"Метр в прыжке". Талант и ум от роста не зависят. Актрисы - дюймовочки советского кино

Рост и эффектная внешность помогают пробиться. Однако главное условие успеха - это талант. Для по-настоящему талантливой актрисы обязательно появится возможность сыграть свою самую главную роль.
Надежда Румянцева
1. "Звездный мальчик" (1957) 2. "Лёгкая жизнь" (1964)
Из-за небольшого роста (151 см) Надежда Румянцева выбрала школу-студию Центрального Детского Театра. Члены приемной комиссии были крайне изумлены, когда щупленькая девчушка с двумя косичками в маминых туфлях начала эмоционально читать монолог Фамусова. Через несколько минут они буквально давились от смеха, а Надежда, чувствуя провал, трясла палкой, отчаянно запахивала на груди воображаемый халат, кричала басом, переходя на презрительно-вкрадчивый шепот.
1. "Неподдающиеся" (1959) 2. "Крепкий орешек" (1967)
Свою карьеру Румянцева начинала в амплуа «травести» на сцене Центрального детского театра. Она снялась в 36 фильмах, озвучивала мультфильмы, телесериалы, кинокартины. Самой известной работой стала роль в кинокомедии «Девчата» (1961). Румянцевой в то время исполнилось 32, но благодаря маленькому росту и непрезентабельной внешности на роль 17-летней поварихи выбрали именно ее.
Татьяна Аксюта
"Вам и не снилось..." (1980)
Самой трогательной Джульеттой советского кинематографа считается Татьяна Аксюта (рост 150 см). После выхода фильма «Вам и не снилось» (1981) она проснулась знаменитой. Примечательно, что на момент съемок Татьяне, сыгравшей старшеклассницу Катю, было 23 года, и она была замужем. При подборе актеров её утвердили без обсуждений.
1. "Там, на неведомых дорожках..." (1982) 2. "Сказка странствий"(1982)
Татьяна Аксюта попала в кино случайно. Вообще-то она планировала поступать в МГУ, а на актерский пошла от отчаяния (безответная любовь требовала эмоционального всплеска). Татьяна мечтала играть шекспировские страсти, но внешние данные сделали актрису заложницей одного амплуа. С 1977 по 1997 гг. она снялась в 13 фильмах. До 2002 года служила в Российском Академическом молодежном театре. Сейчас актриса преподает в детской театральной студии.
Янина Жеймо
1. "Разбудите Леночку" (1934) 2. "Доктор Калюжный" (1939)
Классический образ Золушки в советском кино создала Янина Жеймо (рост 148 см). Эта хрупкая девушка с широко раскрытыми детскими глазами и кукольным личиком родилась в семье цирковых артистов. Кем только ни была Янина в юности: наездницей, гимнасткой, балериной.
Золушка» (1947)
В 16 лет в первый раз участвовала в съемках. Ей досталась эпизодическая роль мальчишки. За 29 лет снялась в 31 фильме и всегда играла подростков, кроме последней работы, в которой у нее наконец-то была роль мамы. Свою легендарную Золушку Янина сыграла в 37 лет.
Лия Ахеджакова
1. "Дорогой мальчик" (1973) 2. "У самого Чёрного моря" (1975)
Самую узнаваемую секретаршу советского кинематографа сыграла Лия Ахеджакова (рост 150 см). По сценарию «Служебного романа» секретарша Верочка должна была быть длинноногой красоткой. Однако Эльдар Рязанов, попав под обаяние Ахеджаковой, утвердил на роль именно ее.
"Служебный роман" (1977)
Лия Ахеджакова – одна из самых ярких советских киноактрис. Родилась в театральной семье, закончила ГИТИС, служила в Московском ТЮЗе. В начале карьеры у миниатюрной Лии было амплуа «травести». Но ей удалось встретить своего режиссера. После фильмов «Ирония судьбы» (1975), «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979) Лия Ахеджакова стала звездой. Ей посчастливилось сыграть удивительно глубокие и характерные роли на подмостках «Современника» и в кино.
Ольга Понизова
1. "Грехъ. История страсти" (1993) 2. "Всё будет хорошо" (1995)
Ольга Понизова, популярная актриса театра и кино, хрупкая, невысокая (рост 155 см), обаятельная. Родилась в обычной московской семье, посещала киношколу, получила театральное образование. Начала карьеру в 15 лет с эпизодов, а первую главную роль получила в 19 лет. Ольга снялась в 17 кинопроектах, в том числе в сериалах.
После комедии «Все будет хорошо» (1995) она проснулась знаменитой. Кстати, на эту роль пробовались и другие более рослые актрисы (например, Амалия Мордвинова, рост которой 169 см). Впрочем, Ольга всегда равнодушно относилась к своему успеху. В 1995 году стала мамой. С 2007 перестала сниматься и теперь, после трагедии в семье, занимается благотворительностью.
Маргарита Сергеечева
1. "За прекрасных дам!" (1989) 2. "Брюнетка за тридцать копеек" (1991)
Рост и фактура, как правило, определяют амплуа, и не каждая актриса соглашается следовать этому всю жизнь. Так, замечательная киноактриса Маргарита Сергеечева (рост 150 см) в 28 лет бросила профессию, поступила в медицинское училище. Однако зрители до сих пор помнят удивительную девочку Тоню из «Странных взрослых» (1974) и другие замечательные роли Маргариты.
Рост не имеет значения. Главное для актрисы – талант и удача. А, может быть, самое главное – это дождаться своей роли.
Источник:
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