"Метр в прыжке". Талант и ум от роста не зависят. Актрисы - дюймовочки советского кино

1. "Грехъ. История страсти" (1993) 2. "Всё будет хорошо" (1995)

Ольга Понизова, популярная актриса театра и кино, хрупкая, невысокая (рост 155 см), обаятельная. Родилась в обычной московской семье, посещала киношколу, получила театральное образование. Начала карьеру в 15 лет с эпизодов, а первую главную роль получила в 19 лет. Ольга снялась в 17 кинопроектах, в том числе в сериалах.

После комедии «Все будет хорошо» (1995) она проснулась знаменитой. Кстати, на эту роль пробовались и другие более рослые актрисы (например, Амалия Мордвинова, рост которой 169 см). Впрочем, Ольга всегда равнодушно относилась к своему успеху. В 1995 году стала мамой. С 2007 перестала сниматься и теперь, после трагедии в семье, занимается благотворительностью.

Маргарита Сергеечева