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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
31 октября 2020 09:01
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
3237
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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20  комментариев
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8k
Андрей Ватрушкин 57 минут назад
Комментарий к фото
Запорожец врезается в мерседес. Обе машины всмятку. Из мерса выходит новый русский, осматривает свою машину и машет рукой:
Ерунда, новую куплю!
А мужчина в запарожце убивается:
Всю жизнь работал, 20 лет копил, и вот...
Новый русский сочувственно:
Слышь, мужик, а зачем такую дорогую машину покупал?
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11k
banzai7 49 минут назад
Комментарий к фото
Не помню, когда последний раз видел эту надпись. Может месяц назад, а может лет 7 назад
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598
thor2006 50 минут назад
Комментарий к фото
сдуть лишнее в раковину и норм...
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8k
Андрей Ватрушкин 54 минуты назад
Комментарий к фото
Избыточное самомнение.
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8k
Андрей Ватрушкин 55 минут назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
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8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Сложная словесная конструкция, из которой я понял, что главный герой немного бомжует.
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8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
У таких Кончит такие заболевания вполне возможны, хоть они и практикуют ее регулярный массаж.
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8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Судя по лайкам, устройство пользуется популярностью.
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8k
Андрей Ватрушкин Час назад
Комментарий к фото
Ссылка youtu.be
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2k
A 2 часа назад
Комментарий к фото
Так я не понял, можно или нет?
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8k
Андрей Ватрушкин A Час назад
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Вопрос риторический или все же у Вас есть дети, которые не едят суши?
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253
Alexander Kolesnikov 2 часа назад
Комментарий к фото
Брат брату брат.
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2k
umorist Alexander Kolesnikov 50 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
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1k
fraxinus 2 часа назад
Комментарий к фото
Нет там у них кошек.
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3k
Wolf fraxinus Час назад
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Так и картинка не про них.
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11k
Роберт Шекли 2 часа назад
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Палочка тоже?
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230
Обратная сторона Луны 2 часа назад
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Эт вы ещё не слышали, что сноуден про Россию говорил
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25k
Acu900 2 часа назад
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Проще пристрелить чтобы не мучала(сь) :))
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1k
Мистер Фикс 3 часа назад
Первое правило игры в пинг-понг - держать ракетку покрепче. Второе правило - зрителям стоять подальше от стола
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