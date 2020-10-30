Якобы были найдены окаменелые останки трехметрового гиганта. Люди тысячи съезжались посмотреть на диковинку и большинство верило в гиганта. На самом деле Джордж Халл нанял рабочих, чтобы в Форт-Додж, штат Айова, извлечь гипсовый блок длиной 3 метра, затем он доставил блок в Чикаго, где нанял каменотёса Эдварда Бурхгарта, который вырезал из камня скульптуру человека, предварительно поклявшись хранить тайну. Скульптура в ноябре 1868 года была доставлена на ферму его двоюродного брата Уильяма, который через год нанял работников, якобы чтобы вырыть колодец. Закопал там скульптуру и сделал на этом сенсацию и деньги