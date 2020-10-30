Дурят нашего брата, ох, дурят. То фотошоп, то фейк, то к обычному фото какую-то историю припишут необычную. И все это мы смотрим и верим, верим, а потом разочаровываемся, понимая, что нас надурили. Вы видели эти фото? Может быть и вас надурили тоже?
Это фото часто можно видеть с подписью "Советский солдат отбирает велосипед у немки"
Однако, небольшое расследование, проведенное военными специалистами выявило. что это не солдат, а актер (по элементам одежды, отсутствию оружия и прочее) и массовка позади. Все это создавалось для дискредитации советского солдата
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Мистификация из прошлого. В октябре 1869 года народ всколыхнула история про Кардиффского гиганта
Якобы были найдены окаменелые останки трехметрового гиганта. Люди тысячи съезжались посмотреть на диковинку и большинство верило в гиганта. На самом деле Джордж Халл нанял рабочих, чтобы в Форт-Додж, штат Айова, извлечь гипсовый блок длиной 3 метра, затем он доставил блок в Чикаго, где нанял каменотёса Эдварда Бурхгарта, который вырезал из камня скульптуру человека, предварительно поклявшись хранить тайну. Скульптура в ноябре 1868 года была доставлена на ферму его двоюродного брата Уильяма, который через год нанял работников, якобы чтобы вырыть колодец. Закопал там скульптуру и сделал на этом сенсацию и деньги
Журналисты убегают от медведя - подделка, медведя взяли с другой фотографии и прифотошопили
Легенда к этой фотографии гласит, что якобы на ней запечатлён сфинкс, покрытый слоем снега в результате первого за 112 лет снегопада в Каире. На самом деле, фото вообще не имеет никакого отношения к Египту, поскольку было сделано в японском тематиче
Дом для спасения от зомби - это ни что иное как фотошоп из скалы в Таиланде и немецкого замка
Медведь на службе в Вермахте
На самом деле это анимационный фильм Mixed Media Projekt Bär .Режиссёр Паскаль Flörks рассказывает историю своего деда, ветерана войны . Но вместо дедушки -медведь. Этот короткометражный фильм был показан на фестивалях в Германии и Румынии в 2015 году.
С первого взгляда, на фото изображен какой-то старинный трюк, в котором что-то пошло не так и исполнительницу пришлось спасать из аквариума. На самом деле женщина с топором - Китти Вест (также известная как "Эванджелин девочка-устрица"), которая разбила стеклянную коробку в порыве ярости. Исполнительница бурлеска в Новом Орлеане в конце 1940-х годов поссорилась с девушкой, которая демонстрировала подводный стриптиз в гигантском "стакане", заполненном водой. Во время выступления Китти и разбила инвентарь своей соперницы, после чего начала драку.
Космонавт Крис Хэдфилд с марихуаной - конечно это подделка - на самом деле он приготовил сюрприз - пасхальные яйца
Это фото позиционируется как самый первый выход девушек в шортах на публике, Торонто, 1937 год
на самом деле фото постановочное - в шортах там ходили и ранее
Авторский пост
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