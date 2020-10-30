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Мифы,&nbsp;легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и&nbsp;факты

Мифы, легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и факты (17 фото)

Автор:
30 октября 2020 14:39
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: загадки   мистификация   новости   подднлка   странное   фейк   фото   фотошоп   
1629
17

Дурят нашего брата, ох, дурят. То фотошоп, то фейк, то к обычному фото какую-то историю припишут необычную. И все это мы смотрим и верим, верим, а потом разочаровываемся, понимая, что нас надурили. Вы видели эти фото? Может быть и вас надурили тоже?

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Метки: загадки   мистификация   новости   подднлка   странное   фейк   фото   фотошоп   
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31k
Элек Мек Полчаса назад
Мифы,&nbsp;легенды и мистификации: разоблачаем популярные «исторические» фото и&nbsp;факты
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1k
VaultHunter 19 минут назад
" Хотя вырубка лесов на лицо". На чье лицо вырубка, господиии. На лицо кое-что другое делают
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7k
Andrei VaultHunter 7 минут назад
Не поймёт.
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31k
Элек Мек Полчаса назад
Вот ещё один фейк.
Вот ещё один фейк.
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