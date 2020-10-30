"Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью

Жуткий случай произошёл в Чите. 19 октября 64-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо. По симптомам угадывался коронавирус. Женщина неоднократно вызывала терапевта, скорую помощь, но те только приезжали, записывали данные и уезжали. Тем временем женщине становилось дышать всё тяжелее, а обычными лекарствами температуру не удавалось сбить. А врачи со скорой даже не сделали ей жаропонижающий укол.



В видеообращении читинка говорит, что силы покидают её, трудно дышать, очень высокая температура и, по-видимому, началось воспаление лёгких.



Сын женщины пытался прорваться в Минздрав, чтобы выбить для неё госпитализацию, но Росгвардия быстро вывела его и провела досмотр.



В конце видео женщина говорит, что если она умрёт, то в этом виновато только Министерство здравоохранения с таким халатным отношением к гражданам.