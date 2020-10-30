FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Пандемия 528 постов • 89 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Пандемия 
"Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью

"Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 12:05
Сообщество : Пандемия
Метки: Забайкальский край   женщина   ковид-19   коронавирус   минздрав   обращение   чита   
2542
3
1
64-летняя женщина много дней не могла получить помощь от медиков. Накануне она скончалась.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Забайкальский край   женщина   ковид-19   коронавирус   минздрав   обращение   чита   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Alex 2 часа назад
Ау, мега эффективные манагеры от медицины, вас совесть еще не мучает? Уроды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
8k
Великий Кормчий 10 минут назад
Зато по первому каналу орут что по всей стране открылись десятки новых больничек и все суперздорово в целом по стране....
А самый главный, чьё имя нельзя произносить вслух, не вылезает из бункера...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 15 минут назад
Ну так, с начало никто нормально не профилактирует заболевание, маски не носят, дистанцию не соблюдает, а потом как в жопу петух жареный клюнет, так сразу- "министерство всё и всех бросай, лечи только меня". А вас уже тысячи пороги обивает.

В коментах всё еще можно встретить "уникумов", которые кичатся тем, что не носят маски и вообще, срать хотели на карантинные меры, и легко переболели(сложно представить, сколько нормальных людей подставили эти педросы)

Ну вот и результат. Внимательнее коменты читайте, там расскажут, что от гриппа умирают больше. Ага, только кто хоть одного припомнит из своего окружения за всю жизнь, кого в реанимацию увозили с гриппом? А тут за неполный сезон, куча тяжелых больных и трупов образовалась.

Так что медицина тут бессильна- я тест проводил, у меня антител нет, то есть я даже бессимптомно не болел, потому что как идиот соблюдал все предписания правительства, которому насрать. Но это не панацея, и не гарантия, разумеется...но всё же, выводы очевидны, не так ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
djinn Полчаса назад
ну да, как проводит проверки Минздрав мы знаем- ткнут пальцем в первого же попавшегося врача скоряка или участкового терапевта и навесят вину с увольнением, а про свои приказы забудут упомянуть.
А рядовым медикам порезали ковидные зарплаты, жилья больше не дают чтоб изолироваться от семьи, да и скажу честно- многие медики красной зоны первой волны не стремятся идти сейчас, поглядев как обычный народ относится к угрозе короны, а в этом и отсутствие уважения к своей работе, бессмысленность упарываться в СИЗе рискуя жизнью, когда за забором гудят кабаки, клубы, метро и пр...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр djinn 11 минут назад
Всё правильно- маски носят, но на отвали, чтоб не оштрафовали, на остальное (жизнь\здоровье) насрать, "маска жЫ, всё равно не защитит". А потом тихой сапой отъезжают к Дарвину на конференцию по Ковид осложнением, и оказывается, правительство виновато, что у каждого больного не дежурит по доктору.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Бородач 38 минут назад
Просто вы никому не нужны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Алксандр Шевченко 42 минуты назад
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Суровая реальность, а что налоги платите, ток это государственные деньги они не про вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 45 минут назад
А почему на фишки пишут? Надо писать антиковидникам, они объяснят что вируса не существует это просто старость. Ну и еще по существу. Похоже началась волна предсмертных видеообращений, а это сразу обнуляет их значимость и переводит их в категорию фейк. Не стоит верить таким постам. Когда у человека высокая температура, нечем дышать и т.д. и он знает что умирает-ну не станет он с интернетом заморачиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Сергей 47 минут назад
Зато музей РПЦ будут строить за 4 лярда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
P.F. 57 минут назад
Ужас, слов нет... Соболезнования близким. А сколько таких бабушек и дедушек по всей России? Наши слуги народа только бюджет умеют быстро пилить, а всё правильно организовать, следить и контролировать ситуацию ни)(ера не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Час назад
А дети что ждали. Сами отвести не могли? Если бы у моей маман что-то такое было. Я бы руки в ноги и сам бы ее повез.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Сергей 56 минут назад
Куда повез? Ее отказывались госпитализировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lola Алексей 13 минут назад
Тихо шепчете:"У меня есть деньги", и - вуаля...госпитализация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sivanov1079 Час назад
Самое офигенное, что ведомство, чья система такое провернуло САМО проведет проверку, САМО исполнит экспертизы если надо, и в отношении самого себя в Прокуратору предоставит отчет, согласно которому... ну вы поняли что оно САМО не может быть виновато. Максимум какой-нибудь стрелочник. А то совсем никто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Обратная сторона Луны Час назад
Дети вторую неделю на больничном. Результатов на ковид до сих пор нет.
Жену детский врач послушал, говорит - хрипы в лёгких. Делайте томограмму.
Врача вызвать не получается, привёз вчера в поликлинику, выписали антибиотики, арбидол и лошадинную дозу витамина с. Ну прям как по советам бабушек и яжемамок в интернете. Единственное, сделали флюорографию, никаких тестов

Пока сидела в очереди, бабки рассказали - по 3-4 дня не могли вызвать врача, стало легче - потопали в поликлинику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Антон Семёныч Обратная сторона Луны Час назад
Не тяни . Коли азитромицин и цефтриаксон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Антон Семёныч 6 минут назад
Антибиотики против вируса. Прикол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Евгений 2 часа назад
Что тут проверять - п*здец с этим короновирусом, всё забито - вот и не госпитализируют, под любым предлогом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Дмитрий Евгений Час назад
Ну дак, поэтому лучше пойти и купить автозаков на пол лярда, нахой эту медицину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS Евгений 44 минуты назад
"Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) "Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке "Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке Никас Сафронов попросил олигархов продать ему аппарат ИВЛ для передачи в инфекционную больницу Никас Сафронов попросил олигархов продать ему аппарат ИВЛ для передачи в инфекционную больницу Налог для богатых и новые детские выплаты: главное из обращения Путина к нации Налог для богатых и новые детские выплаты: главное из обращения Путина к нации Минздрав предписал врачам полоскать горло спиртом не закусывая Минздрав предписал врачам полоскать горло спиртом не закусывая В Забайкалье в земле появились загадочные десятиметровые шахты В Забайкалье в земле появились загадочные десятиметровые шахты
Ирина Николаевна из 3 подъезда

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36617



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 возможностей увидеть течение времени воочию
1
34
20 возможностей увидеть течение времени воочию
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
0
181
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очень ценный рецепт
2
14
Очень ценный рецепт
Тяжелая победа: почему римляне смогли победить во Второй Пунической войне?
1
6
Тяжелая победа: почему римляне смогли победить во Второй Пунической войне?
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9 фото+1 видео)
Удивительное рядом: повседневные вещи, которые можно получить из обычных отходов (9...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
3
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#россия#разное#СССР#полиция#автомобили#позитив#пандемия
#факты#интересное#прикол#дтп#в мире#фильм#топ#дети#природа#Душевное
#юмор#интересно#кино#авария#подборка#авто авария#прикольные#люди#собака#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться