"Силы покидают меня": читинка записала видео перед смертью

64-летняя женщина много дней не могла получить помощь от медиков. Накануне она скончалась.
Жуткий случай произошёл в Чите. 19 октября 64-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо. По симптомам угадывался коронавирус. Женщина неоднократно вызывала терапевта, скорую помощь, но те только приезжали, записывали данные и уезжали. Тем временем женщине становилось дышать всё тяжелее, а обычными лекарствами температуру не удавалось сбить. А врачи со скорой даже не сделали ей жаропонижающий укол.
В видеообращении читинка говорит, что силы покидают её, трудно дышать, очень высокая температура и, по-видимому, началось воспаление лёгких.
Сын женщины пытался прорваться в Минздрав, чтобы выбить для неё госпитализацию, но Росгвардия быстро вывела его и провела досмотр.
В конце видео женщина говорит, что если она умрёт, то в этом виновато только Министерство здравоохранения с таким халатным отношением к гражданам.
В видеообращении читинка говорит, что силы покидают её, трудно дышать, очень высокая температура и, по-видимому, началось воспаление лёгких.
Сын женщины пытался прорваться в Минздрав, чтобы выбить для неё госпитализацию, но Росгвардия быстро вывела его и провела досмотр.
В конце видео женщина говорит, что если она умрёт, то в этом виновато только Министерство здравоохранения с таким халатным отношением к гражданам.
Пенсионерку всё же госпитализировали 28 октября, но 29 она уже скончалась.
Сейчас Минздрав начинал проверку, почему же пожилой женщине не оказали своевременную помощь.
Сейчас Минздрав начинал проверку, почему же пожилой женщине не оказали своевременную помощь.
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А самый главный, чьё имя нельзя произносить вслух, не вылезает из бункера...
В коментах всё еще можно встретить "уникумов", которые кичатся тем, что не носят маски и вообще, срать хотели на карантинные меры, и легко переболели(сложно представить, сколько нормальных людей подставили эти педросы)
Ну вот и результат. Внимательнее коменты читайте, там расскажут, что от гриппа умирают больше. Ага, только кто хоть одного припомнит из своего окружения за всю жизнь, кого в реанимацию увозили с гриппом? А тут за неполный сезон, куча тяжелых больных и трупов образовалась.
Так что медицина тут бессильна- я тест проводил, у меня антител нет, то есть я даже бессимптомно не болел, потому что как идиот соблюдал все предписания правительства, которому насрать. Но это не панацея, и не гарантия, разумеется...но всё же, выводы очевидны, не так ли?
А рядовым медикам порезали ковидные зарплаты, жилья больше не дают чтоб изолироваться от семьи, да и скажу честно- многие медики красной зоны первой волны не стремятся идти сейчас, поглядев как обычный народ относится к угрозе короны, а в этом и отсутствие уважения к своей работе, бессмысленность упарываться в СИЗе рискуя жизнью, когда за забором гудят кабаки, клубы, метро и пр...
Жену детский врач послушал, говорит - хрипы в лёгких. Делайте томограмму.
Врача вызвать не получается, привёз вчера в поликлинику, выписали антибиотики, арбидол и лошадинную дозу витамина с. Ну прям как по советам бабушек и яжемамок в интернете. Единственное, сделали флюорографию, никаких тестов
Пока сидела в очереди, бабки рассказали - по 3-4 дня не могли вызвать врача, стало легче - потопали в поликлинику.