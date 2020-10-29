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30 обычных людей, над которыми поработал профессиональный стилист

30 обычных людей, над которыми поработал профессиональный стилист (31 фото)

Автор:
29 октября 2020 13:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Стиль   внешность   изменение внешности   макияж   мода   образ   прическа   стилист   
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31
Константин Богомолов - очень смелый стилист из Латвии. Он готов экспериментировать с любым типом внешности и результатом станет полное преображение! Неважно, кто это будет, - молодой мужчина или женщина средних лет, - если они хотят перемен, они их получат.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стиль   внешность   изменение внешности   макияж   мода   образ   прическа   стилист   
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Злодей 2 часа назад
парня не плохо первого заапгрейдили. я как раз выгляжу как на левой фотке
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