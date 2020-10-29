30 обычных людей, над которыми поработал профессиональный стилист

По мнению Константина Богомолова, главная задача стилиста - не изменить, а найти правильный образ для своего клиента. Он считает, что индивидуальность - самое важное, а одежда. прическа, макияж - всего лишь инструменты, с помощью которых имиджмейкер помогает воплотить найденный образ.