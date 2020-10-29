30 обычных людей, над которыми поработал профессиональный стилист

Константин Богомолов - очень смелый стилист из Латвии. Он готов экспериментировать с любым типом внешности и результатом станет полное преображение! Неважно, кто это будет, - молодой мужчина или женщина средних лет, - если они хотят перемен, они их получат.
По мнению Константина Богомолова, главная задача стилиста - не изменить, а найти правильный образ для своего клиента. Он считает, что индивидуальность - самое важное, а одежда. прическа, макияж - всего лишь инструменты, с помощью которых имиджмейкер помогает воплотить найденный образ.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Продавщица мечтает превратиться в куклу
- Они решили посетить салон красоты. Стоит увидить, что вышло в итоге
- Безумные прически 80-х годов
- «Губы-брови-закорючки»: новый тренд или искусный троллинг?
- Граффити на волосах: модная новинка просто сводит с ума
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...