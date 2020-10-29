Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии Forbes

Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов). Совместно с сервисом «Авито Работа» мы направили запросы в 127 крупнейших компаний и попросили ответить на три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2019–2020 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?». Заполнить анкеты согласились 59 компаний, совокупная численность их сотрудников составляет 4 млн человек. Чем крупнее компания, тем больший вес присваивался ее голосу. Голос компании распределялся между всеми вузами, которые были отмечены в ее анкете: чем меньше вузов, тем выше оценка, относящаяся к тому или иному вузу. Все оценки по каждому вузу суммировались и переводились в балльную систему — вуз мог получить максимум 10 баллов за каждый из трех вопросов.



Наконец, мы изменили подход к метрике «Фактор Forbes» (20 баллов), который отражает элитарность учебного заведения. Мы учли присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings и Times Higher Education (10 баллов), а также «омолодили» состав известных выпускников и студентов (10 баллов): оценки получили те вузы, в которых учатся дети из списка 200 богатейших бизнесменов России и номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30». Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом. В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики (интервью с ее ректором Ярославом Кузьминовым читайте здесь). МГУ взлетел на вторую строчку — во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей. А вот Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров, несмотря ни на что. Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана.



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