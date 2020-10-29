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Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии Forbes

Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии Forbes (2 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:03
Метки: forbes   вузы   университет   учение   фото   элита   
991
2
Forbes представляет новый рейтинг 100 лучших российских вузов. Изменение методики рейтинга привело к серьезным перестановкам в нем.

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Метки: forbes   вузы   университет   учение   фото   элита   
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731
Anna S 2 часа назад
4.Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
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Назвать универ именем конченной падали, что жарится в аду? Ну-ну...
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1k
Andrey Минуту назад
а где АГТУ, политех который имел все зауралье на олимпиадах, и часто имел общероссийские олимпиады. Какое-то постановочное сравнении
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3k
uutb 6 минут назад
Самый элитный российский университет- это Гарворд или Кембридж
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5k
mbr 10 минут назад
Если образование становится "элитарным", то пиз...да государству.
Лучший пример это "циркуляр о кухаркиных детях", когда Александр №3, достигнув ряд успехов в одних областях, чисто за счет своего предка, обосрался с этим.
В итоге получили катастрофу с командным составом в первую мировую войну, когда выбили всех офицеров в первые месяцы войны, когда в командиры начали набирать людей который хотя бы просто умели писать (умели расписаться и написать свою фамилию).
Когда получили развал империи.
Но для дебилов без образования это недоступно.

Как только ставят запретительные меры по получению образования, то лезут за дипломами не тот, кто имеет способности, а тот у кого папочка напиз...дил больше денег.
Но тут другой момент, "золотой молодёжи" нафиг не нужно образование, им бы бл..довать да накуриваться, у них и так уже все есть.

Все эти рейтинги-хуентинги нужны только для одного - стричь бабло, к образованию это не имеет никакого отношения.
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25k
Aleksandr 14 минут назад
1.Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) 68,07
Кто бы сомневался!
Главный рассадник иуд, русофобов и прочей либерастни...
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3k
akahast Aleksandr 7 минут назад
провели исследование имени себя. кто вообще слушает этих вшэй?
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9k
Lexx Полчаса назад
Может быть и ВШЭ лучший ВУЗ. И там самая продвинутая система образования, и лучшие преподаватели, и самые востребованные выпускники. Но, посмотрев на нашу кривую экономику, обильно удобренную этими светлыми лицами, могу сказать только одно - не верю!
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5k
mbr Lexx 9 минут назад
ВШЭ это либеральный русофобский гадюшник по воспроизводству ублюдков ненавидящих русское государство. Единственный навык который там дают это навык лизания ануса западной системе.
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14k
Александр Полчаса назад
У Навального спросите, куда своих детей устраивать нужно. Ему и самому хорошо преподали пару уроков в Йельском универе, как сделать Россию будущего.
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4k
ПЕТР 53 минуты назад
Не знал что ВШЭ круче Ломоносова...ах да, эхо москвы, радио свобода это лучшие радио.
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25k
Snork Snorkoff ПЕТР Полчаса назад
Справедливости ради, хоть МГУ и начал борьбу с засилием титулованных старпёров, ВУЗ реально сильно сдал за последнее время. Образование должно успевать за современными тенденциями. А тут продолжают клепать хоть и неплохие, но жигули образца середины 70-х.
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1k
Mellivora Час назад
Дети Российской элиты если и учатся в РФ то "ну,так надо,приходиться"......
ВШЭ лучший ВУЗ?))))
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142
.. 2 часа назад
то то дети руководства страны и олигархов учатся за границей
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Как бать студентов пунктов 3 и 9. Не так давно плотно занимался этим вопросом и могу с уверенностью утверждать, что представленный рейтинг овно полное. Да и в целом, универ, это огромная организация с кучей факультетов. Часть факультетов могут быть прям топом, а часть УГ. По этому рассматривать рейтинг без привязки к конкретному направлению и специальности, занятие очень глупое.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну кто бы сомневался. Лучший вуз России: Высшая школа гайдарономики имени Гайдара,(Москва). Этот инкубатор либерал-капитализма выращивает кадры для нынешнего либерал-капиталистичского правяшего класса. Последний его птенец - господин Орешкин, знатный экономист.
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку.
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288
Hexo4uha 3 часа назад
"1.Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) 68,07"

Эти однозначно лучшие.
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18k
Jānis Bērziņš Hexo4uha 44 минуты назад
Кстати, российские либералы наших nazi чуть ли не в засос целуют, тем самым демонстрируя отношение у нацизму. Тому свидетельством служит два фактора. Во-первых, у нас достаточно российских политических беженцев и прочих прохиндеев именно либерального толка. Во-вторых, у нас активнейшим образом приглашают российских либералов на всевозможные сходки-оргии, где последние с упоением костерят и клеймят российские власти, Россию и сам её народ. Всё это под активным патронажем наших нациков. Кстати, дабы польстить нашим nazi рослибералы частенько с презрением отзываются о местных русскоязычных, для которых Россия несмотря ни на что всё же является частью их Родины. Какой смысл не замечать очевидного? Просто факты, которые неукоснительно подтверждают мои выводы по поводу истинной сути нынешнего либерализма. Красивая обёртка одно, а содержимое - совершенно иное. Вся суть явления.
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288
Hexo4uha Jānis Bērziņš 38 минут назад
Вы не совсем различаете либерализм и правых. Либералы бывают правыми, но если либералы взасос целуются с националистами и тем паче нацистами- это уже не либералы, а обычные праваки с уклоном в авторитаризм.
Повторюсь, то что право-авторитарные по сути называют себя право-либералами- сути не меняет, они не либералы. Даже Гитлер как-то обмолвился что НСДАП он мог назвать и либеральной партией, сути бы это не поменяло. Правые и тем более ультраправые ( фашисты) готовы нацепить любую маску- либералов, патриотов, демократов - лишь бы получить популярность. Знаменитое высказывание, приписываемое Черчиллю - "фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Судя по вашей позиции - их маскировка сработала.
Те кто зовут себя российскими либералами и костерят Россию - точно так же никакого отношения к либерализму не имеют. Клеймить один строй только чтобы хвалить другой - это не либерализм, а коллаборционизм. С тем же успехом и Краснова с Власовым можно назвать либералами - они тоже ругали российский строй и хвалили другой.
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18k
Jānis Bērziņš Hexo4uha 24 минуты назад
Хочу подчеркнуть особо - желанными гостями у наших наци были практически все известные российские либералы. Начиная от Собчак с Макаревичем, заканчивая Новодворской и Немцовым. Все они были обласканы нашими, скажем так, демо-наци-кратами. Полное слияние взглядов неоднократно было отмечено в общем же соитии ценностных критериев, с последующим оргазмом в сторону немытой России и её никчёмного народца. Сии соловьиные трели у этих и наших идентичны, разве что национальные языки различны...
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18k
Jānis Bērziņš Hexo4uha 20 минут назад
Вы мудрый человек. Полностью с Вами согласен. Хорошего Вам дня!
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5k
mbr Денис Колосов 5 секунд назад
Либерализм это форма фашизма прежде всего, именно по причине того, что права отдельной личности ставятся выше интересов общества.
Следующий шаг это защита этих прав, которыми, в соответствии с либеральной идеологией занимается судебная система, которая материально зависит от этой самой личности. В пределе имеем то, что тот, у кого больше ресурсов более прав и он в конце концов выстраивает идеальный фашизм, который поддерживают все остальные.

Самая ублюдочная фраза: Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого -- лучшее оправдания рабства, т.к. "свобода" раба заканчивается там, где начинается свобода рабовладельца.
Именно это мы и наблюдаем в реальном мире.
И вся эта демагогия про "свободу личности" лишь ширма для оправдания фашизма.
Либерализм враг свободы.
Либерализм исключает наличие нормы, т.к. каждый имеет право деградировать.
В нормальной системе, человеку запрещено деградировать, а это уже "несвобода".
Так что в жопу либерализм.
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