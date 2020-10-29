Университеты для будущей элиты: 100 лучших российских вузов по версии Forbes

Forbes представляет новый рейтинг 100 лучших российских вузов. Изменение методики рейтинга привело к серьезным перестановкам в нем.
Многочисленные исследования рынка труда свидетельствуют: около половины выпускников российских вузов испытывают трудности с трудоустройством и часто работают не по специальности. «Система образования не соответствует запросам рынка труда — ни по количеству выпускников, ни по качеству их подготовки», — объясняют авторы исследования экономики образования, которое проводил НИУ ВШЭ. Но все ли вузы выпускают никому не нужных специалистов? В этом году при подготовке рейтинга «100 лучших вузов» мы решили изменить подход к исследованию университетов.
В метрике «Качество образования» (максимум 50 баллов), который, как и в прошлые годы строился на данных мониторинга Министерства образования, произошли изменения. Появился новый параметр «Качество преподавателей» (25 баллов), состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей (10 баллов), соотношение преподавателей и студентов (10 баллов), наличие и долю иностранных преподавателей (5 баллов). Параметр «Международная деятельность» (15 баллов) теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе (5 баллов), организацию зарубежных стажировок (5 баллов) и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов (5 баллов). Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений.
В метрике «Качество образования» (максимум 50 баллов), который, как и в прошлые годы строился на данных мониторинга Министерства образования, произошли изменения. Появился новый параметр «Качество преподавателей» (25 баллов), состоящий из оценок за уровень зарплаты преподавателей (10 баллов), соотношение преподавателей и студентов (10 баллов), наличие и долю иностранных преподавателей (5 баллов). Параметр «Международная деятельность» (15 баллов) теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе (5 баллов), организацию зарубежных стажировок (5 баллов) и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов (5 баллов). Параметр «Уровень ЕГЭ» (10 баллов) принятых на обучение студентов остался без изменений.
Кроме того, мы решили провести свое исследование и выяснить, выпускников каких вузов больше всего любят работодатели. Именно из их ответов мы сформировали обновленную метрику «Качество выпускников» (30 баллов). Совместно с сервисом «Авито Работа» мы направили запросы в 127 крупнейших компаний и попросили ответить на три вопроса: «Выпускников каких вузов вы наняли в 2019–2020 годах?», «Недавние (до 5 лет) выпускники каких вузов получили повышение зарплаты и/или должности в 2019–2020 годах?», «Выпускников каких вузов вы хотели бы нанимать в приоритетном порядке, кто из них, на ваш взгляд, наиболее подготовлен?». Заполнить анкеты согласились 59 компаний, совокупная численность их сотрудников составляет 4 млн человек. Чем крупнее компания, тем больший вес присваивался ее голосу. Голос компании распределялся между всеми вузами, которые были отмечены в ее анкете: чем меньше вузов, тем выше оценка, относящаяся к тому или иному вузу. Все оценки по каждому вузу суммировались и переводились в балльную систему — вуз мог получить максимум 10 баллов за каждый из трех вопросов.
Наконец, мы изменили подход к метрике «Фактор Forbes» (20 баллов), который отражает элитарность учебного заведения. Мы учли присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings и Times Higher Education (10 баллов), а также «омолодили» состав известных выпускников и студентов (10 баллов): оценки получили те вузы, в которых учатся дети из списка 200 богатейших бизнесменов России и номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30». Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом. В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики (интервью с ее ректором Ярославом Кузьминовым читайте здесь). МГУ взлетел на вторую строчку — во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей. А вот Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров, несмотря ни на что. Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана.
Чтобы ранжировать университеты по качеству образования, качеству выпускников или фактору Forbes, кликните на галочку справа от заголовка таблицы (если не будет работать на мобильном устройстве — откройте рейтинг на компьютере)
Наконец, мы изменили подход к метрике «Фактор Forbes» (20 баллов), который отражает элитарность учебного заведения. Мы учли присутствие вузов в ведущих зарубежных рейтингах — QS World University Rankings и Times Higher Education (10 баллов), а также «омолодили» состав известных выпускников и студентов (10 баллов): оценки получили те вузы, в которых учатся дети из списка 200 богатейших бизнесменов России и номинанты рейтинга молодых и успешных россиян по версии Forbes «30 до 30». Изменение методики повлекло за собой серьезные перестановки в рейтинге по сравнению с прошлым годом. В этом году рейтинг возглавила Высшая школа экономики (интервью с ее ректором Ярославом Кузьминовым читайте здесь). МГУ взлетел на вторую строчку — во многом благодаря тому, что получил наивысшие баллы от работодателей. А вот Московский физико-технический институт сохранил место в тройке лидеров, несмотря ни на что. Впервые в рейтинг вузов вошел молодой университет Иннополис из Татарстана.
Чтобы ранжировать университеты по качеству образования, качеству выпускников или фактору Forbes, кликните на галочку справа от заголовка таблицы (если не будет работать на мобильном устройстве — откройте рейтинг на компьютере)
Название вуза итоговый балл
1.Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) 68,07
2.Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Москва) 67,55
3.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (Московская область) 53,04
4.Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Свердловская область) 50,48
5.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) 47,77
6.Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет) (Москва) 47,06
7.Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томская область) 45,46
8.Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) 45,1
9.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва) 44,98
10.Российская экономическая школа (Москва) 43,93
11.Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (Москва) 43,49
12.Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) 41,95
13.Российский университет дружбы народов (Москва) 40,63
14.Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Москва) 40,14
15.Финансовый университет при правительстве РФ (Москва) 40,04
16.Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) 39,12
17.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) 38,23
18.Казанский (Приволжский) федеральный университет (Республика Татарстан) 37,28
19.Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томская область) 36,74
20.Южный федеральный университет (Ростовская область) 33,64
21.Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва) 32,8
22.Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (Москва) 31,6
23.Московский политехнический университет (Москва) 30,45
24.Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарская область) 30
25.Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Москва) 29,83
26.Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (Челябинская область) 29,72
27.Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (Москва) 29,5
28.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирская область) 29,47
29.Дальневосточный федеральный университет (Приморский край) 29,25
30.Санкт-Петербургский горный университет (Санкт-Петербург) 29,04
31.Воронежский государственный университет (Воронежская область) 29,03
32.Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 28,23
33.Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (Москва) 27,74
34.Сибирский федеральный университет (Красноярский край) 25,94
35.Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижегородская область) 25,52
36.Университет Иннополис (Республика Татарстан) 25,36
37.Российский университет транспорта (Москва) 25,25
38.Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург) 24,41
39.Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) 24,27
40.Челябинский государственный университет (Челябинская область) 24,05
41.Российский государственный гуманитарный университет (Москва) 23,75
42.Московский государственный лингвистический университет (Москва) 23,56
43.Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская область) 23,01
44.Омский государственный технический университет (Омская область) 22,99
45.Ростовский государственный университет путей сообщения (Ростовская область) 22,56
46.Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ (Москва) 22,56
47.Казанский национальный исследовательский технологический университет (Республика Татарстан) 22,36
48.Сибирский государственный университет путей сообщения (Новосибирская область) 22,36
49.Московский педагогический государственный университет (Москва) 22,31
50.МИРЭА — Российский технологический университет (Москва) 22,05
51.Уфимский государственный нефтяной технический университет (Республика Башкортостан) 22,02
52.Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (Санкт-Петербург) 21,98
53.Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермский край) 21,8
54.Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Москва) 21,78
55.Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратовская область) 21,74
56.Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгородская область) 21,41
57.Тюменский индустриальный университет (Тюменская область) 21,29
58.Кубанский государственный университет (Краснодарский край) 21,14
59.Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томская область) 21,07
60.Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (Москва) 21,04
61.Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ (Москва) 20,93
62.Донской государственный технический университет (Ростовская область) 20,73
63.Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Республика Саха (Якутия)) 20,69
64.Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) 20,58
65.Уфимский государственный авиационный технический университет (Республика Башкортостан) 20,4
66.Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Республика Татарстан) 20,34
67.Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского (Республика Крым) 20,25
68.Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (Москва) 20,24
69.Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (Москва) 20,15
70.Государственный университет управления (Москва) 19,99
71.Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (Новосибирская область) 19,98
72.Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) 19,86
73.Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А.Тимирязева (Москва) 19,83
74.Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижегородская область) 19,82
75.Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития РФ (Москва) 19,75
76.Московский технический университет связи и информатики (Москва) 19,69
77.Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутская область) 19,67
78.Пензенский государственный университет (Пензенская область) 19,67
79.Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемеровская область) 19,66
80.Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ (Москва) 19,53
81.Самарский государственный технический университет (Самарская область) 19,52
82.Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининградская область) 19,45
83.Воронежский государственный технический университет (Воронежская область) 19,35
84.Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Республика Башкортостан) 19,3
85.Ярославский государственный технический университет (Ярославская область) 19,26
86.Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова (Москва) 19,17
87.Пятигорский государственный университет (Ставропольский край) 19,13
88.Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) 19,12
89.Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Нижегородская область) 19,12
90.Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки (Нижегородская область) 19,1
91.Тюменский государственный университет (Тюменская область) 19,08
92.Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохраненияРФ (Курская область) 19,04
93.Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (Москва) 18,99
94.Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва) 18,92
95.Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 18,92
96.Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) 18,9
97.Оренбургский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Оренбургская область) 18,86
98.Кемеровский государственный университет (Кемеровская область) 18,84
99.Школа-студия (институт) имени Вл. И.Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П.Чехова (Москва) 18,79
100.Тверской государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Тверская область)
2.Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (Москва) 67,55
3.Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (Московская область) 53,04
4.Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (Свердловская область) 50,48
5.Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Москва) 47,77
6.Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана (национальный исследовательский университет) (Москва) 47,06
7.Национальный исследовательский Томский политехнический университет (Томская область) 45,46
8.Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) 45,1
9.Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва) 44,98
10.Российская экономическая школа (Москва) 43,93
11.Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (Москва) 43,49
12.Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург) 41,95
13.Российский университет дружбы народов (Москва) 40,63
14.Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Москва) 40,14
15.Финансовый университет при правительстве РФ (Москва) 40,04
16.Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) 39,12
17.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) 38,23
18.Казанский (Приволжский) федеральный университет (Республика Татарстан) 37,28
19.Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томская область) 36,74
20.Южный федеральный университет (Ростовская область) 33,64
21.Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва) 32,8
22.Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (Москва) 31,6
23.Московский политехнический университет (Москва) 30,45
24.Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарская область) 30
25.Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Москва) 29,83
26.Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (Челябинская область) 29,72
27.Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (Москва) 29,5
28.Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (Новосибирская область) 29,47
29.Дальневосточный федеральный университет (Приморский край) 29,25
30.Санкт-Петербургский горный университет (Санкт-Петербург) 29,04
31.Воронежский государственный университет (Воронежская область) 29,03
32.Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург) 28,23
33.Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (Москва) 27,74
34.Сибирский федеральный университет (Красноярский край) 25,94
35.Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Нижегородская область) 25,52
36.Университет Иннополис (Республика Татарстан) 25,36
37.Российский университет транспорта (Москва) 25,25
38.Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (Санкт-Петербург) 24,41
39.Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург) 24,27
40.Челябинский государственный университет (Челябинская область) 24,05
41.Российский государственный гуманитарный университет (Москва) 23,75
42.Московский государственный лингвистический университет (Москва) 23,56
43.Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская область) 23,01
44.Омский государственный технический университет (Омская область) 22,99
45.Ростовский государственный университет путей сообщения (Ростовская область) 22,56
46.Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения РФ (Москва) 22,56
47.Казанский национальный исследовательский технологический университет (Республика Татарстан) 22,36
48.Сибирский государственный университет путей сообщения (Новосибирская область) 22,36
49.Московский педагогический государственный университет (Москва) 22,31
50.МИРЭА — Российский технологический университет (Москва) 22,05
51.Уфимский государственный нефтяной технический университет (Республика Башкортостан) 22,02
52.Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (Санкт-Петербург) 21,98
53.Пермский национальный исследовательский политехнический университет (Пермский край) 21,8
54.Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Москва) 21,78
55.Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (Саратовская область) 21,74
56.Белгородский государственный национальный исследовательский университет (Белгородская область) 21,41
57.Тюменский индустриальный университет (Тюменская область) 21,29
58.Кубанский государственный университет (Краснодарский край) 21,14
59.Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (Томская область) 21,07
60.Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (Москва) 21,04
61.Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ (Москва) 20,93
62.Донской государственный технический университет (Ростовская область) 20,73
63.Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (Республика Саха (Якутия)) 20,69
64.Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) 20,58
65.Уфимский государственный авиационный технический университет (Республика Башкортостан) 20,4
66.Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ (Республика Татарстан) 20,34
67.Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского (Республика Крым) 20,25
68.Московский государственный технологический университет "СТАНКИН" (Москва) 20,24
69.Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (Москва) 20,15
70.Государственный университет управления (Москва) 19,99
71.Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (Новосибирская область) 19,98
72.Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) 19,86
73.Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А.Тимирязева (Москва) 19,83
74.Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (Нижегородская область) 19,82
75.Всероссийская академия внешней торговли министерства экономического развития РФ (Москва) 19,75
76.Московский технический университет связи и информатики (Москва) 19,69
77.Иркутский национальный исследовательский технический университет (Иркутская область) 19,67
78.Пензенский государственный университет (Пензенская область) 19,67
79.Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (Кемеровская область) 19,66
80.Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова Министерства здравоохранения РФ (Москва) 19,53
81.Самарский государственный технический университет (Самарская область) 19,52
82.Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининградская область) 19,45
83.Воронежский государственный технический университет (Воронежская область) 19,35
84.Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ (Республика Башкортостан) 19,3
85.Ярославский государственный технический университет (Ярославская область) 19,26
86.Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова (Москва) 19,17
87.Пятигорский государственный университет (Ставропольский край) 19,13
88.Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения РФ (Санкт-Петербург) 19,12
89.Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Нижегородская область) 19,12
90.Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки (Нижегородская область) 19,1
91.Тюменский государственный университет (Тюменская область) 19,08
92.Курский государственный медицинский университет Министерства здравоохраненияРФ (Курская область) 19,04
93.Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" (Москва) 18,99
94.Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (Москва) 18,92
95.Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 18,92
96.Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) 18,9
97.Оренбургский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Оренбургская область) 18,86
98.Кемеровский государственный университет (Кемеровская область) 18,84
99.Школа-студия (институт) имени Вл. И.Немировича-Данченко при Московском Художественном академическом театре имени А.П.Чехова (Москва) 18,79
100.Тверской государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ (Тверская область)
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Назвать универ именем конченной падали, что жарится в аду? Ну-ну...
Лучший пример это "циркуляр о кухаркиных детях", когда Александр №3, достигнув ряд успехов в одних областях, чисто за счет своего предка, обосрался с этим.
В итоге получили катастрофу с командным составом в первую мировую войну, когда выбили всех офицеров в первые месяцы войны, когда в командиры начали набирать людей который хотя бы просто умели писать (умели расписаться и написать свою фамилию).
Когда получили развал империи.
Но для дебилов без образования это недоступно.
Как только ставят запретительные меры по получению образования, то лезут за дипломами не тот, кто имеет способности, а тот у кого папочка напиз...дил больше денег.
Но тут другой момент, "золотой молодёжи" нафиг не нужно образование, им бы бл..довать да накуриваться, у них и так уже все есть.
Все эти рейтинги-хуентинги нужны только для одного - стричь бабло, к образованию это не имеет никакого отношения.
Кто бы сомневался!
Главный рассадник иуд, русофобов и прочей либерастни...
ВШЭ лучший ВУЗ?))))
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку.
Эти однозначно лучшие.
Повторюсь, то что право-авторитарные по сути называют себя право-либералами- сути не меняет, они не либералы. Даже Гитлер как-то обмолвился что НСДАП он мог назвать и либеральной партией, сути бы это не поменяло. Правые и тем более ультраправые ( фашисты) готовы нацепить любую маску- либералов, патриотов, демократов - лишь бы получить популярность. Знаменитое высказывание, приписываемое Черчиллю - "фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Судя по вашей позиции - их маскировка сработала.
Те кто зовут себя российскими либералами и костерят Россию - точно так же никакого отношения к либерализму не имеют. Клеймить один строй только чтобы хвалить другой - это не либерализм, а коллаборционизм. С тем же успехом и Краснова с Власовым можно назвать либералами - они тоже ругали российский строй и хвалили другой.
Следующий шаг это защита этих прав, которыми, в соответствии с либеральной идеологией занимается судебная система, которая материально зависит от этой самой личности. В пределе имеем то, что тот, у кого больше ресурсов более прав и он в конце концов выстраивает идеальный фашизм, который поддерживают все остальные.
Самая ублюдочная фраза: Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого -- лучшее оправдания рабства, т.к. "свобода" раба заканчивается там, где начинается свобода рабовладельца.
Именно это мы и наблюдаем в реальном мире.
И вся эта демагогия про "свободу личности" лишь ширма для оправдания фашизма.
Либерализм враг свободы.
Либерализм исключает наличие нормы, т.к. каждый имеет право деградировать.
В нормальной системе, человеку запрещено деградировать, а это уже "несвобода".
Так что в жопу либерализм.