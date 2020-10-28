Владелец ВАЗ-2114 придумал, как избавиться от известной проблемы

Ни для кого не секрет, что российски автопром чаще разочаровывает, чем радует. Поэтому владельцам ВАЗ приходится идти на разные хитрости. Работник автосервиса нашёл под капотом ВАЗ-2114 ремень безопасности и спросил у владельца, откуда там он. Ответ его поразил.