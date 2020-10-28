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Владелец ВАЗ-2114 придумал, как избавиться от известной проблемы

Владелец ВАЗ-2114 придумал, как избавиться от известной проблемы (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 16:46
Сообщество : Автомир
Метки: авто   ваз 2114   видео   прикол   фото   четырка   юмор   
6775
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Как вы думаете, зачем автомобилю может пригодиться ремень безопасности прямо под капотом? А вот некоторые владельцы ВАЗ знают ответ на этот вопрос!

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Метки: авто   ваз 2114   видео   прикол   фото   четырка   юмор   
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39  комментариев
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2k
umorist 6 часов назад
У друга была "пятнашка". С капотом никаких проблем не было. Наверное, просто надо за машиной следить. А то и колёса придётся ремнём пристёгивать. А вот не работающие задние фонари это классика.
У друга была "пятнашка". С капотом никаких проблем не было. Наверное, просто надо за машиной следить. А то и колёса придётся ремнём пристёгивать. А вот не работающие задние фонари это классика.
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8k
bais65 36 секунд назад
Бль, у меня одного на фишках в правом нижнем углу экрана торчит синенький прямоугольник с надписью privasy? Шо это за хрень и как это убрать?
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7k
Doctor_Lector 9 минут назад
Как вариант. Первый авто был 2115, зная о такой беде, я поставил Multi-lock. Плюс, относительно данной конструкции - хрен капот откроешь вообще, т.е. что-то стянуть из подкапотного пространства более чем проблематично. Ремень сдержит, но без 100%-го эффекта. В плане открытия - не предостережет, но поражение ограничит.
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37
Александр Морковкин Час назад
На классике такая ситуация невозможна. И на Таврии)))
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1k
alex5450 2 часа назад
Владельцам Renault Kaptur ситуация знакомая.
"Обрыв петли замка может привести к неожиданному открытию капота во время движения. Необходимо заменить и петлю, и замок. По этой причине отзыву подлежит 78 461 кроссовер Renault Kaptur, реализованный «с сентября 2015 года по настоящее время». "
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6k
Михаил 2 часа назад
Я думал маслозаливную ремнём затыкает.
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1k
rr 3 часа назад
ох уж эти ведровозы....
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430
metrolog 3 часа назад
Была 14-я ни разу такой беды не случалось, а у друга на 9-ке отрывался капот на ходу.
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26k
АнтонПолднев metrolog 2 часа назад
8-9 частое явление
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1k
dan 4 часа назад
Владелец ВАЗ-2114 придумал, как избавиться от известной проблемы
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44
A.N.Onim 4 часа назад
На восьмёрке в своё время капот открылся при проезде трамвайных рельс на перекрестке, в крайнем третьем ряду, и загнулся - хлопнул по стеклу (но повезло - лобовое осталось целым) - впечатление жуткое: сообразил пригнуться (одновременно включая аварийку), оттормаживаться и смотреть в щёлку между капотом и кузовом - всё это одномоментно.
Смотровое окно получилось - как, наверно, в танке, - узкое и них.чего не видно.
Как-то оттормозился, проехав перекрёсток, опять повезло, что я никого не догнал и меня никто не догнал! - не было никого на поворот налево.
А самое-самое, как в эту амбразуру видел тыкающий пальцем в мою сторону народ на остановке, и ржущий, причём прям пополам чел согнулся от смеха. А мне - пипец не смешно.
Жена на пассажирском сиденье вообще не поняла, что это было.
П.С.: вышел, почесал репу, согнул-пригнул-закрыл и тихонько дальше поехал. Петли потом, вроде, вытягивал/переваривал, не считая покраски капота. А закрывал точно норм - перед поездкой всегда машину по кругу обхожу.
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30k
Опаньки A.N.Onim 3 часа назад
у меня на ОКЕ в свое время так же открылось. На полном ходу как шибзданет лобарю. В салоне запахло страхом. Закрыл, едем ржем "что за корыто"... А оно снова как свистанет!!!. Примотали его веревкой
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9k
Сергей 4 часа назад
Купил не битую, не крашенную, а потом чё то капот часто открывается.
Купил не битую, не крашенную, а потом чё то капот часто открывается.
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26k
a.fey 5 часов назад
Какой, на хрен, ремень безопасности? Он же держать не будет! Только синяя изолента!
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1k
Влад Чернов 5 часов назад
ээээммм... а она там не расплавится ? или на этих деталях термопластик ?
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39k
Соломей 6 часов назад
хз, ни разу не видел чтоб на вазах капоты открывались а вот на бехах, да, неоднократно.
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18k
Abominog Соломей 6 часов назад
Есть выход- Саморезы форевер
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39k
Соломей Abominog 5 часов назад
ну или как на ралли-петли с фиксаторами.
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22k
Григорий Соломей 4 часа назад
На скорости в 60 капот рвет не так сильно, как на 180.
БМВ умеют переформатировать стандарты тачек и мозгов.
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808
Рихарт Круспе 6 часов назад
так то это спасёт от режима стелс на большой скорости! а у зубил это часто случается
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5k
Pravednik84 6 часов назад
Свою прошлую восмёру продавал товарищу за 1 рубль (не путать с тысячью рублей) и это была справделивая цена, он в неё вложил почти 20тр, сказал ему чтоб замки капота не трогали, так первая же их поломка произошла от того что срезали замки капота, дятлы!
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6k
KOSTELLO 7 часов назад
Я как то обгонял на трассе пятнашку и ровно в этот момент у нее капот открылся.
Слава Богу у мужика нервы отработали и он не начал рулем вилять
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7k
Cornho KOSTELLO 51 минуту назад
Рулем вилять?? Кому придет в голову вслепую вилять рулем?
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1k
Digektor 7 часов назад
Ну и бред
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10k
P.F. 7 часов назад

Ссылка coub.com
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71k
Броненосец Потелкам P.F. 4 часа назад
Эксплуатировал ВАЗ 2109 и 21014 почти 20 лет
Если замок капота хотя бы раз в год чистить и смазывать - проблем не будет никогда.
Если наплевать на это - заржавевшая\грязная подпружиненная шайба однажды не поднимется, не пустит фиксатор замка, и капот останется незапертым.
На этот случай есть страховочный крючок - но у неряхи и он тоже грязный и подклинивает...
.
Очень многие у нас ругают отечественную технику...... при этом проявляя крайне наплевательское к ней отношение.
Эксплуатировал ВАЗ 2109 и 21014 почти 20 лет Если замок капота хотя бы раз в год чистить и смазывать - проблем не будет никогда. Если наплевать на это - заржавевшая\грязная подпружиненная шайба однажды не поднимется, не пустит фиксатор замка, и капот останется незапертым. На этот случай есть страховочный крючок - но у неряхи и он тоже грязный и подклинивает... . Очень многие у нас ругают отечественную технику...... при этом проявляя крайне наплевательское к ней отношение.
Эксплуатировал ВАЗ 2109 и 21014 почти 20 лет Если замок капота хотя бы раз в год чистить и смазывать - проблем не будет никогда. Если наплевать на это - заржавевшая\грязная подпружиненная шайба однажды не поднимется, не пустит фиксатор замка, и капот останется незапертым. На этот случай есть страховочный крючок - но у неряхи и он тоже грязный и подклинивает... . Очень многие у нас ругают отечественную технику...... при этом проявляя крайне наплевательское к ней отношение.
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2k
The Royal aegis Броненосец Потелкам 2 часа назад
Если, если, если...тем временем пассат wv 31год без всяких смазок замок капота работает как часы и по сей день
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71k
Броненосец Потелкам The Royal aegis 2 часа назад
там конструкция со скобой.
знаю
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1k
AH_94 7 часов назад
Подальше держусь на дорогах от нашего автопрома ~~~n~~~
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7k
Cornho AH_94 5 часов назад
А я от японского, только к чему здесь это?
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3k
Sanar Cornho 4 часа назад
Ну пост то про наш автопром, будет пост про японский ты обязательно поделись япофобией)
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7k
Cornho Sanar 4 часа назад
Всенепременно. Как скажете.
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3k
Sanar Cornho 3 часа назад
Ну не надо обижаться, я как то писал, что жил на ДВ 17 лет, а там одни япы, сегодня видел четыре аварии по городу и все приоры и один убер такси солярис, просто у нас их дохрена и я тоже испытываю острую неприязнь к нашему автопрому как ты к яповскому, ну только меньше афиширую.
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13k
vikklu 7 часов назад
А я огнемёт ожидал в посте увидеть.
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