Владелец ВАЗ-2114 придумал, как избавиться от известной проблемы

Как вы думаете, зачем автомобилю может пригодиться ремень безопасности прямо под капотом? А вот некоторые владельцы ВАЗ знают ответ на этот вопрос!
Ни для кого не секрет, что российски автопром чаще разочаровывает, чем радует. Поэтому владельцам ВАЗ приходится идти на разные хитрости. Работник автосервиса нашёл под капотом ВАЗ-2114 ремень безопасности и спросил у владельца, откуда там он. Ответ его поразил.
Как выяснилось, на автомобилях ВАЗ-2114 частенько откручивается и открывает капот. Чтобы не лишиться важной части автомобиля владелец просто пристегнул его ремнём безопасности Смекалочка!
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"Обрыв петли замка может привести к неожиданному открытию капота во время движения. Необходимо заменить и петлю, и замок. По этой причине отзыву подлежит 78 461 кроссовер Renault Kaptur, реализованный «с сентября 2015 года по настоящее время». "
Смотровое окно получилось - как, наверно, в танке, - узкое и них.чего не видно.
Как-то оттормозился, проехав перекрёсток, опять повезло, что я никого не догнал и меня никто не догнал! - не было никого на поворот налево.
А самое-самое, как в эту амбразуру видел тыкающий пальцем в мою сторону народ на остановке, и ржущий, причём прям пополам чел согнулся от смеха. А мне - пипец не смешно.
Жена на пассажирском сиденье вообще не поняла, что это было.
П.С.: вышел, почесал репу, согнул-пригнул-закрыл и тихонько дальше поехал. Петли потом, вроде, вытягивал/переваривал, не считая покраски капота. А закрывал точно норм - перед поездкой всегда машину по кругу обхожу.
БМВ умеют переформатировать стандарты тачек и мозгов.
Слава Богу у мужика нервы отработали и он не начал рулем вилять
Если замок капота хотя бы раз в год чистить и смазывать - проблем не будет никогда.
Если наплевать на это - заржавевшая\грязная подпружиненная шайба однажды не поднимется, не пустит фиксатор замка, и капот останется незапертым.
На этот случай есть страховочный крючок - но у неряхи и он тоже грязный и подклинивает...
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Очень многие у нас ругают отечественную технику...... при этом проявляя крайне наплевательское к ней отношение.
знаю