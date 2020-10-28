25 деревьев, которые медленно "заглатывают" цивилизацию

Природа все равно победит, несмотря ни на что. Это не планете плохо, это человечеству плохо, как говорил известный комик. И мы можем видеть, что это действительно правда, ведь этот напор ничто не остановит.
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Метки: деревья интересное поглощают природа факты
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