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25 деревьев, которые медленно "заглатывают" цивилизацию

25 деревьев, которые медленно "заглатывают" цивилизацию (26 фото)

Автор:
28 октября 2020 15:28
Сообщество : Факты
Метки: деревья   интересное   поглощают   природа   факты   
683
26

Природа все равно победит, несмотря ни на что. Это не планете плохо, это человечеству плохо, как говорил известный комик. И мы можем видеть, что это действительно правда, ведь этот напор ничто не остановит.

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Метки: деревья   интересное   поглощают   природа   факты   
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33k
jonnyD 7 минут назад
25 деревьев, которые медленно "заглатывают" цивилизацию
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49k
Андрей Минуту назад
Наталкивался на подобное в лесах на границе Смоленской и Московской областей: вырастающие деревья поднимают немецкую колючую проволоку, остатки разбитой техники, каски... Больше всего колючка мешает: совсем не гнилая, острая - пройти порой сложно.
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