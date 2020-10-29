Они действительно существуют: членистоногие эндемики, которые очень похожи на вымысел

Эволюцию частенько лихо так заносит и она преподносит очень странных существ.
Муравей обладает необычными крючковидными шипами. Эндемик Папуа — Новой Гвинеи. Видовое название Pheidole drogon дано в честь Дрогона — чёрного дракона королевы Дейенерис Таргариен — одного из главных персонажей сериала "Игра престолов" ("Game of Thrones"). Причиной такого выбора послужила необычная форма шипиков груди, напоминающая чудищ.
Вид был впервые описан в 2016 году мирмекологами* Э. Сарнатом, Дж. Фишером, Э. Икономо.
- Мирмекология — это раздел энтомологии, посвященный изучению муравьёв.
Паук-скакунчик водится только на острове Крит, Греция.
Вид Aelurillus cretensis был впервые описан российским арахнологом Галиной Азаркиной в 2002 году.
Рацион этого малыша (размер паука-муравьеда с Крита не превышает 5 мм) довольно скуден. В основном этот паучок питается муравьями. По этой причине их прозвали муравьедами в мире членистоногих.
Вид мелких жуков-карапузиков из семейства Histeridae. Обитают только в Коста-Рике (холмистая страна Центральной Америки). Жизнь этих жуков-карапузиков неразрывно связана с кочевыми муравьями рода Eciton. Жуки-карапузики путешествуют, прицепившись к муравьям. Карапузики используют необычный способ прикрепления: они цепляются своими мандибулами (жвалами) за место между петиолем и постпетиолем (стебелёк между грудью и брюшком муравья) и так транспортируются. Чаще всего жуки прикрепляются к рабочим муравьям среднего размера. Вид был впервые описан в 2017 году энтомологами Кристофом вон Биреном и Алексеем Тищечкиным.
Каких странных членистоногих знаете вы?
Источник:
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