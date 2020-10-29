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Они действительно существуют: членистоногие эндемики, которые очень похожи на вымысел

Они действительно существуют: членистоногие эндемики, которые очень похожи на вымысел (3 фото)

Автор:
29 октября 2020 09:44
Сообщество : Животные
Метки: жуки карапузики   муравьи   пауки муравьеда   эндемики   эндемики Греции   эндемики Коста-Рики   эндемики Папуа-Новой Гвинеи   
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Эволюцию частенько лихо так заносит и она преподносит очень странных существ.

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Метки: жуки карапузики   муравьи   пауки муравьеда   эндемики   эндемики Греции   эндемики Коста-Рики   эндемики Папуа-Новой Гвинеи   
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