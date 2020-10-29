Они действительно существуют: членистоногие эндемики, которые очень похожи на вымысел

Вид мелких жуков-карапузиков из семейства Histeridae. Обитают только в Коста-Рике (холмистая страна Центральной Америки). Жизнь этих жуков-карапузиков неразрывно связана с кочевыми муравьями рода Eciton. Жуки-карапузики путешествуют, прицепившись к муравьям. Карапузики используют необычный способ прикрепления: они цепляются своими мандибулами (жвалами) за место между петиолем и постпетиолем (стебелёк между грудью и брюшком муравья) и так транспортируются. Чаще всего жуки прикрепляются к рабочим муравьям среднего размера. Вид был впервые описан в 2017 году энтомологами Кристофом вон Биреном и Алексеем Тищечкиным.

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