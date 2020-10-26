Названы победители первой ежегодной премии в области аэрофотосъемки

В Богуре, Бангладеше, паводковые воды повредили урожай на сумму около 83 крор так (792 миллиона рублей). Сумма ущерба в Сариаканди составила около 68 крор так (634 миллионов рублей), а в Сонатале и Дхунате — 15 крор так (139 миллионов рублей). В этом сезоне в одном только округе Сариаканди от паводка пострадали не менее 50 000 человек и 7 535 гектаров земли.