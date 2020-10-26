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Названы победители первой ежегодной премии в области аэрофотосъемки

Названы победители первой ежегодной премии в области аэрофотосъемки (24 фото)

Автор:
26 октября 2020 17:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: аэрофотосъемка   конкурс фотографии   лучшие фото 2020   с высоты птичьего полета   фотография   
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Объявлены победители первого ежегодного конкурса аэрофотосъемки Aerial Photography Awards (APA). В надежде отхватить лакомый кусок от призового фонда в 10 000 долларов, участники конкурса представили свои лучшие работы, выполненные с помощью дронов, вертолетов, воздушных змеев, воздушных шаров и самолетов.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аэрофотосъемка   конкурс фотографии   лучшие фото 2020   с высоты птичьего полета   фотография   
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