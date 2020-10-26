Названы победители первой ежегодной премии в области аэрофотосъемки

Объявлены победители первого ежегодного конкурса аэрофотосъемки Aerial Photography Awards (APA). В надежде отхватить лакомый кусок от призового фонда в 10 000 долларов, участники конкурса представили свои лучшие работы, выполненные с помощью дронов, вертолетов, воздушных змеев, воздушных шаров и самолетов.
В конкурсе приняли участие фотографы из 65 стран, лучшие результаты показала Бельгия (представители страны одержали победу в 10 разных категориях), Россия (9 победителей) и Великобритания (8 победителей). Всего судьи наградили 106 фотографий в 23 различных категориях. Титул «Лучший аэрофотограф 2020 года» получил фотограф Себастьен Наги из Брюсселя, чьи работы были признаны лучшими сразу в нескольких категориях.
3. Первое место в категории «Заброшенные места»: Крушение
5. Первое место в категории «Мир в изоляции»: Мы все в одной лодке
7. Первое место в категории «Абстракция»: Пустыня Татакоа
8. Первое место в категории «Морские пейзажи»: Арктический рай
10. Первое место в категории «Деревья и леса»: Лесная тропа
13. Первое место в категории «Повседневность»: Морская владычица
15. Первое место в категории «Прочее»: На краю
17. Первое место в категории «Редактирование»: Самолеты
18. Первое место в категории «Мировая культура»: Ураза-байрам
19. Первое место в категории «Документальная съемка»: Огненная атака
22. Первое место в категории «Окружающая среда»: Паводковые воды повредили урожай
Источник: — переведено специально для fishki.net
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