Самый быстрый подкат, обречённый на успех

Личные данные потёр, ибо — нечего! А сам метод подката прикольный. Нужно использовать по полной ) Переписка, которая уже три месяца ходит в качестве скрина по телефонам друзей и друзей их друзей.
Когда ты преподаёшь в вузе, занимаешься научной работы, а в свой законный отпуск пашешь аки прокажённый )
×
А как вы подкатываете к девушкам?
Источник:
Ссылки по теме:
- Как познакомиться с котом, живущим в доме напротив? Начать переписку с помощью стикеров на окне!
- "Дай мне надежду снять с тебя одежду": SMS-соблазнители уровня Бога
- "Чтобы понял, кого потерял": 15 примеров того, что общение с бывшими - плохая затея
- Скрины переписок с сайта знакомств Мамба, которые заставят улыбнуться и удивиться
- Попробуй не засмеяться! 15+ убойных скринов переписок
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
не ну там тетка реально на сосиски согласная
Обычно в это время могут только на х.. послать. И это еще в лучшем случае.