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Самый быстрый подкат, обречённый на успех

Самый быстрый подкат, обречённый на успех (2 фото)

Автор:
27 октября 2020 10:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: встреча   знакомство   кандидат наук   отношения   переписка   шашлыки   
1320
2

Личные данные потёр, ибо — нечего! А сам метод подката прикольный. Нужно использовать по полной ) Переписка, которая уже три месяца ходит в качестве скрина по телефонам друзей и друзей их друзей.

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Метки: встреча   знакомство   кандидат наук   отношения   переписка   шашлыки   
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8  комментариев
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 39 минут назад
Вот что значит грамотность!
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7k
Maddy8 Полчаса назад
В чём прикол? обычная переписка жеж.
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30k
Опаньки Полчаса назад
в 4 часа ночи и не был послан?
не ну там тетка реально на сосиски согласная
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16k
Andrey Полчаса назад
В 4:11? Серьезно? И она прям ждала его "подката"?
Обычно в это время могут только на х.. послать. И это еще в лучшем случае.
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566
Злодей 41 минуту назад
девка очень замуж хочет
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26
Лингам Злодей Полчаса назад
или не замуж, а просто хочет ... сосиску... шашлык- сосиску
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566
Злодей Лингам Полчаса назад
жрать, что ли ))
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7k
Cornho Лингам 5 минут назад
Или не девка.
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