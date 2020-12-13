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Опасная заноза: Столбняк

Опасная заноза: Столбняк (7 фото)

Автор:
13 декабря 2020 13:10
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
2347
7
Давным-давно, ваш ScientaeVulgaris был молодым и весёлым, умел высоко прыгать, за окном все ещё можно было найти свежие следы пионеров, а нынешнего президента простые граждане ещё не знали. В те годы моей славной, но безызвестной юности, в одном из походов на природу проводимых "от класса", я с группой единомышленников отправился исследовать заброшенный коровник, похожий на один из тех что были в моих прошлых постах, только без табличек про ящур.
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Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
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71k
Aстановитесь.. 7 часов назад
Я в детстве десятки раз наступил на гвозди согласен это неприятно..
Я в детстве десятки раз наступил на гвозди согласен это неприятно..
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34k
Элек Мек 2 часа назад
Летом на даче разнимал двух собак,одна укусила.Сделали укол от столбняка и курс уколов от бешенства при этом торжественно объявив, что полгода нельзя употреблять спиртное,вот такая кодировка)))
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1k
Eugene 5 часов назад
ScientaeVulgaris, ты что это с ЯПа сюда перекинулся?
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ScientaeVulgaris

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