Опасная заноза: Столбняк

Но просто занести бактерии в рану недостаточно. Не каждый такой случай будет сопровождаться инфицированием. Иначе мы бы все уже тут вымерли. Заболевание возникает, только если имеются благоприятные условия — тепло, отсутствие кислорода и наличие питательного субстрата (сгустки крови и некрозы тканей). В случае если палочка всё же попадает в благоприятную среду, например в воспаленную раневую полость, развивается классическая клиническая картина болезни. В характере болезни многое зависит от того как далеко расположен очаг от центральной нервной системы. Чем он ближе - тем короче инкубационный период, и тяжелее течение заболевания. Обычно период созревания длится до 8 дней. Затем, на месте заражения, даже если рана уже зажила появляются тянущие боли. Озноб, бессонница, боли в горле, в спине. На 2 день после начала активной фазы - судороги жевательных мышц. Постепенно количество мышц задействованных в спазмах растёт, включаются мышцы затылка, шеи, спины, живота и конечностей. В тяжелых случаях судороги длятся непрерывно. Больные кричат и стонут от боли, температура вырастает до 41-42 градусов, прекращаются функции глотания, дефекации, мочеиспускания, дыхания.



За счет судорог туловище больного дугообразно изгибается назад в виде столба, что и послужило основой для русского названия болезни. Вследствие равномерного поражения передних и задних групп мышц (опистотонус), судороги могут достигать такой силы что могут сопровождаться переломами Х–ХII грудных позвонков. Очередной приступ может привести к полной остановке дыхания за счет вовлечения в процесс мышц гортани (ларингоспазм) и диафрагмы.



Постепенно, в тяжелых случаях приступы судорог, несмотря на введение высоких доз противосудорожных препаратов, усиливаются и учащаются, в результате чего больного интубируют и помещают на аппаратное дыхание. Сердце начинает сокращаться с частотой 130–160 уд/мин, артериальное давление падает. Смерть наступает от развития асфиксии, за счет ларингоспазма и судорог диафрагмы. Проще говоря, больные, скрученные болезненным спазмом задыхаются.



Но приступы вызывает не бактерия сама по себе. Она то попав в ранку и закрепившись на сосудах питающих мышечные волокна ничего больше не хочет, кроме как размножаться внутри вашего тела, в тепле и безвоздушном пространстве. Но потребляя полезное, она производит бесполезное, а точнее вредное. А если ещё точнее тетаноспазмин - нейротоксичный яд и тетанолизин, гемолитический яд. Тетаноспазмин занимает второе место среди всех известных науке органических ядов. Второе после ботулоксина, вырабатываемого бактерией того же семейства Clostridium botulinum. Задумайтесь, речь идёт про самые сильные органические яды на планете, и производят их бактерии живущие... везде.



Смертельное комбо.



Первый токсин - тетаноспазмин по своим свойствам схож с токсином бутулизма и представляет из себя фермент, расщепляющий белки - протеиназу. Выделяясь бактерией, он разносится по лимфатической и кровеносной системам, почти не влияя на них. Затем он проникает в терминальные окончания двигательных нейронов, пронизывающих ваши мышцы. В норме из этих окончаний выделяются нейротрансмиттеры, содержащиеся в нейронах в специальных везикулах. Выделяются они при помощи особого белка - синаптобревина, который и является целью для тетаноспазмина. Через нейротрансмитеры электрохимический импульс передаётся от вашего мозга к каждой конкретной мышце. Токсин связывает белок необходимый для передачи и появляется первый симптом столбняка — вялый паралич.



На этом этапе токсин действует аналогично бутулотоксину. Но затем начинается то, что превращает столбняк в особенную инфекцию, нейротоксин начинает распространяться по нервной системе вплоть до ствола головного мозга. Движение со скоростью около 1 см/час осуществляется с помощью белков денинов и может происходить от нейрона к нейрону только в области синапсов, так как оболочка нейронов практически непроницаема для молекул токсина. В ЦНС токсин продолжает блокировать синаптобревин, и передача импульсов начинает нарушаться на высшем уровне, причем преимущественно нарушается проведение тормозных сигналов. Эта денервация приводит к гиперактивности двигательных нейронов, что и проявляется мышечными спазмами. Мышца напрягается, но только в один конец. Сигнал на расслабление уже не проходит.