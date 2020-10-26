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Девушка рисует честные комиксы, показывая, как выглядит семейная жизнь до и после брака

Девушка рисует честные комиксы, показывая, как выглядит семейная жизнь до и после брака (15 фото)

Автор:
26 октября 2020 13:07
Сообщество : Комиксы
Метки: из жизни   комиксы   комиксы о жизни   о детях   прикол   рисунки   художница   
2113
15
Саша - мама двух мальчиков, жена, а также художница. Она рисует комиксы, често рассказывая о семейной жизни до и после брака. Узнали себя в ее комиксах?
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Метки: из жизни   комиксы   комиксы о жизни   о детях   прикол   рисунки   художница   
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9  комментариев
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2k
SSD 56 минут назад
Все кому не лень теперь такие комиксы рисуют. Что в этом смешного? Второсортный юмор какой то. Долго муж не протянет с такой женой.
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30k
Опаньки 13 минут назад
пусть рисуют картинки...
только потом удивляются "а что было не так"
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25k
Игорь 22 минуты назад
"а также художница. Она рисует комиксы,"
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157
Волшебник изумрудного города Полчаса назад
Распустили женщин, раньше всё было проще и таких проблем не возникало)
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935
Мистер Фикс Полчаса назад
Как надоели эти карикатурные штампы
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814
Lana Krasnovska 53 минуты назад
По-большому счёту, в браке башню может сносить с женской стороны и с мужской. Мозгоклюйством могут заниматься обе стороны. Но когда это делает женщина по отношению к мужчине при посторонних людях - это выглядит просто чудовищно! Мужчина всегда должен оставаться мужчиной и главой семьи. Что мешает женщине делать так, что бы мужчине казалось, что он управляет, но на самом деле рулить самой? Через ласку, нежность, его желудок и так далее? И ему хорошо и ей хорошо. Напролом бесконечно шпынять, долбить, унижать, воевать - удел дур. Жена всё же должна уважать мужа, а муж жену любить - тогда будет лад в семье.
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3k
Sanar Lana Krasnovska 39 минут назад
Есть ещё вариант, буквально вчера, мы все в отпуске сын уехал в гости, мы под глотком с женой понаговорили друг другу всякой херни, жена даже кружку разбила, три раза за ночь "помирились", с утра дома тишина и спокойствие, ну тоже надо иногда давать плескануть эмоциям, в браке 21 год, сын и дочка.
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