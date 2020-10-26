Девушка рисует честные комиксы, показывая, как выглядит семейная жизнь до и после брака

Саша - мама двух мальчиков, жена, а также художница. Она рисует комиксы, често рассказывая о семейной жизни до и после брака. Узнали себя в ее комиксах?
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2. Саша - иллюстратор, каждый день в своем профиле в инстаграме она делится историями из жизни
3. Художница рисует комиксы о жизни с мужем и двумя детьми, честно рассказывая обо всех нюансах
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