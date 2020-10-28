Смешные и правдивые комиксы о несносных начальниках

Начальники бывают разные. И если одни относятся к своему делу с душой и поддерживают приятную атмосферу в коллективе, то других иначе как самодурами не назовёшь. Ой, простите! Они не самодуры, а эффективные менеджеры, которые ради блага компании готовы заставлять своих подчинённых трудиться и днём, и ночью. И желательно без зарплаты. Если вы хоть раз с такими встречались, то комиксы серии «Сова — эффективный менеджер» покажутся вам как нельзя жизненными.