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Смешные и правдивые комиксы о несносных начальниках

Смешные и правдивые комиксы о несносных начальниках (18 фото)

Автор:
28 октября 2020 10:15
Сообщество : Комиксы
Метки: Александр Дьяков   жизненно   комиксы   начальник   прикол   сова   сова эффективный менеджер   
1057
18
Художник Александр Дьяков рисует пародии на начальников, которые в первую очередь думают о результативности и пользе для своей компании и в последнюю — о сотрудниках.
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Метки: Александр Дьяков   жизненно   комиксы   начальник   прикол   сова   сова эффективный менеджер   
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7  комментариев
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6k
KOSTELLO 55 минут назад
Смешные и правдивые комиксы о несносных начальниках
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623
Серый Мех 17 минут назад
Эффективные менеджеры минусят
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25k
Игорь Полчаса назад
Это такое днище, что даже на минус не тянет.

Заводы по сжиганию дерьмовых комиксописак не выдерживают нагрузки
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29k
Volga_34 51 минуту назад
Угу.. Рос(какойто-то там)надзор ОБЯЗАЛ ВСЮ Россию ВЕЗДЕ носить маски.
Вопрос - (в правовом аспекте..) "Кто ты такой - ...надзор, херящий ВСЕ законы Родины..?
Откуда ты взялся?
Мля..
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38k
Raush Volga_34 Полчаса назад
Во, первый человек, которого так же как и меня интересует, почему ситуацией с пандемией рулит роспотрЁБнадзор? Чего мы потребляем, маски?
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4k
Roman Volga_34 23 минуты назад
В поликлинике спроси. Там в коридоре людям скучно по 3-4 часа ждать и они тебе быстро объяснят.
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29k
Volga_34 Raush 2 минуты назад
Самое смешное то, что когда у этого "надзора" спросили" (СМИ России) чем в правом аспекте, обосновывается это "обЯзание"- последовал ответ : "вы не так поняли. Мы РЕКОМЕНДУЕМ. Вопрос - репресси в виде штрафов Реальные? Ответ - ДА!
Вопрос к просто нормальным, адекватным людям - мы ГДЕ живём? Имхо : "в банде живём, не в государстве. Живём по-понятиям".
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