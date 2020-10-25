Как выглядели мужские шляпы в середине 19 века

Цилиндр - самая известная и традиционная шляпа джентльменов викторианской эпохи. Высота и форма цилиндра менялись с годами, от высокого и узкого цилиндра "Линкольн" до коротенького соломенного цилиндра в стиле поздней викторианской эпохи. Также популярны были котелок с круглым верхом или шляпа "дерби".



Сельские жители, фермеры и владельцы ранчо предпочитали широкополые "плантаторские" шляпы - такие, как в фильме "Унесенные ветром". Похожий по стилю "гэмблер" ("шляпа игрока") был, кстати, очень популярен в преступной среде. Соломенная канотье или матросская шляпа - классические летние варианты головных уборов.



Чуть позже шляпы "хомбург" и "федора" превратились в стильную городскую шляпу для молодых людей. Они изготавливались из фетра черного, коричневого, серого или темно-серого цвета для прохладной погоды и из плетеной соломы для лета.