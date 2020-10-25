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Как выглядели мужские шляпы в середине 19 века

Как выглядели мужские шляпы в середине 19 века (26 фото)

Автор:
25 октября 2020 13:39
Сообщество : Факты
Метки: викторианская эпоха   викторианский стиль   головные уборы   для мужчин   интересно   мода   шляпы   
814
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Что носили на голове мужчины в 1840 - 1860-х годах? Коллекция старых фотографий, собранная Митчем Янгом, хорошо раскрывает эту тему.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: викторианская эпоха   викторианский стиль   головные уборы   для мужчин   интересно   мода   шляпы   
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3  комментария
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15k
Мойша Полчаса назад
Приводите фото как пример - подписывайте этот пример.
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Лимонадный Джо 2 часа назад
И всё-таки здесь шляпа рассматривается не как головной убор. А часть костюма,гардероба. Значит её носили и в помещении. Ныне это не так.
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Сергей 2 часа назад
Это ж не наши люди, и не наши шляпы.
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