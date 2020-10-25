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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
25 октября 2020 10:57
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
1356
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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29  комментариев
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4k
Majul Час назад
Комментарий к фото
Не смешно. Историю фотографии стоит знать.
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787
«Батарея, Азиз...» 2 минуты назад
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А я б сейчас покатался. Очкодавы в этом году колесо не запустили.
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6k
Izrin Maria 6 минут назад
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Господа-товарищи! Важно не то, что НА голове, а то, что В голове.
В таком возрасте съезжают от родителей обычно в универ.
Когда ещё и быть молодым, если не в молодости!
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3k
Ыукп 9 минут назад
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Особенно если ты девушка.)
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33k
Андрей Бертон 13 минут назад
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Будет жить в дерьме и естественно в этом будет считать виноватым своих родителей.
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33k
Андрей Бертон 21 минуту назад
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Для освещения. Сейчас многим не понять как это жить при Союзе, постоянные отключения эл. энергии, а в сёлах - ежедневные.
Эти окна находились в Хрущевках, а это 50-60 года, послевоенные В это время активно шла борьба с туберкулёзом. Для того чтобы избежать возникновения туберкулёзной палочки, не дать ей размножаться (как известно, она размножается во влажной среде) в пятиэтажках предусмотрели окно. Чтобы свет от окна в кухне попадал в санузел (в пятиэтажках ванные и уборные в первых сериях были всегда объединены), ведь солнечный свет обеззараживает воздух и убивает бактерии».
Нет, по словам специалиста, необходимость в окнах между санузлом и кухней отпала. «С точки зрения эффективности это окно себя не сильно оправдало: оно располагалось достаточно высоко. Все-таки победило болезнь не окно, а медицина, которая шагнула вперёд. К тому же появились принудительные вентиляторы», отмечает архитектор. Помимо этого, окно создавало большое количество проблем. Было немного дискомфортно, что можно смотреть, что происходит в ванной комнате из кухни. И люди частенько эти окна ликвидировали, закрашивали краской».
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9k
Dihydrogen Monoxide 21 минуту назад
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Прикольные и смешные картинки
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13k
Alex Полчаса назад
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Порвало пердак....
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8k
Бендер Родригес Полчаса назад
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Из домА!
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6k
Михалыч 37 минут назад
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Ни хочу ни кого обидеть, но это очень напоминает "уехавшие" бывшие республики СССР. Хотя... Чего это я. Пусть обижаются.
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25k
Acu900 47 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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33k
Андрей Бертон Acu900 18 минут назад
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Ссылка coub.com
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33k
Андрей Бертон Acu900 17 минут назад
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Ссылка coub.com
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49k
Андрей 52 минуты назад
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Булошная открыта.
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226
Алёха 55 минут назад
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димон под прикрытием)))
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15k
Андрей Иванов 57 минут назад
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То есть трахать можно, а жениться - нет
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13k
Егор 57 минут назад
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Прикольные и смешные картинки
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15k
Андрей Иванов 59 минут назад
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спортивные школьники пошли
спортивные школьники пошли
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13k
Егор Час назад
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Ну заживет теперь припеваючи.
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15k
Андрей Иванов Час назад
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Это если в чужую ширинку пялиться, что не соответствует условиям задачи
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15k
Андрей Иванов Час назад
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Тогда уж варишь пельмешки и смотришь порнуху, ибо телевизор далеко не у всех и по нему порнуху не кажут
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5k
Самка Хорька Час назад
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Ну а жрать начнёт - ты чё, такой, с голой жопой и гелем для душа наперевес рванешь защищать обед?..)))
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19k
hebpat Час назад
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хороший пример, заставляет задуматься, - видимо по этому их с лёгкостью захватили испанцы и сделали рабами
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