Голые землекопы воруют друг у друга детей

Известно, что социальная организация у этих грызунов довольно сложная. Структура их больших колоний больше похожа на структуру колоний общественных насекомых, таких как муравьи и пчелы. Во главе колонии находится матка, которая спаривается только с 2—3 самцами. Все остальные землекопы являются рабочими особями. Они роют норы, добывают пищу, заботятся о детенышах, защищают колонию от врагов, но сами не размножаются.







Биологи из Вашингтонского университета, изучая колонии голых землекопов в Кении, установили, что этим грызунам присуща не только жесткая социальная иерархия, но и «рабовладельческий строй».



Ученые в течение долгих лет наблюдали за 26 колониями голых землекопов. Со временем эти колонии разрослись и захватили 13 соседних колоний. Детеныши из захваченных колоний исчезли.