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Голые землекопы воруют друг у друга детей

Голые землекопы воруют друг у друга детей (4 фото)

Автор:
25 октября 2020 09:34
Сообщество : Животные
Метки: Голые землекопы   детеныши   животные   наука   открытие   похищение   фото   
193
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Новое неожиданное открытие об одном из самых удивительных животных.

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Метки: Голые землекопы   детеныши   животные   наука   открытие   похищение   фото   
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Броненосец Потелкам 56 минут назад
У пчел - точно так же
Слабая семья, не способная ( либо имеющая недостаточную волю к победе) защитить свой улей, погибает за 1 день.
Пчелы семьи-захватчицы с боем проникают в улей, находят и убивают матку.
Убивают просто - путем самопожертвования - уколом жала, после которого пчела погибает.
Все.
С потерей матки семья перестает обороняться, а наоборот, присоединяется к захватчицам, и переносит накопленный мед в улей семьи-захватчицы, присоединяясь к ним.
Термин аффтора "рабы" считаю некорректным.
Это не рабы.
Это просто рабочие особи.
Так построен у них социум.
У людей ведь тоже так.....
Кто-то работает изо дня в день всю жизнь, благодаря чему кто-то всю жизнь отдыхает "на Канарах"....
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