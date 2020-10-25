Голые землекопы воруют друг у друга детей

Новое неожиданное открытие об одном из самых удивительных животных.
Голые землекопы известны не очень привлекательным внешним видом и в то же время целым набором «сверхспособностей». Эти обитающие на востоке Африки грызуны почти нечувствительны к боли, очень умны, могут противостоять раку и старению, невосприимчивы к высоким уровням углекислого газа, а их организм быстро регенерирует нейроны.
Однако, как удалось установить биологам в новом исследовании, голым землекопам присуще поведение, которое делает их скорее суперзлодеями, чем супергероями.
Однако, как удалось установить биологам в новом исследовании, голым землекопам присуще поведение, которое делает их скорее суперзлодеями, чем супергероями.
Известно, что социальная организация у этих грызунов довольно сложная. Структура их больших колоний больше похожа на структуру колоний общественных насекомых, таких как муравьи и пчелы. Во главе колонии находится матка, которая спаривается только с 2—3 самцами. Все остальные землекопы являются рабочими особями. Они роют норы, добывают пищу, заботятся о детенышах, защищают колонию от врагов, но сами не размножаются.
Биологи из Вашингтонского университета, изучая колонии голых землекопов в Кении, установили, что этим грызунам присуща не только жесткая социальная иерархия, но и «рабовладельческий строй».
Ученые в течение долгих лет наблюдали за 26 колониями голых землекопов. Со временем эти колонии разрослись и захватили 13 соседних колоний. Детеныши из захваченных колоний исчезли.
Биологи из Вашингтонского университета, изучая колонии голых землекопов в Кении, установили, что этим грызунам присуща не только жесткая социальная иерархия, но и «рабовладельческий строй».
Ученые в течение долгих лет наблюдали за 26 колониями голых землекопов. Со временем эти колонии разрослись и захватили 13 соседних колоний. Детеныши из захваченных колоний исчезли.
Только со временем, проведя генетический анализ, биологи смогли обнаружить нескольких похищенных животных. Как оказалось, они стали частью колоний-захватчиков, превратившись в рабочих особей, фактически — «рабов», говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Zoology.
Ранее такое поведение грызунов наблюдалось в лаборатории, но ученым впервые удалось подтвердить его в дикой природе. Исследователи считают, что похищение детенышей может быть одной из причин того, что колонии голых землекопов разрастаются очень быстро.
Ранее такое поведение грызунов наблюдалось в лаборатории, но ученым впервые удалось подтвердить его в дикой природе. Исследователи считают, что похищение детенышей может быть одной из причин того, что колонии голых землекопов разрастаются очень быстро.
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Слабая семья, не способная ( либо имеющая недостаточную волю к победе) защитить свой улей, погибает за 1 день.
Пчелы семьи-захватчицы с боем проникают в улей, находят и убивают матку.
Убивают просто - путем самопожертвования - уколом жала, после которого пчела погибает.
Все.
С потерей матки семья перестает обороняться, а наоборот, присоединяется к захватчицам, и переносит накопленный мед в улей семьи-захватчицы, присоединяясь к ним.
Термин аффтора "рабы" считаю некорректным.
Это не рабы.
Это просто рабочие особи.
Так построен у них социум.
У людей ведь тоже так.....
Кто-то работает изо дня в день всю жизнь, благодаря чему кто-то всю жизнь отдыхает "на Канарах"....