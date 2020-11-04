Мама — это единственный на свете человек, который любит нас чистой, безусловной любовью, принимая своих детей такими, какие они есть. Конечно же, любая мать старается научить своего ребёнка всем необходимым в жизни навыкам, передать свой жизненный опыт и по возможности уберечь чадо от невзгод этого неидеального мира.
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По синему морю, к зелёной земле
Плыву я на белом своём корабле.
На белом своём корабле,
На белом своём корабле.
Меня не пугают ни волны, ни ветер, -
Плыву я к единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Скорей до земли я добраться хочу,
"Я здесь, я приехал!",
- я ей закричу.
Я маме своей закричу,
Я маме своей закричу...