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Мамы с детёнышами

Мамы с детёнышами (35 фото)

Автор:
04 ноября 2020 20:21
Метки: детеныши   животные   фото   
3746
35
Мама — это единственный на свете человек, который любит нас чистой, безусловной любовью, принимая своих детей такими, какие они есть. Конечно же, любая мать старается научить своего ребёнка всем необходимым в жизни навыкам, передать свой жизненный опыт и по возможности уберечь чадо от невзгод этого неидеального мира.
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Метки: детеныши   животные   фото   
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11k
Yasen_Perec 13 часов назад
Мамы с детёнышами
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vts 14 минут назад
Мамы с детёнышами
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11k
Вася Александрович Час назад
Комментарий к фото
Мамы с детёнышами
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6
Анна Анна 2 часа назад
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71
Николай Максимов 2 часа назад
Поеду к маме сейчас.
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3k
hairov 3 часа назад
Мамы с детёнышами
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3k
hairov 3 часа назад
Мамы с детёнышами
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9k
zlopisec 9 часов назад
про слоненка жестоко))))

По синему морю, к зелёной земле
Плыву я на белом своём корабле.
На белом своём корабле,
На белом своём корабле.

Меня не пугают ни волны, ни ветер, -
Плыву я к единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.
Плыву я сквозь волны и ветер
К единственной маме на свете.

Скорей до земли я добраться хочу,
"Я здесь, я приехал!",
- я ей закричу.
Я маме своей закричу,
Я маме своей закричу...
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9k
zlopisec 9 часов назад
Детская вроде песня, а психологическая травма на всю жизнь....
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Николай 10 часов назад
Ссылка coub.com
Ссылка coub.com
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7k
Mauritanien 12 часов назад
Это плюс брателло! Спасибо за пост
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