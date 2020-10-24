Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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7.
30 лет назад, со 2 по 17 октября 1990 года проходила "Революция на граните" (“нулевой майдан”) — массовая акция протеста украинской советской молодёжи в Киеве
"Революция на граните" была инициирована в сентябре 1990 года "Украинским студенческим союзом" и "Студенческим братством". Им удалось провести сильнейшую акцию времён борьбы за независимость Украины.
2 октября 1990 года более 100 студентов установили палаточный городок и начали голодовку на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Незалежності). Большинство составляли студенты из Киева, Львова и Днепропетровска.
В их поддержку забастовали и другие высшие учебные заведения Киева. Протестующие перекрыли движение транспорта, окружили Верховный Совет УССР и захватили корпуса КГУ им. Т. Г. Шевченко. Студенческие акции протеста прошли и в областных центрах Украины, таких как Луганск, Донецк, Львов.
Под давлением полуподпольных общественных организаций, которые разбили палатки на площади Октябрьской революции, власть предоставила студентам возможность выступить в прямом телеэфире на республиканском телеканале УТ-1. Студенты передали Президиуму Верховного Совета УССР свои требования.
После принятия постановления ВС УССР касательно удовлетворения требований студентов-голодающих 17 октября 1990 года "Революция на граните" была завершена.
Прямым следствием протестов была отставка главы Совета Министров УССР Виталия Масола и выполнение ряда требований протестующих. Эта акция и голодовка сыграли большую роль в становлении независимости Украины.
2 октября 1990 года более 100 студентов установили палаточный городок и начали голодовку на площади Октябрьской революции (ныне Майдан Незалежності). Большинство составляли студенты из Киева, Львова и Днепропетровска.
В их поддержку забастовали и другие высшие учебные заведения Киева. Протестующие перекрыли движение транспорта, окружили Верховный Совет УССР и захватили корпуса КГУ им. Т. Г. Шевченко. Студенческие акции протеста прошли и в областных центрах Украины, таких как Луганск, Донецк, Львов.
Под давлением полуподпольных общественных организаций, которые разбили палатки на площади Октябрьской революции, власть предоставила студентам возможность выступить в прямом телеэфире на республиканском телеканале УТ-1. Студенты передали Президиуму Верховного Совета УССР свои требования.
После принятия постановления ВС УССР касательно удовлетворения требований студентов-голодающих 17 октября 1990 года "Революция на граните" была завершена.
Прямым следствием протестов была отставка главы Совета Министров УССР Виталия Масола и выполнение ряда требований протестующих. Эта акция и голодовка сыграли большую роль в становлении независимости Украины.
9.
82-летняя блокадница М. Н. Крылова получила посылку из Гамбурга с гуманитарной помощью. Ленинград, СССР, декабрь 1990 года.
10.
Октябрь 1990 г., матч за звание чемпиона мира по шахматам — Карпов-Каспаров. Формально еще существует СССР, а Каспаров уже играет под бело-сине-красным флагом.
11.
1990-ом году Джордж Буш-старший и глава Советского Союза Михаил Горбачев подписали торговое соглашение, о поставках в СССР замороженных куриных окорочков.С продовольствием на закате СССР действительно было туговато.
Даже после того, как Ельцин объявил свободный рынок и цены на товары взлетели, куриные окорочка оставались относительно дешевым продуктом, который могли позволить себе даже люди с весьма низкими доходами. Из одной «ножки Буша» можно было сварить суп на целую семью.
13.
Танки Т-55 народной национальной армии ГДР оставленные на хранение после падения Берлинской стены, город Брауцен, 1991
18.
После шествия с флагом по центру Москвы несколько тысяч человек собрались на Лубянской площади у памятника Феликсу Дзержинскому, 22 августа 1991 года
Люди плотно обступили бронзовый памятник, пытаясь понять, какими силами возможно убрать Дзержинского с постамента. Сначала на пьедестале появился плакат "Хунте хана", затем портрет Янаева с измазанными красной краской руками и надписи "Палач", "Фашист", "Долой".
Около двух часов дня на нижнюю часть памятника взобрался молодой человек с украинским флагом в руках и, укрепив флаг на эмблеме КГБ, начал обвязывать низ статуи верёвками.
Присутствующие подбадривали его криками. Когда первые попытки свалить Феликса ни к чему не привели, вплотную к памятнику задним ходом подкатила жёлтая ремонтная машина. К молодому человеку на пьедестале присоединились ещё двое, им подали ещё верёвки и трос. Демонстрантов становилось всё больше – свержение советских символов казалось логичным завершением августовской революции.
Кронид Любарский об этом вспоминает:
«Толпа между тем заполнила уже всю площадь, надолго прервав движение через неё. Здания КГБ, выходящие на площадь (бывшее страховое общество "Россия" и новое, что у "Детского мира"), казалось вымерли. Лишь кое-где, в немногих раскрытых окнах, мелькали головы, впрочем, быстро скрываясь. Но боковые подъезды время от времени открывались, и оттуда выскакивали одинаковые люди с одинаковыми дипломатами, садились в одинаковые чёрные машины и быстро уезжали. Обратного движения не было»
Около двух часов дня на нижнюю часть памятника взобрался молодой человек с украинским флагом в руках и, укрепив флаг на эмблеме КГБ, начал обвязывать низ статуи верёвками.
Присутствующие подбадривали его криками. Когда первые попытки свалить Феликса ни к чему не привели, вплотную к памятнику задним ходом подкатила жёлтая ремонтная машина. К молодому человеку на пьедестале присоединились ещё двое, им подали ещё верёвки и трос. Демонстрантов становилось всё больше – свержение советских символов казалось логичным завершением августовской революции.
Кронид Любарский об этом вспоминает:
«Толпа между тем заполнила уже всю площадь, надолго прервав движение через неё. Здания КГБ, выходящие на площадь (бывшее страховое общество "Россия" и новое, что у "Детского мира"), казалось вымерли. Лишь кое-где, в немногих раскрытых окнах, мелькали головы, впрочем, быстро скрываясь. Но боковые подъезды время от времени открывались, и оттуда выскакивали одинаковые люди с одинаковыми дипломатами, садились в одинаковые чёрные машины и быстро уезжали. Обратного движения не было»
19.
Акция протеста московских таксистов, 28 октября 1991 года, СССР. В тот день таксисты перекрыли Тверскую улицу в Москве, выступая против азербайджанской мафии, которая поделила город на зоны влияния.
20.
В начале 1990-х в Москве тоже не было парада на 9 мая.
Зато по Тверской в обе стороны от памятника Маяковского расхаживали депешисты, отмечающие день рождения фронтмена Depeche Mode Дэвида Гэхана. Толпы одетых в кожу юношей и девушек шокировали москвичей, которые принимали их то за неонацистов, то за ЛГБТ-активистов.
22.
20 мая 1991 года Михаилом Горбачевым был подписан закон «О порядке выезда из СССР и въезда в СССР», который впервые разрешал советским гражданам свободно выезжать за границу. "Железный занавес" перестал существовать.
За первые три года эмиграция из страны составила около 2 миллионов человек. Количество эмигрантов оказалось настолько большим, что в США были введены ограничения на прием российских граждан.
26.
Американский писатель Норман Мейлер позирует с Председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем, американским фотографом и писателем Лоуренсом Шиллером, с его супругой Людмилой Первестовой, Минск (Беларусь), 1992
Станислав Шушкевич, который был знаком с убийцей Джона Кеннеди Ли Харви Освальдом, дал интервью Мейлеру для его книги "Рассказ Освальда: Американская тайна" (опубликована в 1995 году)
33.
Первый и последний вице-президент России А.В. Руцкой в следственном изоляторе Лефортово, декабрь 1993 года
"После того, как нас заключили в Лефортово, Зюганов, Жириновский и другие лидеры партий быстро подписали в Кремле договор о взаимопонимании и сотрудничестве с Ельциным. А до этого, в сентябре, в Верховном Совете, Зюганов вместе с ещё одним деятелем, Тулеевым, заявили: - "Ну, всё, мы поехали поднимать пролетариат!", - и больше их никто не видел. И исчезли оба.
После Тулеев становится министром, а Зюганов и его партия получают абсолютное большинство в Госдуме. И все законы о приватизации быстро и легко принимаются этим абсолютным большинством.
После Тулеев становится министром, а Зюганов и его партия получают абсолютное большинство в Госдуме. И все законы о приватизации быстро и легко принимаются этим абсолютным большинством.
35.
Архив президентской библиотеки Клинтона, запись разговора от 21 сентября 1993 года
ЕБН: Билл, Верховный Совет полностью вышел из под контроля. Он больше не поддерживает реформы. И вообще они там стали коммунистами. Я решил его разогнать.
Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?
ЕБН: Да.
Клинтон: Хорошо. На неделе Сенат выделит вам ещё $2,5 млрд.
Клинтон: Армия и спецслужбы на твоей стороне?
ЕБН: Да.
Клинтон: Хорошо. На неделе Сенат выделит вам ещё $2,5 млрд.
39.
В центре председатель комитета мэрии по социальным вопросам Санкт-Петербурга Виталий "непотопляемый" Мутко
58.
Подготовка к республиканскому референдуму в Беларуси, 23 ноября 1996 г.
По итогам референдума полномочия президента Беларуси были расширены. К тому же срок правления президента начинал новый отсчет (то есть глава государства получал два дополнительных года правления).
59.
1996 год. В Одессе, в порту Южный одиноко стоял у причала необыкновенный корабль. На боку его виднелось странное имя «АГАР», не говорящее ничего тем, кто впервые увидал стального гиганта, прибывшего откуда-то из великого прошлого.
Это был наш флагман, лучшее научное судно страны и, пожалуй, мира. Как оно попало сюда? В 1991 году «Космонавта Юрия Гагарина» покинула его основная экспедиция.
После распада Союза, сокращения космических программ космонавтика переживала тяжелейшее время — она оказалась не у дел. Один из главных символов космической флотилии НИС «Гагарин» теперь представляло собой страшное зрелище: проржавевший, оскверненный вандалами, замусоренный и разграбленный. Морской космический флот был полностью расформирован в 1995 году. В 1991 году «Гагарина» приватизировала Украина, и вскоре титан оказался не по карману Черноморскому пароходству. До сих пор неизвестно, что стало с судовой библиотекой и музеем, куда пропал портрет Ю. Гагарина, подаренный экипажу Анной Тимофеевной Гагариной. В 1996 году «Космонавт Юрий Гагарин» был продан по цене 170 долларов за тонну. Стыдно было продавать научную гордость на металлолом, поэтому название судна замазали краской, оставив только буквы «АГАР». «Космонавт Юрий Гагарин», совершивший 22 экспедиционных рейса, отправился в последний путь, в Индию. Там, в порту Аланг, в считанные дни его разрезали на большие, бесформенные куски.
Возможно, этот металл еще вернется к нам виде кастрюль или сувенирных значков, или в форме других кораблей, но об этом уже никто не узнает. На сегодняшний день от всего МКФ осталось только одно судно — «Космонавт Виктор Пацаев», оно стоит в порту Калининграда, у причала «Музея Мирового океана». Иногда оно привлекается к работам по МКС — проводит периодические сеансы связи. Но в море не выходит, стоит «на привязи».
После распада Союза, сокращения космических программ космонавтика переживала тяжелейшее время — она оказалась не у дел. Один из главных символов космической флотилии НИС «Гагарин» теперь представляло собой страшное зрелище: проржавевший, оскверненный вандалами, замусоренный и разграбленный. Морской космический флот был полностью расформирован в 1995 году. В 1991 году «Гагарина» приватизировала Украина, и вскоре титан оказался не по карману Черноморскому пароходству. До сих пор неизвестно, что стало с судовой библиотекой и музеем, куда пропал портрет Ю. Гагарина, подаренный экипажу Анной Тимофеевной Гагариной. В 1996 году «Космонавт Юрий Гагарин» был продан по цене 170 долларов за тонну. Стыдно было продавать научную гордость на металлолом, поэтому название судна замазали краской, оставив только буквы «АГАР». «Космонавт Юрий Гагарин», совершивший 22 экспедиционных рейса, отправился в последний путь, в Индию. Там, в порту Аланг, в считанные дни его разрезали на большие, бесформенные куски.
Возможно, этот металл еще вернется к нам виде кастрюль или сувенирных значков, или в форме других кораблей, но об этом уже никто не узнает. На сегодняшний день от всего МКФ осталось только одно судно — «Космонавт Виктор Пацаев», оно стоит в порту Калининграда, у причала «Музея Мирового океана». Иногда оно привлекается к работам по МКС — проводит периодические сеансы связи. Но в море не выходит, стоит «на привязи».
63.
Борис Ельцин и Александр Лукашенко в Кремле после подписания договора о союзе Беларуси и России. Кадры 1996 года.
66.
Горбатый мост 1998 год Горбатый мост 1998 год.
Самая крупная забастовка за все время, шахтеры из Воркуты выдвинулись на Москву и несколько месяцев стояли лагерем у дома правительства. Тогда бастующие шахтеры стучали по Горбатому мосту касками и требовали отставки тогдашнего президента Бориса Ельцина, поскольку думали что он виноват в дефолте и кризисе.
69.
Прохожие помогают бабушке проверить на подлинность её месячную пенсию, выданную новой деноминированной купюрой, 1998
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Множество сломленных судеб: алкоголизм, самоубийства, бандитизм, нищета и безпризорники. Нужда, отчаяние и безысходность.
Зато было весело. Непонятно как дальше, поэтому, вся страна была в каком-то отчаянном алкогольном угаре. Тогда как раз снимлись "Особенности национальной охоты" и подобные комедии про алкоголь.
Либеральному старичью, жалеющим о былых временах и жирных подачках госдепа, ничего не желаю. Живите со своей продажной совестью.
там те , кого ты называешь либерастами.
то тебе 18 и ты боишься чечни
то ты уже отец большого семейства , которое нечем кормить