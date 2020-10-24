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Период распада

Период распада (70 фото)

Автор:
24 октября 2020 23:19
Метки: 90-е   ретро   фото   
646
70
Подборка ретро-фотографий из сложных, а порой и страшных 90-х годов нашей страны
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Метки: 90-е   ретро   фото   
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682
Никита Час назад
Мне 53 и слава Богу я ещё не видел более хренового времени в истории своей страны.Нет у меня ни ностальгии нет и хороших воспоминаний об этом беспредельном и унизительном времени.Не обогатились на шальных деньгах ни я, ни мои друзья и знакомые.Я не хочу пережить что-то подобное и не желаю ни своим детям ни внукам.
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333
Oleg 54 минуты назад
У меня лично вызывает большое уважение и немного жалость полковник на фото 15, чьи боевые ордена и особенно нашивки за ранения многое говорят о его жизни и искренней вере в свергнутые идеалы.
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333
Oleg 22 минуты назад
Советский народ пережил все горести и тяготы Великой Отечественной войны.Глядя на эти фото и вспоминая тот беспредел 90-х хочется сказать: "Бывали хуже времена,но не было подлей"
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Просрали Советский Союз, мать вашу!
Вы хотя бы сейчас поняли, что вас даже не кинули, вас [мат] А Л И? Еще раз: вас [мат] А Л И! Или до сих пор не дошло?
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3k
tamin Час назад
А еще клей момент, гопота, тотальная нищета, гулять страшно...не товарищи, такое никогда нельзя допустить, никогда
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3k
Едондер пуп tamin 6 минут назад
Момент упущен ещё в 2012, с молчаливым одобрением "рокировочки".
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2k
alex 2 часа назад
Я помню ножки Буша, мы их запекали в духовке, строго каждорму по одной, на Новый Год, а к нему в подарок сникерс, делили на четыре части. Огород тогда реально спасал, однажды выдался год неурожайный, засуха, картошки накопали мало, помню бабушка тогда сильно плакала.
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16k
Марина alex Час назад
Вся страна тогда перешла на натуральное хозяйство и обмен, который назывался тогда непонятным словом бартер.
Множество сломленных судеб: алкоголизм, самоубийства, бандитизм, нищета и безпризорники. Нужда, отчаяние и безысходность.
Зато было весело. Непонятно как дальше, поэтому, вся страна была в каком-то отчаянном алкогольном угаре. Тогда как раз снимлись "Особенности национальной охоты" и подобные комедии про алкоголь.
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6k
Михалыч 2 часа назад
Россия, которую мы потеряли. Где-то скатилась слеза либерала, на 12 яблофон.
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838
Мистер Фикс 2 часа назад
Я - жил в то время. Я - помню. И я очень желаю всем школьникам-либерастам прожить хотя бы одну неделю того времени, когда ты мог за 1 день наторговать на месячную зарплату, а завтра тебя могли грохнуть без всяких церемоний. Когда ты идешь домой и не знаешь, купишь ты чего-нибудь своим детям на ужин. Когда в 18 лет молились - только бы не в Чечню. Когда стипендии хватало на пару аудиокассет. Когда милиция полностью потеряла власть и влияние. Когда банда Ельцина полностью легла под американских гегемонов. Когда дегьги нужно было скорее потратить, потому что через неделю они обесценивались.
Либеральному старичью, жалеющим о былых временах и жирных подачках госдепа, ничего не желаю. Живите со своей продажной совестью.
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3k
Едондер пуп Мистер Фикс 2 часа назад
Нужно уметь видеть и хорошее: вон, какой будущий президент поднялся, окреп и сформировался в эти годы, слава ему, да и вся его команда тоже оттуда.
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16k
иванов дмитрий Мистер Фикс 2 часа назад
ты хорошо посмотрел фото 39 ?
там те , кого ты называешь либерастами.
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16k
иванов дмитрий Мистер Фикс 2 часа назад
И ты уж определись , сколько тебе лет )))
то тебе 18 и ты боишься чечни
то ты уже отец большого семейства , которое нечем кормить
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