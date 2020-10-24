Крысомёт в действии

Человечеству испокон веков эти умные и хитрые зверьки создавали массу хлопот. Крысы переносили всевозможную заразу, уничтожали припасы и всё, что попадалось им на пути. Но вот повстречался одной такой крысе дружный коллектив работников склада.
Мужчины, видимо, уже устали бороться с грызунами и решили от этой проблемы избавиться весьма своеобразным способом. В один из перерывов они соорудили весьма рабочий «миномёт», вот только вместо мин они использовали живую крысу.
С одной стороны, жалко первого крысиного «Барона Мюнхгаузена», но с другой стороны, если этот зверёк останется на складе, то популяция грызунов очень быстро начнёт расти в геометрической прогрессии.
P.S. Вот кто-то удивился, когда ему на голову с неба прилетела крыса.
P.S. Вот кто-то удивился, когда ему на голову с неба прилетела крыса.
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И собаки так же делают. С год назад стайка из 3-5 собачек гоняла котенка по двору играясь с ним, а потом тупо загрызли и бросили на клумбе. Почему не предотвратил? Видео с камеры смотрел просто.