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Крысомёт в действии

Крысомёт в действии (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 13:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   крыса   крысомет   миномет   полет   склад   эксперемент   
1361
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Человечеству испокон веков эти умные и хитрые зверьки создавали массу хлопот. Крысы переносили всевозможную заразу, уничтожали припасы и всё, что попадалось им на пути. Но вот повстречался одной такой крысе дружный коллектив работников склада.

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Метки: видео   крыса   крысомет   миномет   полет   склад   эксперемент   
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1k
Domax3000 55 минут назад
А может кто-нибудь из несогласных разумно разъяснить мне, почему плюс за пост, в котором весело издеваются над животным? Мне действительно интересно ваше мнение по этой теме. Без подколов и троллинга. Я просто высказал своё мнение. Выскажите своё. Без оскорблений. Если вам кажется, что глумясь, отнять жизнь (не важно у кого) это весело, пожалуйста объясните мне, недалёкому, где именно мои родители или преподаватели ошиблись.
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1k
Бровеносец в потёмках Domax3000 43 минуты назад
Это тоже издевательство?

Ссылка youtu.be
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1k
Ivan 4 минуты назад
Интересно, а депутатомет ему слабо соорудить? Все таки, крыс иногда кошки едят, и от них хоть номинальная польза есть в пищевой цепи...
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1k
Слава 10 минут назад
Кто защищает крысу с крысами просто не общались тесно
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2k
Leo 11 минут назад
Живодёры бл
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26k
parallax 12 минут назад
У мужиков в заднице всё ещё пионерская зорька трубит.
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1k
Пачо Эррера 24 минуты назад
С символом этого года так нельзя
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3k
tamin Полчаса назад
Низехонько пошла. К дождю
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−18
Евгений 40 минут назад
???? летучая мышь. ? так и надо с ними. Ребята красавицы.
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2k
x3matic 48 минут назад
Дебилы.Человек на этой планете,сам по себе,такой же паразит как и эта крыса.Среди млекопитающих,только человек убивает ради развлечения.Епланы,тут еще не понятно кто из них больше крыса.
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1k
ddp x3matic 39 минут назад
Ой да ладно... только человек.... кошка с мышкой тоже порой играет не ради еды.
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2k
x3matic ddp Полчаса назад
Но потом то она ее ест.По этой логике эти трое, после своих игр,должны тоже найти эту крысу и захавать ее на троих.))
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8k
Атеист x3matic 23 минуты назад
У меня кот был, кошка.. Игрались и бросали ,если не голодные или игривое настроение было. Если голодные, то ясень пень все схавают, даже хвост не оставляли)) Так что кошачьи тоже прекрасно убивают ради забавы.
И собаки так же делают. С год назад стайка из 3-5 собачек гоняла котенка по двору играясь с ним, а потом тупо загрызли и бросили на клумбе. Почему не предотвратил? Видео с камеры смотрел просто.
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2k
x3matic Атеист 19 минут назад
Ну животные еще понятно,они не разумные и подабаються своим инсктинктам.Но если эти идиоты считают себя разумными,как у них вообще хватает или не хватает мозгов издеваться над беззащитным животным?Зачит разума в них нет,и живут они инстинктами.А значит или нелюди или просто придурки.
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1k
Domax3000 Час назад
Даже не сомневался в минусах от почтеннейшей публики.
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
вот так и появились летучие мыши?
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1k
Domax3000 Час назад
У тебя же есть куча хороших постов,зачем вот это?
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1k
Domax3000 Час назад
Автор поста,ты же,надеюсь,понимаешь,в погоне за рейтингом\лайками,что это насилие над животными... НАХУА постить это на "Сайте хорошего настроения"?
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7k
Фobosgrunt Час назад
как дети
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16k
Ватаку Накомоде Час назад
«… я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает»
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11k
Максим 2 часа назад
пида,ры. жалко крыску
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926
The mask Максим 49 минут назад
А во так тоже жалко?
Ссылка m.youtube.com
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618
Виктор Чикалев 2 часа назад
Лопатой было бы проще.
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12k
Patmaz Виктор Чикалев Час назад
Но не так далеко
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14k
Dr.CrAzY 2 часа назад
садюги...
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3k
rutt 2 часа назад
Дебилы с садистскими наклонностями. Всю компашку на обследование, оператора осмотреть тщательнее остальные, смех уж очень подозрительный.
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1M
Сергей 2 часа назад
Когда слишком скучно на работе!
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64
.. 2 часа назад
даа бля...
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