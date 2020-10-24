Крысомёт в действии

С одной стороны, жалко первого крысиного «Барона Мюнхгаузена», но с другой стороны, если этот зверёк останется на складе, то популяция грызунов очень быстро начнёт расти в геометрической прогрессии.

P.S. Вот кто-то удивился, когда ему на голову с неба прилетела крыса.