FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 1773 поста • 355 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Эффективные упражнения для похудения рук и плеч

Эффективные упражнения для похудения рук и плеч (14 фото + 3 видео)

Автор:
17 октября 2020 09:19
Сообщество : Спорт
Метки: видео   руки   спорт   упражнения для похудения рук   упражнения для рук   фото   
151
14
3
Красивые и изящные руки — это не только тонкое запястье, но и отсутствие дряблой кожи и полноты по всей длине или в области от локтя до плеч. К сожалению, даже у достаточно стройных обладателей хорошей фигуры руки бывают полными, что выглядит достаточно непривлекательно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   руки   спорт   упражнения для похудения рук   упражнения для рук   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40
alexander maksuta 51 минуту назад
"Применяемое атлетами в период сушки, это упражнение позволяет проработать трицепс, придать рукам упругость. Его можно делать с задействование стола либо стула, имеющего высоту примерно в 2 метра..." Данной статье необходим редактор. Это не единственный ляп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... Арнольд Шварценеггер показал, как занимается спортом в компании ослика Арнольд Шварценеггер показал, как занимается спортом в компании ослика Майк Тайсон провёл тренировку с самым молодым чемпионом UFC Майк Тайсон провёл тренировку с самым молодым чемпионом UFC Конор Макгрегор съел сушёных пчёл и удивил поклонников, но только не русских Конор Макгрегор съел сушёных пчёл и удивил поклонников, но только не русских «Монтаж, уровень – Бог»: Nike выпустили рекламу о спорте и пандемии «Монтаж, уровень – Бог»: Nike выпустили рекламу о спорте и пандемии Знаменитая скейтбордистка показала худшее падение в её жизни Знаменитая скейтбордистка показала худшее падение в её жизни
InGrib

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

388670



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 банальных и клишированных моментов в фильмах
5
263
18 банальных и клишированных моментов в фильмах
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
4
62
Злая ирония судьбы Юрия Степанова
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
0
55
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
0
17
Почему в космосе нельзя пить алкоголь?
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#прикол#россия#авария#еда#автомобили#очумелые ручки#актеры#позитив
#факты#животные#интересное#своими руками#дтп#коронавирус#в мире#полиция#забавно#СССР
#история#юмор#кино#сделай сам#природа#авто авария#девушки#пандемия#москва#сша

На что жалуетесь?

Вернуться