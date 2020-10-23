FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 472 поста • 192 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
Семейный ресторан McDonald’s выпустил фирменный кастет

Семейный ресторан McDonald’s выпустил фирменный кастет (6 фото)

Автор:
23 октября 2020 14:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: J Balvin   McDonald's   Макдоналдс   бренд   дизайн   коллаборация   украшения   
1794
6
Компания McDonalds в коллаборации с латиноамериканским певцом J Balvin представила новые брендовые "цацки". В коллекции есть и менее кровожадные украшения, но кастет затмевает все остальное. Впрочем, это украшение позиционируется как двойное кольцо. В общем, какой год - такие и затеи.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: J Balvin   McDonald's   Макдоналдс   бренд   дизайн   коллаборация   украшения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
turyst 2 часа назад
Фигня, такими"кастетом", скорее себе пальцы переломаешь.

Фигня, такими"кастетом", скорее себе пальцы переломаешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Полчаса назад
Оказывается в драках на деревенских дискотеках я использовал кольцо на четыре пальца. А ещё две запасные ножки от табуретки и верёвку.
эх молодость, молодость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Unknown 44 минуты назад
Любой кастет считается холодным оружием. Он запрещен для продаж в обычных магазах. Только в очень специфических. Не знаю как там в Латинской Америке с этим, а в Америке за подобное Мак давно бы вздернули бы в правовом плане за бэйки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−68
im240 Час назад
любителям макдака кастет без надобности. на жирные лапки не налезет это раз. ну а если налезет то драться это не жрать, тут выносливость нужна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
654
zu4ara 2 часа назад
готовимся к карантину ))
готовимся к карантину ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
a.fey 2 часа назад
В математике такой кастет называется "двучлен".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 2 часа назад
гамбургер - оружие пострашнее кастета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−36
Князь Курбский 2 часа назад
У меня был кастет НКВД. Реплика, естественно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дарвин и аморальная премия Князь Курбский 2 часа назад
У тебя был надувной слоник,которого ты трахал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) 27 примеров того, как нетривиально украсить большого белого друга 27 примеров того, как нетривиально украсить большого белого друга Nike создали "горящие" кроссовки к сериалу "Очень странные дела" Nike создали "горящие" кроссовки к сериалу "Очень странные дела" Скреативили: эффектный бренд для Иркутска всего за 1 300 000 рублей Скреативили: эффектный бренд для Иркутска всего за 1 300 000 рублей Закос под бедных: кеды сомнительного дизайна за $530 Закос под бедных: кеды сомнительного дизайна за $530 Минималистичный и творческий дизайн логотипов от турецкого дизайнера Минималистичный и творческий дизайн логотипов от турецкого дизайнера
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

586664



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
2
59
Как Куравлёв украсил «Ивана Васильевича» и прикололся над Гайдаем
Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков
7
165
Священник стал знаменитым благодаря своим ответам на вопросы подписчиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
0
27
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
0
8
Как клопы кусали пассажиров, а Агата Кристи попала в бурю
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#интересно#новости#шоу бизнес#дети#позитив#авария#дтп
#юмор#факты#россия#актеры#полиция#прикольные#картинки#автомир#девушки#задержание
#история#животные#кино#китай#разное#автомобили#коррупция#Instagram#дизайн#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться