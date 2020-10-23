Семейный ресторан McDonald’s выпустил фирменный кастет

Компания McDonalds в коллаборации с латиноамериканским певцом J Balvin представила новые брендовые "цацки". В коллекции есть и менее кровожадные украшения, но кастет затмевает все остальное. Впрочем, это украшение позиционируется как двойное кольцо. В общем, какой год - такие и затеи.

0 Источник: Старый, добрый семейный ресторанчик, коим позиционирует себя McDonalds, видимо, решил переосмыслить свой концепт и показал новые грани своей креативности.

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0 Источник: Идея этой "цацки" не нова - ее еще в 2017 году предложил в шутку художник Том Галле. Но, видимо, тогда задумка выглядела чересчур креативной, зато теперь, в 2020, ее посчитали вполне соответсвующей текущему настроению.