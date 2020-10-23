Семейный ресторан McDonald’s выпустил фирменный кастет

Компания McDonalds в коллаборации с латиноамериканским певцом J Balvin представила новые брендовые "цацки". В коллекции есть и менее кровожадные украшения, но кастет затмевает все остальное. Впрочем, это украшение позиционируется как двойное кольцо. В общем, какой год - такие и затеи.
Старый, добрый семейный ресторанчик, коим позиционирует себя McDonalds, видимо, решил переосмыслить свой концепт и показал новые грани своей креативности.
В коллаборации с малоизвестным в США, но любимым в Латинской Америке певцом J Balvin Макдональдс выпустил коллекцию украшений, которая "символизирует душу" исполнителя.
×
Помимо довольно забавных подвесок в виде упаковки с картошкой фри, бигмаком и McFlurry с печеньем Oreo, создатель украшений дизайнер Джерард Александр создал и нечто более суровое - фирменный кастет Макдональдс.
Идея этой "цацки" не нова - ее еще в 2017 году предложил в шутку художник Том Галле. Но, видимо, тогда задумка выглядела чересчур креативной, зато теперь, в 2020, ее посчитали вполне соответсвующей текущему настроению.
Помимо двойного кольца (так позиционируют этот кастет в магазинах) , которое можно купить за 30 долларов, коллаборация представила обычный набор товаров: толстовки, футболки, панамы, полотенца и прочие изделия, украшенные эмблемой компании. А вот подвески, скорее всего будут выпущены лимитированной серией.
Источник:
Ссылки по теме:
- Закос под бедных: кеды сомнительного дизайна за $530
- Скреативили: эффектный бренд для Иркутска всего за 1 300 000 рублей
- 156 человек попросили по памяти нарисовать логотипы известных брендов, и они не справились
- Оставили с голой задницей: джинсы с интернет-магазина ASOS взбудоражили соцсети
- 27 примеров того, как нетривиально украсить большого белого друга
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...