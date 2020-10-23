"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов

В России представлено много мировых брендов, однако иногда маркетологи компаний делают рекламу без оглядки на страну. Мы собрали примеры того, как русскоязычные пользователи реагируют не ненавистыне им вещи: например, на макияж на мужчинах.
1. Большинство русских негативно относятся к людям нетрадиционной ориентации, любой намек на ухоженность или макияж у мужчин - повод для агрессивных комментариев
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Мы заглянули на страницы известных брендов, чтобы почитать мнения русскоязычных пользователей
2. А вот здесь пользователи призывают власти заняться проблемой, отмечая даже официальные аккаунты спецслужб, например, следственного комитета
А вы поддерживаете мнения пользователей? Нужно ли брендам подстраиваться под русскоязычных потребителей?
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