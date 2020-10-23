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"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов

"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов (8 фото)

Автор:
23 октября 2020 09:12
Метки: известные бренды   реакция соцсетей   соцсети   фото   юмор   
1277
8
В России представлено много мировых брендов, однако иногда маркетологи компаний делают рекламу без оглядки на страну. Мы собрали примеры того, как русскоязычные пользователи реагируют не ненавистыне им вещи: например, на макияж на мужчинах.
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Метки: известные бренды   реакция соцсетей   соцсети   фото   юмор   
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17  комментариев
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3k
hairov 56 минут назад
"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов
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4k
Nobody Noname 2 минуты назад
Что за кипешь? Папа римский одобряет!
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19k
предводитель дворянства! 16 минут назад
В заре пи@оры одеваются,имейте в виду.
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1k
Том Сойер 23 минуты назад
"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов
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29k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Мне одной пох*уй на них?)))) Не, ну серьезно че вы докопались-то до них?! Ну, бл*ять изолируйте ваших детей от общества если они такие у вас ранимые! Бесите! Почему на нас такая ерунда не влияла, а на ваших нынешних детей все бл*ять вокруг влияет. Зае**бали! Все они закрыть хотят, ага! Мне вот как-то ваще ровно кто там изображен натурал или гей, если допустим мне нравится продукция какого-то магазина, я все равно буду туда ходить или заказывать товар.
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25
Умница-красавица Полчаса назад
Не знаю, что за визажист на нижнем фото, мессадж очевиден - беру в рот. Недорого
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59
чокнутый Полчаса назад
ваще насрать!
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11k
Yasen_Perec 40 минут назад
"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов
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6k
Комменты Галлея. 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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30k
Опаньки 42 минуты назад
перестал покупать кофе в Старбакс и заказывать что-то в Тануки как они на себя радужный флаг натянули
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17k
BillyBonzz 45 минут назад
"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендовПосмотреть
"Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов
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Опаньки BillyBonzz 42 минуты назад
а говорят что не бывает картинок со звуком
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8k
krivsan 47 минут назад
еб,,ный стыд,ничего святого
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1k
Alexes 55 минут назад
Можно еще сюда добавить новую рекламу хендэ солярис... Так быстро пульт от телевизора я еще не искал
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912
akurys 59 минут назад
Пид ...оров надо сразу вешать! Особенно "визажистов"....
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Core akurys 39 минут назад
Мальчик-визажист - 99% лгбт, такая у них профдеформация
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Outcast Core Полчаса назад
Просто обычные мужики косметикой не интересуются.
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