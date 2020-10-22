"Осиные гнезда", которые использовались для добычи золота в 19 веке

Пик золотодобычи в Вирджинии пришелся на 1840-е годы, а к 1849 году добыча золота в штате практически прекратилась. Это был год, когда большинство горняков двинулись на запад, влекомые Калифорнийской золотой лихорадкой. Интерес к золоту Вирджинии появился снова в 1934 году, когда стоимость тройской унции выросла до 35 долларов. Однако это возрождение было недолгим. Добыча золота в Вирджинии прекратилась в конце 1930-х годов, а в последний раз золото добывали в штате в 1947 году.