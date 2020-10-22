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"Осиные гнезда", которые использовались для добычи золота в 19 веке

"Осиные гнезда", которые использовались для добычи золота в 19 веке (9 фото)

Автор:
22 октября 2020 12:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   вирджиния   добыча золота   золотая лихорадка   золотодобыча   познавательно   устройства   хочу все знать   
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История полна интересных и полных сведений об исторических событиях, личностях и достопримечательностях, но иногда она подбрасывает нам и загадки. О каких-то вещах, предназначение которых со временем забылось и которые сегодня выглядят странно и удивительно. Вот один из таких примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   вирджиния   добыча золота   золотая лихорадка   золотодобыча   познавательно   устройства   хочу все знать   
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78k
Taras Kozalupko Час назад
РЕНТВ считает их сделали инопланетяне
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5
евгений Час назад
Это багдадские батарейки. Использовались рептилойдами в шумере
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11k
Yasen_Perec Час назад
В них засыпалась золотоносная руда вперемешку с дробью, при вращении руда измельчалась в мелкую фракцию.
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