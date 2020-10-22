"Осиные гнезда", которые использовались для добычи золота в 19 веке

История полна интересных и полных сведений об исторических событиях, личностях и достопримечательностях, но иногда она подбрасывает нам и загадки. О каких-то вещах, предназначение которых со временем забылось и которые сегодня выглядят странно и удивительно. Вот один из таких примеров.
Это Hornet Balls (Шершневые гнезда) - железобетонные полые сферы на каркасе из железной сетки, похожие на гигантские средневековые зажигательные устройства. Необычные артефакты были найдены на развалинах шахты Либерти в американском штате Вирджиния. Они имеют высоту два метра и более шести метров в окружности. Вес каждого шара - более семи тонн.
Самое интересное в том, что даже специалисты не уверены, в чем состояло предназначение этих устройств, как они использовались и почему были так названы.
Самое интересное в том, что даже специалисты не уверены, в чем состояло предназначение этих устройств, как они использовались и почему были так названы.
Две эти реликвии золотодобывающего прошлого Вирджинии находятся в музее Gold Mining Camp в Голдвейне. Не все знают, что Вирджиния была одним из первых американских штатов, в которых обнаружили золото. Произошло это в 1782 году, когда Томас Джефферсон нашел золотоносную породу на берегу реки Раппаханнок.
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Уже к 1804 году в штате начали вовсю работать золотоискатели и мелкие горнодобывающие предприятия. Большинство таких предприятий были сосредоточены в "золотопиритовом поясе" - полосе земли шириной от 24 до 40 км, которая тянется почти на 320 км вдоль восточной стороны Голубого хребта.
Пик золотодобычи в Вирджинии пришелся на 1840-е годы, а к 1849 году добыча золота в штате практически прекратилась. Это был год, когда большинство горняков двинулись на запад, влекомые Калифорнийской золотой лихорадкой. Интерес к золоту Вирджинии появился снова в 1934 году, когда стоимость тройской унции выросла до 35 долларов. Однако это возрождение было недолгим. Добыча золота в Вирджинии прекратилась в конце 1930-х годов, а в последний раз золото добывали в штате в 1947 году.
В октябре 1998 года в Голдвейне открылись парк Монро и музей Gold Mining Camp (музей золотодобывающего лагеря). Сегодня это место, где можно узнать об истории золотодобычи штата Вирджиния. Поблизости, в округе Фокье, расположены 18 заброшенных шахт, а музей воспроизводит шахтерский лагерь 1930-х годов.
Вернемся к загадочным гигантским "шершневым гнездам". Найдены они были на шахте, но как использовались - неясно. Принято считать, что при помощи этих устройств измельчали руду на гальку, чтобы отделить золото от камня. По всей видимости, они были установлены на оси и вращались вокруг центральной точки (на конной или паровой тяге).
Мнения расходятся и относительно того, измельчалась ли руда внутри шаров или под ними, когда они вращались в желобе.
Не менее загадочно также происхождение их названия. Некоторые думают, что оно произошло от жужжания, издаваемого во время эксплуатации шаров. Другие считают, что это название происходит от поразительного сходства с гнездами шершней или ос. Но все специалисты, похоже, согласны с тем, что это имя по-своему уникально.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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