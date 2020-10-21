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Почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена

Почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена (5 фото)

Автор:
21 октября 2020 21:08
Метки: война   история   сталин   
946
5

К своему первенцу Сталин относился как к обычному советскому солдату. Отправляясь на войну, Яков Джугашвили попал отнюдь не на теплое местечко в штаб, а в самое пекло на передовую.

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Метки: война   история   сталин   
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485
Stopbandera 2 часа назад
Вечная память!
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6k
gena 49 секунд назад
Вот судьба у человека. Вроде должен был иметь все, а получал только страдания.
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5k
Дельфин Красивый 41 минуту назад
разница между хозяином и ворами у власти
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243
bad boy Час назад
своих детей не отмазывали и в Лондон не посылали на ворованые бюджетные деньги куролесить.
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7k
albedo Час назад
Отвечу картинкой.
Сравните этих детей и нынешних.
Отвечу картинкой. Сравните этих детей и нынешних.
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7k
albedo Час назад
Сюда же можно добавить сына Хрущова: летчик, пропал без вести.
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7k
albedo Час назад
Кстати-Василий Сталин. Летчик. Первый бой принял в ноябре 1941 года под Москвой.
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40k
SAndre albedo 46 минут назад
зато на соседней ветке рьяно осуждают девчонку, которая помогала военкому в призыве играющих в прятки парней. Теперь стало модным показывать свою крутость тем, что удалось отмазаться или откупиться. Это якобы признак принадлежности к "элите", способной оградить свое чадушко от грубых солдафонов. Даже сильно обиделись, когда я поздравил их с 8 марта.
Бл...! Как же мерзки современные мажоры на фоне этих мужчин!
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11k
Алекс Час назад
Мужчины!
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48k
smakido 2 часа назад
О Сталине вместо тысячи слов!
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Достойный сын достойного отца.
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