Почему Сталин не спас своего сына из немецкого плена

«Мне стыдно перед отцом, что я остался жив», — заявил немцам во время допроса сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили. Советский вождь, крайне негативно относившийся к сдаче красноармейцев в плен, оказался перед одной из самой тяжелых ситуацией в своей жизни — теперь у врага находился его собственный ребенок.

Сложные отношения

Яков был сыном Сталина от его первой жены Екатерины (Като) Сванидзе. Поскольку мать умерла вскоре после родов, а отец все свое время проводил то в революционной борьбе, то в ссылках, воспитанием ребенка занималась тетка.

В 1921 году в возрасте четырнадцати лет Яков Джугашвили (носивший настоящую семейную фамилию) переехал из Грузии в Москву и только тогда в первый раз увидел отца. Отношения между двумя родственниками, которые практически не знали ничего друг о друге, складывались тяжело.