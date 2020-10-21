Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников

17-летняя Аня Целикова живет и учится в Курске, а в небольшой городок Курчатов приезжает к бабушке. В один из таких визитов девушка согласилась на волонтерскую помощь. Военкомат поручил ей разносить повестки по домам юношам призывного возраста. Нехитрый план сработал - благодаря Анне на призывной пункт пришло около 30 пацанов.