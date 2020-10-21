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Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников

Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников (8 фото)

Автор:
21 октября 2020 12:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: военкомат   курчатов   лицеистка   повестка   призывник   призывной пункт   
6043
8
Девушка разносила повестки по домам пацанов, которые, увидев красавицу, без опасения открывали ей двери. Назвался груздем - полезай в кузов, или поучительная история о том, на какие хитрости идут представители военкомата.
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Метки: военкомат   курчатов   лицеистка   повестка   призывник   призывной пункт   
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30k
Опаньки 2 часа назад
женщины тоже должны служить - равноправие епт
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16
wr2x2 7 минут назад
без лоха-призывника - и жизнь военкома плоха
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27k
LEPA 9 минут назад
Её папа наверное военком Курска

Её папа наверное военком Курска
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2k
Subterrina 10 минут назад
А я считаю, что обмана нет никакого. Обман есть со стороны уклонистов, трясущихся в норах по домам. Обман вышибли таким образом - молодцы девчонка и военкомат!
Гнилых, желающих откосить, пока другие парни с автоматом бегают, надо так отлавливать!

И признак ставить, что отловили. И тогдашне в элитные войска, где реально можно много чему научиться, а в стройбат или обеспечивающие части.
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1k
zenon Subterrina 2 минуты назад
Что уклонисты должны защищать? Землю свою, а она у него есть? Только после 1917 года крестьяне получили землю и её опять украли.
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1k
Сергей 12 минут назад
Ну что я вам скажу, девушка спасает парней от тюремных сроков и штрафов. Молодец.
И да, кстати, в армии служить намного лучше чем на гражданке. Вот, например, я живу в зоне боевого конфликта уже больше 6 лет. Я уже не говорю про обстрелы, которые были со всех сторон, они как бы и военным достались. А вот все разрушенное восстанавливали за свой счет, в отличии от военных. Или про то, что военным просто за нахождение тут платят огромные деньги, в отличии от гражданских, которым никакие доплаты не светят.
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3
Максим Кошак 13 минут назад
Тян молодец. Я за то чтобы всех прыщавых юнцов с тонкими ножками и синими волосиками загребли в армию. А там как пойдёт. Может что хорошее и выйдет.
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4k
Elf_80_Lvl 13 минут назад
Можете меня минусить, но какой должен быть у парня спермотоксикоз что бы считать ее красивой.
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4k
Ф Ив 15 минут назад
Любой обман это мерзость.
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2k
R00T 20 минут назад
Зато теперь у неё есть шанс поучаствовать в групповушке, когда 30 парней вернутся...
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40k
Andrey R00T 4 минуты назад
Думаю, ей групповушку устроят матери новоиспеченных бойцов
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1k
Димарик 22 минуты назад
За это, ей уже место забронировано в Единой России и в Думе. Далеко пойдет.
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509
max 22 минуты назад
На что эти бараны надеялись?
Пришла незнакомка делать писе приятно?
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32
ivan 23 минуты назад
Крыса. Надеюсь, ей это аукнется.
Все 30 раз.
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15k
nobody® 24 минуты назад
Теперь обязана дождаться
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12k
aalexey3 Полчаса назад
Это тот самый военкомат придумывает, который рапортует, что у них под дверями очереди стоят из желающих "отдать почётный долг родине"?
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Опозорилась на весь мир,хоть бы сидела тихонько и считала свои 30 серебренников
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−2
Князь Курбский Полчаса назад
Ну вручили. Я ей подтерся и обратно отправил.
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3k
Виталий Лынов Полчаса назад
Раньше тех кто косил от армии просто презирали, а сейчас это норма, потому что одни маменькины сынки растут имбицилы
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844
Kariya Полчаса назад
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
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78k
Taras Kozalupko 37 минут назад
На зов писды клюнули
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28k
Korolev 39 минут назад
Ссылка coub.com
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
13k
Ego sum qui sum 44 минуты назад
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
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