Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников

Девушка разносила повестки по домам пацанов, которые, увидев красавицу, без опасения открывали ей двери. Назвался груздем - полезай в кузов, или поучительная история о том, на какие хитрости идут представители военкомата.
17-летняя Аня Целикова живет и учится в Курске, а в небольшой городок Курчатов приезжает к бабушке. В один из таких визитов девушка согласилась на волонтерскую помощь. Военкомат поручил ей разносить повестки по домам юношам призывного возраста. Нехитрый план сработал - благодаря Анне на призывной пункт пришло около 30 пацанов.
"Если к парню в дверь звонит симпатичная девушка, то, скорее всего, видеть ее он будет рад и откроет дверь. А тут — повестка из военкомата", - так описывают этот нехитрый трюк СМИ.
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Сама Анна считает, что служба в армии - это почетная обязанность любого юноши. Потому она согласилась помочь военкомату в период осеннего призыва.
За свою волонтерскую деятельность девушка получила грамоту, а что подумали пацаны, которые надеялись познакомиться с прелестной лицеисткой, а в результате будут дружить с "дедами" и старшиной, не сообщается.
Просто прикинул чо будет когда эти 30 парней вернутся из армии...........— АлександЭр Пiвко (@naxyi_alexandra) October 20, 2020
Кстати, в военкомате решили использовать подобный метод "ловли на живца" и дальше. Уклонисты, берегитесь!
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Гнилых, желающих откосить, пока другие парни с автоматом бегают, надо так отлавливать!
И признак ставить, что отловили. И тогдашне в элитные войска, где реально можно много чему научиться, а в стройбат или обеспечивающие части.
И да, кстати, в армии служить намного лучше чем на гражданке. Вот, например, я живу в зоне боевого конфликта уже больше 6 лет. Я уже не говорю про обстрелы, которые были со всех сторон, они как бы и военным достались. А вот все разрушенное восстанавливали за свой счет, в отличии от военных. Или про то, что военным просто за нахождение тут платят огромные деньги, в отличии от гражданских, которым никакие доплаты не светят.
Пришла незнакомка делать писе приятно?
Все 30 раз.