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Пословицы и поговорки о родине

Пословицы и поговорки о родине (1 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:59
Сообщество : Факты
Метки: Пословицы о родине   поговорки   поговорки о родине   пословицы   родина   фото   
158
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Пословицы и поговорки о Родине - признания в любви к родному краю, которые прочувствованы общей душой многонациональной России. В этих теплых, иногда чуть ироничных словах отразилась искренность, привязанность к тому уголку, где человек появился на свет.

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Метки: Пословицы о родине   поговорки   поговорки о родине   пословицы   родина   фото   
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5  комментариев
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Князь Курбский 2 часа назад
Может начать его слуг убивать? Как партизаны в ВОВ мочили гауляйтеров, ss овскую мразь, власовцев, гестаповцев, полицаев? Ну кто не зассыт? Например если рак или ВИЧ (которые факту в России больше не лечат) или вот прям хочешь сделать самоубийство? Ну так убей себя. Но возьми с собой несколько мразей Тебе зачтется в Валгалле или раю или во что там веришь. Да хоть бы и не веришь. Добром поминать будут. Например чиновников, мусоров, депутанов, журнашлюх, попов ЗАО РПЦ. Их детей. Почему твои дети не появились на свет или умрут в нищете, а их будут жировать по НАТОвским странам и смеяться от счастья? Это проще чем кажется. Нужно оружие? Помогу. И взрывчатки делать научу. Сазонов, Каляев, Перовская, Гриневицкий и т.п. их именами называли улицы... Зачем вешаться в душной комнате? Уйди красиво и с пользой. Источник:
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AIRON_FIRST Князь Курбский Час назад
Шухер! Завотделением с обходом уже в соседней палате!
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9k
Eltiftel 38 минут назад
У американцев есть такая поговорка: "Сделай, или умри!" У Русских есть нечто похожее: "умри, но сделай!" Таким образом у нас даже смерть не является оправданием
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