Пословицы и поговорки о Родине - признания в любви к родному краю, которые прочувствованы общей душой многонациональной России. В этих теплых, иногда чуть ироничных словах отразилась искренность, привязанность к тому уголку, где человек появился на свет.
Воспитание моральных качеств, волевого стержня в человеке невозможно без развития в нем патриотизма. Используйте пословицы и поговорки о Родине в своей речи с детьми, чтобы пробудить в них уважение, любовь и трепетное отношение к родной стране.
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Где родился - там и пригодился.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Жить - Родине служить.
Родина любимая - мать родимая.
Родная землица и во сне снится.
Родину-мать умей защищать.
Человек без Родины, что семья без земли.
Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся.
Родина краше солнца, дороже золота.
Любовь к Родине сильнее смерти.
Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.
На чужой стороне Родина милей вдвойне.
Человек без Родины - соловей без песни.
Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь.
Тот герой, кто за Родину горой.
Если дружба велика - будет Родина крепка.
На родной стороне и камешек знаком.
Родина-мать, умей за нее постоять.
Нет в мире краше Родины нашей.
Родной куст и зайцу дорог.
Родину любить - верно Родине служить.
Нашему народу Родина всего дороже.
Кто Отечество предает, тот нечистой силе свою душу продает.
В родном краю сокол, в чужом – ворона.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно.
Не ищи обетованные края – они там, где Родина твоя.
Много стран прошел, а добро лишь на Родине нашел.
За Родину, за честь – хоть голову снесть.
Глупа та птица, которой гнездо свое немило.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Кто Родину любит, тому она в долгу не будет.
Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Жить - Родине служить.
Родина любимая - мать родимая.
Родная землица и во сне снится.
Родину-мать умей защищать.
Человек без Родины, что семья без земли.
Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся.
Родина краше солнца, дороже золота.
Любовь к Родине сильнее смерти.
Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.
На чужой стороне Родина милей вдвойне.
Человек без Родины - соловей без песни.
Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь.
Тот герой, кто за Родину горой.
Если дружба велика - будет Родина крепка.
На родной стороне и камешек знаком.
Родина-мать, умей за нее постоять.
Нет в мире краше Родины нашей.
Родной куст и зайцу дорог.
Родину любить - верно Родине служить.
Нашему народу Родина всего дороже.
Кто Отечество предает, тот нечистой силе свою душу продает.
В родном краю сокол, в чужом – ворона.
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно.
Не ищи обетованные края – они там, где Родина твоя.
Много стран прошел, а добро лишь на Родине нашел.
За Родину, за честь – хоть голову снесть.
Глупа та птица, которой гнездо свое немило.
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Кто Родину любит, тому она в долгу не будет.
Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.
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