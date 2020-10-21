Пословицы и поговорки о родине

Где родился - там и пригодился.

Береги землю родимую, как мать любимую.

Жить - Родине служить.

Родина любимая - мать родимая.

Родная землица и во сне снится.

Родину-мать умей защищать.

Человек без Родины, что семья без земли.

Кто за Родину дерётся, тому сила двойная даётся.

Родина краше солнца, дороже золота.

Любовь к Родине сильнее смерти.

Чужой земли не хотим, а своей не отдадим.

На чужой стороне Родина милей вдвойне.

Человек без Родины - соловей без песни.

Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь.

Тот герой, кто за Родину горой.

Если дружба велика - будет Родина крепка.

На родной стороне и камешек знаком.

Родина-мать, умей за нее постоять.

Нет в мире краше Родины нашей.

Родной куст и зайцу дорог.

Родину любить - верно Родине служить.

Нашему народу Родина всего дороже.

Кто Отечество предает, тот нечистой силе свою душу продает.

В родном краю сокол, в чужом – ворона.

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.

Кто служит Родине верно, тот долг исполняет примерно.

Не ищи обетованные края – они там, где Родина твоя.

Много стран прошел, а добро лишь на Родине нашел.

За Родину, за честь – хоть голову снесть.

Глупа та птица, которой гнездо свое немило.

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.

Кто Родину любит, тому она в долгу не будет.

Родная сторона - мать, а чужая - мачеха.