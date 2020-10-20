15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями

Гордо носить родительское имя удается не всем. Иногда люди просто мечтают сменить фамилию. Мы собрали примеры реальных и говорящих фамилий, от которых люди хотят избавиться.
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