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15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями

15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями (16 фото)

Автор:
20 октября 2020 11:23
Сообщество : Юмор
Метки: говорящая фамилия   не повезло с фамилией   прикол   смешно   фамилия   юмор   
798
16
Гордо носить родительское имя удается не всем. Иногда люди просто мечтают сменить фамилию. Мы собрали примеры реальных и говорящих фамилий, от которых люди хотят избавиться.
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Метки: говорящая фамилия   не повезло с фамилией   прикол   смешно   фамилия   юмор   
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5  комментариев
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42k
RusLAN 18 минут назад
15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями
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чокнутый 13 минут назад
классика
классика
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42k
RusLAN 19 минут назад
15 бедолаг, которым очень не повезло с фамилиями
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5k
Самка Хорька 20 минут назад
Побояним:
Побояним:
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28k
Azesh Полчаса назад
да вы не понимаете всего ништяка. Вас запоминают сразу, куда бы вы не пришли один раз. В банк, в налоговую, в управляющую компанию, в магазин, в администрацию города. Бизнесу очень помогает, или публичной деятельности какой. А был бы Иванов- хрен бы кто запомнил.
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