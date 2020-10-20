Как отреагирует кот, если с вами что-то случится

Коты — очень горделивые домашние животные. Порой их холодность может навести на мысль, что им вовсе и не нужен человек. Однако хозяева хвостатых знают, что эти создания на самом деле очень любят их и совсем не так независимы, как кажутся.



Но до тех пор, пока шутки о безразличии котов к своим хозяевам смешат людей, они будут актуальны. Наряду с роликами, где владельцы усатых проделывают трюк с исчезновением или притворяются неживыми и не получают никакой реакции от своих любимцев, у хозяев котов появилась ещё одна забава: купить своему питомцу скелет в человеческий рост и любоваться его невозмутимостью. И эта картина — отражение шутливой теории о том, как безучастен будет ваш кот, если с вами дома что-то случится.