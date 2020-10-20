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Сообщество Без кота и жизнь не та 683 поста • 331 подписчик подписаться
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Как отреагирует кот, если с вами что-то случится

Как отреагирует кот, если с вами что-то случится (16 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   кошка   милота   реакция   скелет   фото   
766
16
Девушка решила проверить, как реагируют на смерть своего хозяина домашние питомцы.
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Метки: животные   кот   кошка   милота   реакция   скелет   фото   
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6k
sumrаknn Час назад
20 февраля в одном из домов старой части Миасса оперативники обнаружили тела двух пожилых людей - мужчины и женщины. Согласно официальным данным, они скончались из-за отравления угарным газом. Тела погибших были сильно обглоданы кошками.
Жуткое происшествие получило широкую огласку и послужило для многих миасцев поводом объявить новую «охоту на ведьм», роль которых в данном случае играли коты.
Неужели домашние животные, прожившие под одной крышей с человеком не одно тысячелетие, до сих пор сохранили повадки диких зверей? Этот вопрос корреспондент сайта U24.Ru адресовал кандидату ветеринарных наук, президенту миасской городской экологической общественной организации «Экос», кинологу-фелинологу, ветеринарному врачу Юлии Лариной.
По словам Юлии Викторовны, с точки зрения биологии обглоданные котами тупы - это заурядный случай: один биологический объект воспользовался гибелью другого (не убив его и даже не создав обстоятельств для гибели) и использовал его тело для поддержания собственной жизни. Поэтому впадать в средневековый раж и полагать, что домашняя кошка по собственному желанию поужинает вашей филейной частью, не стоит.
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14k
dimitr 37 минут назад
Как это мило - свои видЕния выдавать за реакцию животного))
Кот "видит" удобную подушку-лежанку, он не воспринимает изображение скелета, тем более, что он никогда скелет и не видел.
А здесь - пахнет как подушка (а не тухлым мясом), выглядит как подушка...
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21k
Dobry vojak Svejk 48 минут назад
Пусть попробует на подушку, а труп домой принести. Вот тогда и выкладывает милую идиллию.
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7k
Андрей Ватрушкин 53 минуты назад
Бредовое наваждение британских ученых.
Бредовое наваждение британских ученых.
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31k
Элек Мек 54 минуты назад
Если бы он ещё жрать давал.
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6k
Михалыч 56 минут назад
Опять британские учёные проводили опыты?
Опять британские учёные проводили опыты?
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24k
DeadMan 56 минут назад
давно известно, что кошки, в случае смерти хозяина, начнут его есть, когда проголодаются, и начнут они с лица, т.к. оно мягче всего.
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665
Мистер Фикс Час назад
Пока не пахнет - беспокоиться не о чем
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2k
Andy Час назад
Как отреагирует кот, если с вами что-то случится
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