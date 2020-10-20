Как отреагирует кот, если с вами что-то случится

Девушка решила проверить, как реагируют на смерть своего хозяина домашние питомцы.
Коты — очень горделивые домашние животные. Порой их холодность может навести на мысль, что им вовсе и не нужен человек. Однако хозяева хвостатых знают, что эти создания на самом деле очень любят их и совсем не так независимы, как кажутся.
Но до тех пор, пока шутки о безразличии котов к своим хозяевам смешат людей, они будут актуальны. Наряду с роликами, где владельцы усатых проделывают трюк с исчезновением или притворяются неживыми и не получают никакой реакции от своих любимцев, у хозяев котов появилась ещё одна забава: купить своему питомцу скелет в человеческий рост и любоваться его невозмутимостью. И эта картина — отражение шутливой теории о том, как безучастен будет ваш кот, если с вами дома что-то случится.
Но до тех пор, пока шутки о безразличии котов к своим хозяевам смешат людей, они будут актуальны. Наряду с роликами, где владельцы усатых проделывают трюк с исчезновением или притворяются неживыми и не получают никакой реакции от своих любимцев, у хозяев котов появилась ещё одна забава: купить своему питомцу скелет в человеческий рост и любоваться его невозмутимостью. И эта картина — отражение шутливой теории о том, как безучастен будет ваш кот, если с вами дома что-то случится.
Пользовательница Твиттера под ником «ajlobster» первой открыла для себя подобное развлечение и поделилась фотографиями на своей странице
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Девушка принесла своей кошке по кличке Хейзел подушку человеческого размера в виде скелета
«Это хорошо ровно настолько, как я себе и представляла»
Даже если бы Хейзел могла задаться вопросом, что это за существо, и откуда оно взялось в доме, она бы едва ли это сделала! Кошке очевидно комфортно засыпать в компании скелета Пателлы.
Хозяйка Хейзел конечно же ревнует свою любимицу
Теперь всё внимание Хейзел сосредоточено на своей новой неживой подружке. Глядя на эти фотографии, другие пользователи сети также решили приобрести игрушечные скелеты для своих кошек.
Хозяева хвостатых поспешили поделиться фотографиями своих любимцев с их новыми костлявыми друзьями
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Жуткое происшествие получило широкую огласку и послужило для многих миасцев поводом объявить новую «охоту на ведьм», роль которых в данном случае играли коты.
Неужели домашние животные, прожившие под одной крышей с человеком не одно тысячелетие, до сих пор сохранили повадки диких зверей? Этот вопрос корреспондент сайта U24.Ru адресовал кандидату ветеринарных наук, президенту миасской городской экологической общественной организации «Экос», кинологу-фелинологу, ветеринарному врачу Юлии Лариной.
По словам Юлии Викторовны, с точки зрения биологии обглоданные котами тупы - это заурядный случай: один биологический объект воспользовался гибелью другого (не убив его и даже не создав обстоятельств для гибели) и использовал его тело для поддержания собственной жизни. Поэтому впадать в средневековый раж и полагать, что домашняя кошка по собственному желанию поужинает вашей филейной частью, не стоит.
Кот "видит" удобную подушку-лежанку, он не воспринимает изображение скелета, тем более, что он никогда скелет и не видел.
А здесь - пахнет как подушка (а не тухлым мясом), выглядит как подушка...