Сегодня я узнал #6

На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф. Мы отбираем самые крутые TIL и переводим их. А ещё в конце недели в нашем telegram-канале ( t.me/ofigenno ), мы проводим голосование какой материал из подборки достоин полного перевода из источника, так что присоединяйтесь!

0 1. Педагог-психолог Ласло Полгар выдвинул теорию о том, что любой ребёнок может стать гением в любой области, если его систематически и интенсивно обучать. В качестве эксперимента он обучал своих дочерей игре в шахматы с 4-х лет. Все трое стали вундеркиндами, а младшая, Юдит, считается лучшей шахматисткой в истории.

0 2. ФБР испытывает серьёзные проблемы с наймом хакеров из-за правил приёма на работу. Нужно как минимум три года не употреблять марихуану, а для большинства американских компьютерщиков эта миссия почти невыполнима.

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0 3. В 2005 году парень по имени Дуг Хекман, перед тем как установить программное обеспечение для ПК, прочитал его лицензионное соглашение. Соглашение включало пункт о том, что лицо, прочитавшее данный пункт, имеет право послать разработчику ПО письмо и получить за это денежное вознаграждение. Он отправил письмо по указанному электронному адресу, сославшись на пункт в соглашении и компания-разработчик отправила ему чек на 1000 долларов.

0 4. В 1880-х годах директор Гарвардской обсерватории был разочарован работой своих сотрудников. Он собрал их и сказал: «Даже моя шотландская горничная могла бы добиться большего!» Итак, он нанял свою горничную родом из Шотландии. Вильямина Флеминг десятилетиями руководила командой, классифицировала десятки тысяч звёзд, открыла белые карлики и туманность Конская Голова.

0 5. Даже не смотря на то, что ему провели операцию на глазах по исправлению близорукости, игрок НБА Хораст Грант всё равно продолжил выступать на площадке в своих «фирменных» очках. А делал он это ради детей, которые носили очки, узнав, что стал для них вдохновляющей фигурой.

0 6. Современный бронежилет был создан доставщиком пиццы Ричардом Дэвисом. Однажды во время работы, Дэвис попал в перестрелку, в ходе которой получил ранение. Этот случай стал для триггером для разработки жилета из кевлара.

0 7. Женщину приговорили к пожизненному заключению за смертельное отравление своего ребёнка антифризом. В тюрьме она родила второго ребёнка, которого сразу же отдали в приёмную семью. Через какое-то время у него стали проявляться те же симптомы отравления, что и у первого ребёнка. При более тщательном обследовании, выяснилось, что младенец страдает редким наследственным генетическим заболеванием, для которого характерно избыточное содержание в крови метилмалоновой кислоты, которую легко спутать с этиленгликолем (основной ингредиент автомобильного антифриза). В итоге приговор был пересмотрен и женщину освободили.

0 8. Сара Ректор, вошла в историю как самая богатая чёрная девушка, когда на земле, выделенной ей правительством, была обнаружена нефть. Она была настолько богата, что власти Оклахомы объявили её белым человеком.