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Сегодня я узнал #6

Сегодня я узнал #6 (8 фото)

Автор:
15 ноября 2020 17:10
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Сегодня я узнал   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   
1423
8
На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф. Мы отбираем самые крутые TIL и переводим их. А ещё в конце недели в нашем telegram-канале ( t.me/ofigenno ), мы проводим голосование какой материал из подборки достоин полного перевода из источника, так что присоединяйтесь!
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Метки: Reddit   Сегодня я узнал   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   
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690
Сергей 5 минут назад
метилмалоновую кислоту невозможно (для медицинского судебного эксперта-химика) спутать с этиленгликолем. При отравлении ЭГ образуется большое количество кристаллов оксалата кальция в почках, ну и сам ЭГ в крови, моче и внутренних органах. автор что-то не договаривает, либо - брехня.
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2k
Max Lu 20 минут назад
класс,а на этом я просто выпал

Она была настолько богата, что власти Оклахомы объявили её белым человеком.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
6. Современный бронежилет был создан доставщиком пиццы Ричардом Дэвисом. Однажды во время работы, Дэвис попал в перестрелку, в ходе которой получил ранение. Этот случай стал для триггером для разработки жилета из кевлара.

Так что современные солджиеры обязаны своим спасением простому пиццамену. Если бы он не попал в кроссфайр на стрите, то никогда бы не триггернул продюсирование буллетпруфного веста.
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