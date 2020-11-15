Сегодня я узнал #6

На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф. Мы отбираем самые крутые TIL и переводим их. А ещё в конце недели в нашем telegram-канале ( t.me/ofigenno ), мы проводим голосование какой материал из подборки достоин полного перевода из источника, так что присоединяйтесь!
1. Педагог-психолог Ласло Полгар выдвинул теорию о том, что любой ребёнок может стать гением в любой области, если его систематически и интенсивно обучать. В качестве эксперимента он обучал своих дочерей игре в шахматы с 4-х лет. Все трое стали вундеркиндами, а младшая, Юдит, считается лучшей шахматисткой в истории.
2. ФБР испытывает серьёзные проблемы с наймом хакеров из-за правил приёма на работу. Нужно как минимум три года не употреблять марихуану, а для большинства американских компьютерщиков эта миссия почти невыполнима.
×
3. В 2005 году парень по имени Дуг Хекман, перед тем как установить программное обеспечение для ПК, прочитал его лицензионное соглашение. Соглашение включало пункт о том, что лицо, прочитавшее данный пункт, имеет право послать разработчику ПО письмо и получить за это денежное вознаграждение. Он отправил письмо по указанному электронному адресу, сославшись на пункт в соглашении и компания-разработчик отправила ему чек на 1000 долларов.
4. В 1880-х годах директор Гарвардской обсерватории был разочарован работой своих сотрудников. Он собрал их и сказал: «Даже моя шотландская горничная могла бы добиться большего!» Итак, он нанял свою горничную родом из Шотландии. Вильямина Флеминг десятилетиями руководила командой, классифицировала десятки тысяч звёзд, открыла белые карлики и туманность Конская Голова.
5. Даже не смотря на то, что ему провели операцию на глазах по исправлению близорукости, игрок НБА Хораст Грант всё равно продолжил выступать на площадке в своих «фирменных» очках. А делал он это ради детей, которые носили очки, узнав, что стал для них вдохновляющей фигурой.
6. Современный бронежилет был создан доставщиком пиццы Ричардом Дэвисом. Однажды во время работы, Дэвис попал в перестрелку, в ходе которой получил ранение. Этот случай стал для триггером для разработки жилета из кевлара.
7. Женщину приговорили к пожизненному заключению за смертельное отравление своего ребёнка антифризом. В тюрьме она родила второго ребёнка, которого сразу же отдали в приёмную семью. Через какое-то время у него стали проявляться те же симптомы отравления, что и у первого ребёнка. При более тщательном обследовании, выяснилось, что младенец страдает редким наследственным генетическим заболеванием, для которого характерно избыточное содержание в крови метилмалоновой кислоты, которую легко спутать с этиленгликолем (основной ингредиент автомобильного антифриза). В итоге приговор был пересмотрен и женщину освободили.
8. Сара Ректор, вошла в историю как самая богатая чёрная девушка, когда на земле, выделенной ей правительством, была обнаружена нефть. Она была настолько богата, что власти Оклахомы объявили её белым человеком.
На сегодня всё! Не забудьте проголосовать за понравившийся пост в нашем telegram-канале!
Перевод и подборка telegram - канал: t.me/ofigenno
Продолжение следует...
Перевод и подборка telegram - канал: t.me/ofigenno
Продолжение следует...
Источник:
Ссылки по теме:
- Отмеченные и высветленные природой-2
- Резиновые женщины, заменители сахара, а теперь ещё и монохромные радуги
- О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти
- Загадка Аззо Бассоу, прозванного последним неандертальцем планеты
- Удивительная субстанция напугала шведа, но россияне его успокоили
74
Понравилось74
Новости партнёров
Загрузка...
Она была настолько богата, что власти Оклахомы объявили её белым человеком.
Так что современные солджиеры обязаны своим спасением простому пиццамену. Если бы он не попал в кроссфайр на стрите, то никогда бы не триггернул продюсирование буллетпруфного веста.