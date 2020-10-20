Маразм крепчал: про заговор в "официальной" исторической науке

В последнее время набирает популярность конспирологической теории о заговоре в "официальной" науке.

Основной посыл приверженцев теории состоит в том, что современное представление истории является мистификацией и ложью. Сторонники теории заговора апеллируют к тому, что фальшивая ложная история выгодна правящему классу и финансовой элите. В этот раз рассмотрим гипотезу фантомного времени.

Сторонники теории фантомного времени стали появляться в 1990-х годах после публикации программиста Гериберта Иллига своей гипотезы о заговоре императора Священной Римской империи Оттона III, папы Сильвестра II и, возможно, византийского императора Константина VII. Целью были притязания на Отто на трон Священной Римской империи.

Иллиг полагал, что это было достигнуто путем изменения, искажения и подделки документальных и вещественных доказательств. Согласно этой гипотезе, весь период Каролингов (так называемая эпоха Каролингского возрождения), включая фигуру Карла Великого, является вымыслом, с добавлением "фантомного времени". Иллиг считал, что было добавлено как минимум 297 лет (период с 614 по 911 гг. н.э.) к раннему средневековью.

Очень просто выдвинуть гипотезу… Но настоящим историкам пришлось ещё доказывать, что это обыкновенная ложь и профанация.

Вот несколько опровержений этой конспирологической теории

Доказательства первые — астрономические

Есть два точных указания в письменных источниках, связанных с солнечными затмениями. Благодаря заметкам Плиния Старшего (в 59 году нашей эры) и Фотия в 418 году нашей эры рушится вся гипотеза о так называемом "Фантомном времени". Солнечные затмения тем хороши, что легко проверяются математически.

Доказательства вторые — дендрохронология

По состоянию на 2020 год надежно датированные данные о годичных кольцах деревьев для северного полушария доступны за 12 310 лет. Деревья "говорят", что Гериберт Иллиг со своей гипотезой — обыкновенный фантазёр.

И последнее… факты

Григорианская реформа никогда не имела целью привести календарь в соответствие с юлианским календарем, существовавшим во время его учреждения в 45 г. до н.э., но он существовал в 325 г., во времена Никейского Собора, который учредил метод определения даты в пасхальное воскресенье, фиксируя весеннее равноденствие 21 марта по юлианскому календарю. К 1582 году астрономическое равноденствие приходилось на 10 марта по юлианскому календарю, но Пасха все ещё рассчитывалась от номинального равноденствия 21 марта. В 45 г. до н.э. астрономическое весеннее равноденствие произошло примерно 23 марта. Таким образом, "три пропущенных века" Иллига. Соответствуют 369 годам между установлением юлианского календаря в 45 г. до н.э. и установлением даты Пасхи на Никейском соборе 325 г. н.э.

Если бы Карл Великий и династия Каролингов были сфабрикованы, должна была быть соответствующая фальсификация истории остальной Европы, включая англосаксонскую Британию, Папство и Византийскую империю. Период "фантомного времени" также включает в себя жизнь Мухаммеда и исламскую экспансию на территории бывшей Римской империи, включая завоевание вестготской Иберии. Эту историю тоже следовало бы подделать или радикально неверно датировать. Это также должно быть согласовано с историей китайской династии Тан.

Интересно, что о "фантомном времени" думают мусульмане? Ведь следуя логике немецкого программиста, никакого пророка Мухаммеда не было вовсе... ^_^