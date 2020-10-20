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Маразм крепчал: про заговор в "официальной" исторической науке

Маразм крепчал: про заговор в "официальной" исторической науке (1 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:45
Сообщество : Исторические факты
Метки: Гериберт Иллиг   Гипотеза фантомного времени   Конспирология   Псевдоистория   история   мистификации   
821
1

В этом посте пойдёт речь о 300 годах, которые якобы историки приписали к мировой истории.

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Метки: Гериберт Иллиг   Гипотеза фантомного времени   Конспирология   Псевдоистория   история   мистификации   
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48k
stabskapitan Полчаса назад
Секта "свидетелей Фоменко" обычно оперирует только европейскими, а еще точнее западноевропейскими источниками упорно игнорируя Китай, Японию, Индию, арабский мир где с письменностью и календарем (календарями) был полный порядок и они ничего не знают о потерянных столетиях.
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53k
Racer777 8 минут назад
История это не наука. Наука оперирует Фактами, Логикой и Здравым смыслом. Здесь ничего этого нет. Вся история написана (сфальсифицирована) Победителями. Этож непреодолимый соблазн стать великими в глазах потомков. И если уж говорить про "мглу веков", то здесь надежнее Археология. Ящетаю...
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1k
Ларька Полчаса назад
Посмотрите ещё "Новую хронологию" Фоменко. Она позже появилась, но не хуже Иллига всё с ног на голову переворачивает.
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535
Злодей Полчаса назад
История так сфальцифицирована,что мало не покажется. Стоит только посмотреть на современные попытки её сфальсифицировать, и это только за последние 40-50 лет. А за 2-5-10 тыс. лет там столько переврано,что можно смело выкинуть это всё за борт изучения.
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