Печальная перспектива

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за... Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Вашингтон признался в «проблеме с русскими» В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен... Дрянной салат по цене авиабилета Дрянной салат по цене авиабилета Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей Хохотальня Хохотальня "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей,... 25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка" 25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка" Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы, которые ценил Великий Кормчий Иосиф - Герой Социалистического Труда. 15 грамм золота 950 пробы,... Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Люди и лица Люди и лица Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Эпичное дтп на ралли в Ижевске Эпичное дтп на ралли в Ижевске Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских... Гифки Гифки
Печальная перспектива

Печальная перспектива (10 фото)

Автор:
18 октября 2020 18:41
Метки: vegan   вегетарианец   хищник   
962
10
Вообще, людей пичкают толерантностью, а они напротив, все больше и больше обретают агрессивность в своем поведении и поклонении чему-то хотят навязать всем и каждому, а если кто-то с ними не согласен, они тут же превращают его в предмет травли.
Пример вегетарианцев и веганов. Ладно бы занимались своими диетами и сопели в две дырочки. Но они же ведут психическую атаку на всех, кто не такой как они.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: vegan   вегетарианец   хищник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 3 часа назад
Веганы, как и нацисты, как любые ницшенианцы - видят себя богами и самым лучшими на Земле. Опасные моральные мрази и идиоты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Moon24 46 минут назад
Веганы просто психически больные люди , нужно им напоминать об этом и настоятельно советовать полечиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
santyago Час назад
глупенький, кому ты это рассказываешь?? Нормальные люди это и так прекрасно понимают, а веган - это диагноз, он лечится только хорошими люлями, вернее не лечится а так, симптомы ненадолго пропадают....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
jonnyD 2 часа назад
Общее содержание поста .
Общее содержание поста .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Марина 2 часа назад
"Но все население отнюдь не считало себя ущемленным и обездоленным, потому что гуляло в зимнюю пору не в норковых манто, а в шубах на ватине с лисьим воротником в лучшем случае. А вместо брильянтов носило бижутерию и клипсы, разнообразию которых не было границ."
Но при этом мечтая о хороших шубах, манто, золоте и брильянтах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 2 часа назад
ммм... А цены откуда? С регионов севера, где з/п как в Московии (а то и выше)? От туда, где трудовой стаж год за два и выход на пенсию в 35-40 лет? Ну так там эти цены вполне приемлемы и там, в холодном климате, веганства нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
243
arioh1 Voland 2 часа назад
Про стаж эт вы загнули, нет такого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
sedoisever Voland Час назад
А откуда такие сведения про север? У нас в заполярье люди и по 25 тыр. получают.
А про пенсии, так вообще бред. В 45 лет могут уйти шахтёры с подземным стажем.
Простые работяги уходят на 5 лет раньше, чем в средней полосе.
Я имею стаж на севере 30 лет. На пенсию мне в 60 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland sedoisever 38 минут назад
Работал как-то в Сургуте как-то... Оклад был в 40к + 30% районного коэффициента + что-то местное.. Выходило почти 70к зарплата (с премиями). Ну и стаж, как мне говорили, будет не за один год учитываться (т.е. те 2 года не будут 2-мя годами стажа). А если крайний север брать, то там и вправду год за два идет - батя на нефтедобывающей платформе работал когда-то... на пенсию ушел еще и 50 лет не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland arioh1 37 минут назад
у военных, пожарных (мчс), врачей - год за два точно считается. У других - поменьше, но всяко не 1 к 1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
KOSTELLO 2 часа назад
Все дело в том, что много веганов и вегетарианцев, не потому, что это может быть полезным, а потому, что это просто модно.
А та как особо никто из мясоедов этим не восторгается, у них начинает люто подгорать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кира 3 часа назад
О чем пост, о том, что за Полярным кругом веганство - дорогое удовольствие? И что? Фанатик и за Полярным кругом фанатик. От географии тяжесть психического заболевания не зависит. Кушайте мясцо и выбросьте из головы классовую борьбу с веганами. И будет вам счастье!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Allmaster 3 часа назад
Веган, это своего рода религия.
И всяк на нее вступивший, тянет других агрессивно.
Жрешь траву?
Так жри спокойно, и дела до тебя нет.
Я же не агитирую всех купить паяльник, ибо я фанат радиоэлектроники?
Паяю себе тихо и радуюсь жизни под коньячок и шашлычок))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин Allmaster 2 часа назад
Если для того, чтобы быть у власти нужен будет Ваш паяльник - то он будет. "Отравление Навального" - чем не "паяльник"? Тихо с шашлычком сейчас, к сожалению, уже никто не отсидится. Веганы себя позиционировали, но в итоге не прошли в мировом масштабе. Прошли меньшинства. На них ставка. Но дело это не меняет. Суть одна - это новая идеология нацизма. Кто не с ними - враг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby 3 часа назад
Веганы, не веганы, ....
"Благодаря" толерастии к мусульманам, всё сложнее становится найти свинину! На рынке пока ещё можно купить, но вот покупая какую-либо еду "с собой", заказывая еду в кафе, или желая подкрепиться в какой-либо столовой, - либо курятина, либо говядина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 3 часа назад
Все плохие, один автор хороший? Не интересно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Мерзавец... RomaXz 2 часа назад
Иди на лужайку, травки пожуй! Там интереснее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz Мерзавец... 45 минут назад
Автор, перелогинься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч 3 часа назад
А к чему ценники с п. Тикси Булунского района Якутии? Начал за веганов, закончил хрен знает чем!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1.5M
Иван Кемеров Автор поста Михалыч 3 часа назад
Малышь - ежели ты тупенький - пост перечитай. Кроме твоего Задрищинска есть такие места - где веганы не водятся по экономическим причинам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михалыч Иван Кемеров 3 часа назад
А ты та ещё хабалка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
О кабельном перфекционизме в серверной О кабельном перфекционизме в серверной Самец антилопы проигнорировал леопарда на водопое Самец антилопы проигнорировал леопарда на водопое 44 самые смешные фотографии животных 2020 года 44 самые смешные фотографии животных 2020 года В Индонезии местные жители поймали "крокодила-демона" весом полтонны В Индонезии местные жители поймали "крокодила-демона" весом полтонны Крокодил не смог съесть девушку, поскольку у хищника отсутствовали зубы Крокодил не смог съесть девушку, поскольку у хищника отсутствовали зубы Огромный голодный питон пожирает опоссума Огромный голодный питон пожирает опоссума
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1578870



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов
5
66
7 ролей, с которыми способен был справиться только один Евгений Леонов
О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?
8
186
О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?
﻿
Набирающие популярность
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
2
60
Американка и ее сын покорили интернет своими взглядами
Излишки воды в организме: причины и способы выведения
1
5
Излишки воды в организме: причины и способы выведения
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео)
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#россия#девушки#еда#картинки#знаменитости#настроение#своими руками#короткопост
#факты#прикол#животные#природа#СССР#сделай сам#коты#позитив#смешные#актеры
#юмор#интересно#кино#прикольные#сша#gif#красота#полезно#на различный вкус#город

На что жалуетесь?

Вернуться