Печальная перспектива

Вообще, людей пичкают толерантностью, а они напротив, все больше и больше обретают агрессивность в своем поведении и поклонении чему-то хотят навязать всем и каждому, а если кто-то с ними не согласен, они тут же превращают его в предмет травли.
Пример вегетарианцев и веганов. Ладно бы занимались своими диетами и сопели в две дырочки. Но они же ведут психическую атаку на всех, кто не такой как они.
Пример вегетарианцев и веганов. Ладно бы занимались своими диетами и сопели в две дырочки. Но они же ведут психическую атаку на всех, кто не такой как они.
Они печатают слезливые посты о бедных замученных норках или юных бычках и поросятах. Они демонстрируют несчастную каракатицу на вилке или миниосминожку и призывают их пожалеть.
Почему бы им не обратиться к господу Богу с ультиматумом: раз Ты создал хищников и щук в море, чтоб карась не дремал, мы отказываемся в Тебя верить и Тебе поклоняться.
Почему бы им не воззвать к людям и не призвать медицину всего мира позаботиться о бедных новорожденных и первых лет жизни детях, которые болеют неизлечимыми болезнями, страдают и умирают в невинном неведении своей участи?
Плакать не над ними, а над бычками и баранами — это лицемерие или глупость.
Какие бычки и бараны? Вот ради спасения страдальцев — детей многие готовы на жертвы, в том числе и на сокращение потребления ради сокращения собственных трат и перевода этих сэкономленных средств детям.
Ведь раннее христианство учреждало посты не из жалости к баранам, а ради очищения души в соединении с Богом.
Вегетарианцы готовят рисовую котлетку как Лев Толстой или соевый бифштекс, но странным образом придают им вид и вкус мяса. Что это за извращенность: есть сою, но мечтать о мясе. Привыкайте есть то, чем этот продукт является на самом деле. Не превращайте сою в чахохбили, шашлык или вырезку. Вы лжете сами себе и думаете, что вы — праведники.
Вам жалко животных? Давайте их всех отпустим на природу, чтобы они росли и тучнели. И они, как кролики в Австралии сожрут всю вашу вегетарианскую усладу.
Значит прежде, чем их освобождать, их нужно уничтожить до необходимых пропорций. А раз хищников осталось мало, то и выживет из ваших опекаемых бычков очень малый процент.
Вы думаете, что на природе они не будут болеть и нести эти болезни вам?
Или они будут счастливы тем, что стали свободными, но не приспособленными и потому подлежащими вымиранию? Они-то соединялись с людьми в надежде на спасение вида.
Но даже если все сложится хорошо, если они приживутся, а люди все вернутся к эпохе собирательства, то при таком количестве населения они в несколько лет уничтожат и плодородие почв, и растительность на планете.
Печальная перспектива.
А ведь на самом деле все можно решить вполне себе адекватно, разумно и без вреда себе, природе и бедным бычкам.
И решение это носит название — умеренность. Ведь то, что бычкам не дают для жизни и года, что кур держат взаперти и при вечном свете, что норок партиями отправляют на свалку, сняв с них шкурки, и в самом деле преступно. И преступно, потому что продиктовано жаждой наживы, быстрого обогащения, хорошей прибылью.
Когда-то Путин заявил, что в СССР людей кормили говядиной с костями от старых коров. Можно еще добавить, что норковая шуба была предметом роскоши как и брильянты и стоила больше тысячи рублей. А брильянты доходили до пяти тысяч рублей в серьгах в один карат.
Но все население отнюдь не считало себя ущемленным и обездоленным, потому что гуляло в зимнюю пору не в норковых манто, а в шубах на ватине с лисьим воротником в лучшем случае. А вместо брильянтов носило бижутерию и клипсы, разнообразию которых не было границ.
Так что, друзья мои, нужно видеть причину, а не следствие. Иначе вы можете стать последователями Дон Кихота и его войны с ветряными мельницами.
Хотите быть веганами или вегетарианцами, милости просим. Это ваше право. Но какое право у вас навязывать свой взгляд на мир всем, пугая людей ужасами мясоедства? Пугать нужно беспределом алчных торгашей.
Ведь истребили осетров в Каспийском море не любители черной икры, а те, кто поощряя эту любовь, превращал ее в жадность, в знак элитарности во вкусе и промышлял в море плюя на запреты, разум и совесть, с одной целью: продать как можно больше.
Ну, откажется большинство. И что? Тот, кто хочет заработать в один присест миллион, найдет новый способ эксплуатировать человеческую жадность в потреблении чего-то.
Вырубка лесов к веганству не относится, а ущерб природе приносит гораздо больший, чем мясотоварный скот.
Гораздо разумнее вводить законы, ограничивающие то или иное производство, обращаться не с ужастиками к людям, а с идеями добра и справедливости по отношению к самому человеку. Ведь увлечение потреблением, это беда невежественного человека, а не его физиологическая потребность в мясной пищи.
Но есть и еще один нюанс, который не замечают сами веганы: ангажированность их самих для борьбы за интересы определенных кругов капиталистов.
Не секрет, вегетарианство, как и любая сбалансированная диета, обходится человеку гораздо дороже, чем обычный рацион обычного человека.
В то же время произвести в нынешних условиях современных технологий салаты, огурцы, кабачки, сою и прочие прелести любителей растительности, гораздо выгоднее, чем даже произвести килограмм свинины. Себестоимость низкая, зато цена рыночного продукта гораздо выше, чем той же свинины.
Коробочка салата в 200 гр. веса обойдется вам как один кг. курицы и полкило свинины. А конечный результат по калориям, питательности и длительности сохранения сытости просто несопоставимы.
А время потраченное на изготовление вегетарианской рисовой котлетки или соевого бифштекса? А ароматизаторы, натуральные, и следовательно, не копеечные?
Нет, как ни благовестите о пользе, польза эта заведомо не для человеческого организма и кошелька, а для лоббистов производителей салатов, сои и натуральных ароматизаторов.
Итак, к чему мы пришли?
А пришли к тому, что при капитализме нет никого, кто бы не лоббировал чьи-то интересы и любая проповедь того или иного образа жизни будет всегда очередной ложью.
Правда есть только одна: обратить внимание на себя и своих ближних и бороться за справедливое общество.
Почему бы им не обратиться к господу Богу с ультиматумом: раз Ты создал хищников и щук в море, чтоб карась не дремал, мы отказываемся в Тебя верить и Тебе поклоняться.
Почему бы им не воззвать к людям и не призвать медицину всего мира позаботиться о бедных новорожденных и первых лет жизни детях, которые болеют неизлечимыми болезнями, страдают и умирают в невинном неведении своей участи?
Плакать не над ними, а над бычками и баранами — это лицемерие или глупость.
Какие бычки и бараны? Вот ради спасения страдальцев — детей многие готовы на жертвы, в том числе и на сокращение потребления ради сокращения собственных трат и перевода этих сэкономленных средств детям.
Ведь раннее христианство учреждало посты не из жалости к баранам, а ради очищения души в соединении с Богом.
Вегетарианцы готовят рисовую котлетку как Лев Толстой или соевый бифштекс, но странным образом придают им вид и вкус мяса. Что это за извращенность: есть сою, но мечтать о мясе. Привыкайте есть то, чем этот продукт является на самом деле. Не превращайте сою в чахохбили, шашлык или вырезку. Вы лжете сами себе и думаете, что вы — праведники.
Вам жалко животных? Давайте их всех отпустим на природу, чтобы они росли и тучнели. И они, как кролики в Австралии сожрут всю вашу вегетарианскую усладу.
Значит прежде, чем их освобождать, их нужно уничтожить до необходимых пропорций. А раз хищников осталось мало, то и выживет из ваших опекаемых бычков очень малый процент.
Вы думаете, что на природе они не будут болеть и нести эти болезни вам?
Или они будут счастливы тем, что стали свободными, но не приспособленными и потому подлежащими вымиранию? Они-то соединялись с людьми в надежде на спасение вида.
Но даже если все сложится хорошо, если они приживутся, а люди все вернутся к эпохе собирательства, то при таком количестве населения они в несколько лет уничтожат и плодородие почв, и растительность на планете.
Печальная перспектива.
А ведь на самом деле все можно решить вполне себе адекватно, разумно и без вреда себе, природе и бедным бычкам.
И решение это носит название — умеренность. Ведь то, что бычкам не дают для жизни и года, что кур держат взаперти и при вечном свете, что норок партиями отправляют на свалку, сняв с них шкурки, и в самом деле преступно. И преступно, потому что продиктовано жаждой наживы, быстрого обогащения, хорошей прибылью.
Когда-то Путин заявил, что в СССР людей кормили говядиной с костями от старых коров. Можно еще добавить, что норковая шуба была предметом роскоши как и брильянты и стоила больше тысячи рублей. А брильянты доходили до пяти тысяч рублей в серьгах в один карат.
Но все население отнюдь не считало себя ущемленным и обездоленным, потому что гуляло в зимнюю пору не в норковых манто, а в шубах на ватине с лисьим воротником в лучшем случае. А вместо брильянтов носило бижутерию и клипсы, разнообразию которых не было границ.
Так что, друзья мои, нужно видеть причину, а не следствие. Иначе вы можете стать последователями Дон Кихота и его войны с ветряными мельницами.
Хотите быть веганами или вегетарианцами, милости просим. Это ваше право. Но какое право у вас навязывать свой взгляд на мир всем, пугая людей ужасами мясоедства? Пугать нужно беспределом алчных торгашей.
Ведь истребили осетров в Каспийском море не любители черной икры, а те, кто поощряя эту любовь, превращал ее в жадность, в знак элитарности во вкусе и промышлял в море плюя на запреты, разум и совесть, с одной целью: продать как можно больше.
Ну, откажется большинство. И что? Тот, кто хочет заработать в один присест миллион, найдет новый способ эксплуатировать человеческую жадность в потреблении чего-то.
Вырубка лесов к веганству не относится, а ущерб природе приносит гораздо больший, чем мясотоварный скот.
Гораздо разумнее вводить законы, ограничивающие то или иное производство, обращаться не с ужастиками к людям, а с идеями добра и справедливости по отношению к самому человеку. Ведь увлечение потреблением, это беда невежественного человека, а не его физиологическая потребность в мясной пищи.
Но есть и еще один нюанс, который не замечают сами веганы: ангажированность их самих для борьбы за интересы определенных кругов капиталистов.
Не секрет, вегетарианство, как и любая сбалансированная диета, обходится человеку гораздо дороже, чем обычный рацион обычного человека.
В то же время произвести в нынешних условиях современных технологий салаты, огурцы, кабачки, сою и прочие прелести любителей растительности, гораздо выгоднее, чем даже произвести килограмм свинины. Себестоимость низкая, зато цена рыночного продукта гораздо выше, чем той же свинины.
Коробочка салата в 200 гр. веса обойдется вам как один кг. курицы и полкило свинины. А конечный результат по калориям, питательности и длительности сохранения сытости просто несопоставимы.
А время потраченное на изготовление вегетарианской рисовой котлетки или соевого бифштекса? А ароматизаторы, натуральные, и следовательно, не копеечные?
Нет, как ни благовестите о пользе, польза эта заведомо не для человеческого организма и кошелька, а для лоббистов производителей салатов, сои и натуральных ароматизаторов.
Итак, к чему мы пришли?
А пришли к тому, что при капитализме нет никого, кто бы не лоббировал чьи-то интересы и любая проповедь того или иного образа жизни будет всегда очередной ложью.
Правда есть только одна: обратить внимание на себя и своих ближних и бороться за справедливое общество.
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Метки: vegan вегетарианец хищник
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Но при этом мечтая о хороших шубах, манто, золоте и брильянтах.
А про пенсии, так вообще бред. В 45 лет могут уйти шахтёры с подземным стажем.
Простые работяги уходят на 5 лет раньше, чем в средней полосе.
Я имею стаж на севере 30 лет. На пенсию мне в 60 лет.
А та как особо никто из мясоедов этим не восторгается, у них начинает люто подгорать
И всяк на нее вступивший, тянет других агрессивно.
Жрешь траву?
Так жри спокойно, и дела до тебя нет.
Я же не агитирую всех купить паяльник, ибо я фанат радиоэлектроники?
Паяю себе тихо и радуюсь жизни под коньячок и шашлычок))
"Благодаря" толерастии к мусульманам, всё сложнее становится найти свинину! На рынке пока ещё можно купить, но вот покупая какую-либо еду "с собой", заказывая еду в кафе, или желая подкрепиться в какой-либо столовой, - либо курятина, либо говядина.