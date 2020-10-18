Печальная перспектива

Они печатают слезливые посты о бедных замученных норках или юных бычках и поросятах. Они демонстрируют несчастную каракатицу на вилке или миниосминожку и призывают их пожалеть.



Почему бы им не обратиться к господу Богу с ультиматумом: раз Ты создал хищников и щук в море, чтоб карась не дремал, мы отказываемся в Тебя верить и Тебе поклоняться.



Почему бы им не воззвать к людям и не призвать медицину всего мира позаботиться о бедных новорожденных и первых лет жизни детях, которые болеют неизлечимыми болезнями, страдают и умирают в невинном неведении своей участи?



Плакать не над ними, а над бычками и баранами — это лицемерие или глупость.



Какие бычки и бараны? Вот ради спасения страдальцев — детей многие готовы на жертвы, в том числе и на сокращение потребления ради сокращения собственных трат и перевода этих сэкономленных средств детям.



Ведь раннее христианство учреждало посты не из жалости к баранам, а ради очищения души в соединении с Богом.



Вегетарианцы готовят рисовую котлетку как Лев Толстой или соевый бифштекс, но странным образом придают им вид и вкус мяса. Что это за извращенность: есть сою, но мечтать о мясе. Привыкайте есть то, чем этот продукт является на самом деле. Не превращайте сою в чахохбили, шашлык или вырезку. Вы лжете сами себе и думаете, что вы — праведники.



Вам жалко животных? Давайте их всех отпустим на природу, чтобы они росли и тучнели. И они, как кролики в Австралии сожрут всю вашу вегетарианскую усладу.



Значит прежде, чем их освобождать, их нужно уничтожить до необходимых пропорций. А раз хищников осталось мало, то и выживет из ваших опекаемых бычков очень малый процент.



Вы думаете, что на природе они не будут болеть и нести эти болезни вам?



Или они будут счастливы тем, что стали свободными, но не приспособленными и потому подлежащими вымиранию? Они-то соединялись с людьми в надежде на спасение вида.



Но даже если все сложится хорошо, если они приживутся, а люди все вернутся к эпохе собирательства, то при таком количестве населения они в несколько лет уничтожат и плодородие почв, и растительность на планете.



Печальная перспектива.



А ведь на самом деле все можно решить вполне себе адекватно, разумно и без вреда себе, природе и бедным бычкам.



И решение это носит название — умеренность. Ведь то, что бычкам не дают для жизни и года, что кур держат взаперти и при вечном свете, что норок партиями отправляют на свалку, сняв с них шкурки, и в самом деле преступно. И преступно, потому что продиктовано жаждой наживы, быстрого обогащения, хорошей прибылью.



Когда-то Путин заявил, что в СССР людей кормили говядиной с костями от старых коров. Можно еще добавить, что норковая шуба была предметом роскоши как и брильянты и стоила больше тысячи рублей. А брильянты доходили до пяти тысяч рублей в серьгах в один карат.



Но все население отнюдь не считало себя ущемленным и обездоленным, потому что гуляло в зимнюю пору не в норковых манто, а в шубах на ватине с лисьим воротником в лучшем случае. А вместо брильянтов носило бижутерию и клипсы, разнообразию которых не было границ.



Так что, друзья мои, нужно видеть причину, а не следствие. Иначе вы можете стать последователями Дон Кихота и его войны с ветряными мельницами.



Хотите быть веганами или вегетарианцами, милости просим. Это ваше право. Но какое право у вас навязывать свой взгляд на мир всем, пугая людей ужасами мясоедства? Пугать нужно беспределом алчных торгашей.



Ведь истребили осетров в Каспийском море не любители черной икры, а те, кто поощряя эту любовь, превращал ее в жадность, в знак элитарности во вкусе и промышлял в море плюя на запреты, разум и совесть, с одной целью: продать как можно больше.



Ну, откажется большинство. И что? Тот, кто хочет заработать в один присест миллион, найдет новый способ эксплуатировать человеческую жадность в потреблении чего-то.



Вырубка лесов к веганству не относится, а ущерб природе приносит гораздо больший, чем мясотоварный скот.



Гораздо разумнее вводить законы, ограничивающие то или иное производство, обращаться не с ужастиками к людям, а с идеями добра и справедливости по отношению к самому человеку. Ведь увлечение потреблением, это беда невежественного человека, а не его физиологическая потребность в мясной пищи.



Но есть и еще один нюанс, который не замечают сами веганы: ангажированность их самих для борьбы за интересы определенных кругов капиталистов.



Не секрет, вегетарианство, как и любая сбалансированная диета, обходится человеку гораздо дороже, чем обычный рацион обычного человека.



В то же время произвести в нынешних условиях современных технологий салаты, огурцы, кабачки, сою и прочие прелести любителей растительности, гораздо выгоднее, чем даже произвести килограмм свинины. Себестоимость низкая, зато цена рыночного продукта гораздо выше, чем той же свинины.



Коробочка салата в 200 гр. веса обойдется вам как один кг. курицы и полкило свинины. А конечный результат по калориям, питательности и длительности сохранения сытости просто несопоставимы.



А время потраченное на изготовление вегетарианской рисовой котлетки или соевого бифштекса? А ароматизаторы, натуральные, и следовательно, не копеечные?



Нет, как ни благовестите о пользе, польза эта заведомо не для человеческого организма и кошелька, а для лоббистов производителей салатов, сои и натуральных ароматизаторов.



Итак, к чему мы пришли?



А пришли к тому, что при капитализме нет никого, кто бы не лоббировал чьи-то интересы и любая проповедь того или иного образа жизни будет всегда очередной ложью.



Правда есть только одна: обратить внимание на себя и своих ближних и бороться за справедливое общество.