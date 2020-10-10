FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8892 поста • 1117 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Бурый медведь из России делает успешную карьеру модели

Бурый медведь из России делает успешную карьеру модели (26 фото)

Автор:
10 октября 2020 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Мила Жданова   животные   люди   медведь   модель   фото   фотограф   хищник   
95
26
Медведь, которого ещё детёнышем бросила мать, из-за чего животное растили люди, теперь делает карьеру модели, позируя вместе с детьми и взрослыми.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Мила Жданова   животные   люди   медведь   модель   фото   фотограф   хищник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Том Сойер Полчаса назад
Обалденный мишка!!! Это даже не редкость, наверное - он уникален. Есть ещё пума Месси - из этой же серии. (Всё красиво конечно, но я, видя подобные фото, всегда вспоминаю про семью Берберовых, льва Кинга второго и ту трагедию, что произошла в семье.....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Olga Raudis 12 минут назад
Степан уже немолод и его поведение давно устоялось. Он живет с детства в постоянном и тесном контакте с людьми, не на цепи и не в клетке со спорадическими контактами с хозяином. На редкость спокойный и добродушный. Поэтому наверное (особенно если знать как себя вести) не надо опасаться непредсказуемой агрессии. Красавец необычного очень светлого окраса. Работа ему досталась преотличная. От натуги точно не переломится и скучать закрытым в 4х стенах не приходится. Так что живется ему неплохо. Здоровья Степану, еще долгих лет жизни и побольше баранок и петушков на палочке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото) «Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото) Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин Медведь стащил пачку чипсов во время «налёта» на магазин Вот так совпадение: удачные моменты от греческого фотографа Вот так совпадение: удачные моменты от греческого фотографа Любопытный медведь решил исследовать волосы туристки Любопытный медведь решил исследовать волосы туристки Спортсмен во время езды на самокате столкнулся с медведицей Спортсмен во время езды на самокате столкнулся с медведицей Большая медведица прогулялась по улицам Лос-Анджелеса Большая медведица прогулялась по улицам Лос-Анджелеса
Bonmotistka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

243726



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Родились в рубашке
0
7
Родились в рубашке
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
4
53
Смешные мемы с котом, который всё опровергает
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Родстер Jaguar 1954 года оставался нетронутым в сельском сарае десятилетиями, теперь он выставлен на аукцион
0
0
Родстер Jaguar 1954 года оставался нетронутым в сельском сарае десятилетиями, теперь...
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
41
Бренд Gucci создал платье для мужчин
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото)
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#россия#дтп#москва#автомобили#gif#подборка#шоу бизнес#автомир
#факты#животные#интересное#интересно#кино#природа#дети#позитив#Душевное#деньги
#юмор#прикол#авария#авто авария#разное#СССР#картинки#сша#собаки#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться