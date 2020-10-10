Бурый медведь из России делает успешную карьеру модели

Вдохновлённая дружелюбием Степана к людям, Мила решила создать серию фэнтезийных сцен, в которых Степан снялся рядом с моделями в традиционных русских нарядах.



Данные съёмки проходили в Москве в течение нескольких месяцев, так как Степан может работать только лишь около получаса за один раз.