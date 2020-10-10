Бурый медведь из России делает успешную карьеру модели

Медведь, которого ещё детёнышем бросила мать, из-за чего животное растили люди, теперь делает карьеру модели, позируя вместе с детьми и взрослыми.
Мила Жданова, 40-летняя фотограф из Москвы, Россия, познакомилась со Степаном, 28-летним бурым медведем, благодаря дружбе с хозяевами медведя, Светланой и Юрием Пантилеенко.
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Вдохновлённая дружелюбием Степана к людям, Мила решила создать серию фэнтезийных сцен, в которых Степан снялся рядом с моделями в традиционных русских нарядах.
Данные съёмки проходили в Москве в течение нескольких месяцев, так как Степан может работать только лишь около получаса за один раз.
Данные съёмки проходили в Москве в течение нескольких месяцев, так как Степан может работать только лишь около получаса за один раз.
"У людей стереотипные представления о России. Они думают, что мы никогда не улыбаемся, а по улице бродят медведи", — рассказала о съёмках Мила.
"У нас есть медведи, но своими фотографиями я хочу показать, что мы улыбаемся. Съёмка со Степаном — это настоящее удовольствие, и мне приходилось сдерживать свои эмоции."
"Степан такой дружелюбный благодаря заботе и любви своих тренеров. Я работала с моделями из Таиланда, Австралии, Германии, Великобритании и Израиля, которые прилетели, чтобы поработать с ним."
"Не съёмка, а одно сплошное наслаждение. Не было никаких проблем. У меня больше проблем было с фотографированием котят."
"Я надеюсь, что благодаря моим фотографиям люди увидят красоту и силу животных и природы."
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