Лиса, медведь, волк и заяц: как в русском языке появились названия самых известных лесных зверей

Наши предки с уважением относились к обитателям леса. И к названиям этих животных подходили очень творчески.
Начнем с хозяина леса - медведя.
Название состоит из двух слов “Мед” и “Вед”, то есть ведающий, где найти и полакомиться мёдом. А по одной из теорий, его зимние жилище - берлога, происходило от слова “Бер” - грязь. Потому что его лежбище, мягко говоря, не очень чистое. Но это лишь вариант, по другой версии, “Бер” - и есть название медведя на древнерусском языке.
Слово “Лиса” происходит от славянского "lisъ". Оно пересекается с латышским lapsa и санкскритском लोपाशः (lopāśaḥ). Вероятно пересекается с индоевропейским корнем lup-, lop- то есть тащить, тянуть, воровать. От него произошёл современный глагол “лопать”, то быстро набивать себе живот.
С волком всё проще - он идёт от славянского “vь̑lkъ”, что в общеиндоевропейском языке могло звучать как "вилкас". Слово связано с глаголом “волочить”, то есть волк уволакивает свою добычу.
Слово “заяц” произошло от славянского “zajękъ” - играть, прыгать и забавляться. Кстати, в литовском языке слово “играть” пишется как žaisti.
С белкой все интереснее. Одни считают, что название произошло от слова “белый”, что довольно сомнительно. Чтобы избежать дискуссий, можно остановиться на другом славянском названии этого шустрого зверька - “вѣверица”. Оно сохранилось у белорусов, там белок именуют “вавёрками”.
Вот с ежом нет вопросов. Слово произошло от индоевропейского eǵʰi-no-s (ежинос, егинос). Оно значит “поедающий змей”.
Если вкратце, это и есть история названий главных обитателей славянских лесов и героев сказок. Хотя споры о происхождении этих слов не утихают до сих пор, один медведь чего стоит.
Источник:
- Маленький зверек принял собаку за свою маму, и увязался за ее хозяевами
- Фотограф подружился с лисой редкого окраса
- Вы когда-нибудь слышали смех лисицы? Это ужасно заразительно!
- Канадский фотограф подружился с лисой
- Лисье семейство облюбовало двор американской семьи во время карантина
(сколько уж их тут было?..)