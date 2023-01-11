Лиса, медведь, волк и заяц: как в русском языке появились названия самых известных лесных зверей

Вот с ежом нет вопросов. Слово произошло от индоевропейского eǵʰi-no-s (ежинос, егинос). Оно значит “поедающий змей”.

Если вкратце, это и есть история названий главных обитателей славянских лесов и героев сказок. Хотя споры о происхождении этих слов не утихают до сих пор, один медведь чего стоит.