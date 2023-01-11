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Лиса, медведь, волк и заяц: как в русском языке появились названия самых известных лесных зверей

Лиса, медведь, волк и заяц: как в русском языке появились названия самых известных лесных зверей

Автор:
11 января 2023 00:43
Сообщество : RealFishki
Метки: Заяц   волк   еж   лиса   медведь   название   сказки   славяне   
1539
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Наши предки с уважением относились к обитателям леса. И к названиям этих животных подходили очень творчески.

Начнем с хозяина леса - медведя.

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Название состоит из двух слов “Мед” и “Вед”, то есть ведающий, где найти и полакомиться мёдом. А по одной из теорий, его зимние жилище - берлога, происходило от слова “Бер” - грязь. Потому что его лежбище, мягко говоря, не очень чистое. Но это лишь вариант, по другой версии, “Бер” - и есть название медведя на древнерусском языке.

Слово “Лиса” происходит от славянского "lisъ". Оно пересекается с латышским lapsa и санкскритском लोपाशः (lopāśaḥ). Вероятно пересекается с индоевропейским корнем lup-, lop- то есть тащить, тянуть, воровать. От него произошёл современный глагол “лопать”, то быстро набивать себе живот.

С волком всё проще - он идёт от славянского “vь̑lkъ”, что в общеиндоевропейском языке могло звучать как "вилкас". Слово связано с глаголом “волочить”, то есть волк уволакивает свою добычу.

Слово “заяц” произошло от славянского “zajękъ” - играть, прыгать и забавляться. Кстати, в литовском языке слово “играть” пишется как žaisti.

С белкой все интереснее. Одни считают, что название произошло от слова “белый”, что довольно сомнительно. Чтобы избежать дискуссий, можно остановиться на другом славянском названии этого шустрого зверька - “вѣверица”. Оно сохранилось у белорусов, там белок именуют “вавёрками”.

Вот с ежом нет вопросов. Слово произошло от индоевропейского eǵʰi-no-s (ежинос, егинос). Оно значит “поедающий змей”.

Если вкратце, это и есть история названий главных обитателей славянских лесов и героев сказок. Хотя споры о происхождении этих слов не утихают до сих пор, один медведь чего стоит.

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Метки: Заяц   волк   еж   лиса   медведь   название   сказки   славяне   
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2  комментария
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46
Artiom 2 часа назад
Кстати Белка, вѣверица на молдавском веверица(э), у нас так и осталось старославянское название
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16k
Поручик 47 минут назад
ОЧЕРЕДНАЯ попытка

(сколько уж их тут было?..)
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