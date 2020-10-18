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В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв

В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв (3 фото)

Автор:
18 октября 2020 16:54
Метки: Гостья из будущего   алиса селезнева   кир булычев   
353
3
Это он подарил нам «Тайну третьей планеты» и «Гостью из будушего», «Через тернии к звёздам» и город «Великий Гусляр», который так любят посещать пришельцы из других миров.
Булычёв стал самым популярным советским фантастом в отечественном кинематографе. Его произведения экранизировали более двадцати раз

Источник:

Метки: Гостья из будущего   алиса селезнева   кир булычев   
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8  комментариев
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209
Oleg 4 часа назад
Автор,отвечу как в детстве,/как отвечает моя дочь/-: Огроменское спасибо" за пост, о замечательном,талантливом и очень близком писателе,я вырос на его творчестве.Хорошие и душевные произведения.
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581
Audrius Lape 48 минут назад
С Великим Гусляром познакомился ещё в журнале Знание-сила. И сечас трёх томник расказов про город недалеко озера Копенгаген - самый любимый...
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637
Сергей 53 минуты назад
Любимый писатель. Могу похвастаться первым изданием.
Любимый писатель. Могу похвастаться первым изданием.
Любимый писатель. Могу похвастаться первым изданием.
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9k
Типа граф 54 минуты назад
У меня весь сборник книг про Алису был или есть где то , там книг семь наверное .
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4k
shelezyaka Час назад
Да, в общем что говорить, думаю и по нику всё понятно.
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87
чокнутый 2 часа назад
он у меня со Стругацкими на одной ступени, это из отечественных фантастов конечно
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12k
Соломон Никитин 2 часа назад
Великие произведения великого Человека.
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7k
Александр 3 часа назад
Один из любимых писателей в детстве.
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uutb

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