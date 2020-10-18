В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв

Это он подарил нам «Тайну третьей планеты» и «Гостью из будушего», «Через тернии к звёздам» и город «Великий Гусляр», который так любят посещать пришельцы из других миров.
Булычёв стал самым популярным советским фантастом в отечественном кинематографе. Его произведения экранизировали более двадцати раз
Булычёв стал самым популярным советским фантастом в отечественном кинематографе. Его произведения экранизировали более двадцати раз
Среди фантастов 20-го века имя этого автора стоит как бы особняком. Купить книги Кира Булычева большинство современных взрослых людей мечтало еще в детстве. Примерно с середины 80-х годов не было более популярного у детворы персонажа, чем Алиса Селезнева — героиня детского фильма, в основу которого легли произведения Кира Булычева. Этой девочкой восхищались, ее любили, на нее стремились походить. А в парке «Дружба» в Москве поклонники писателя и его героини даже высадили рябиновую аллею ее имени. Не все знают, что Кир Булычев — это всего лишь псевдоним, под которым скрывался от насмешек коллег преподаватель Института востоковедения АН СССР Игорь Всеволодович Можейко. Доктор исторических наук, специалист по истории Бирмы, он опасался, что, узнав о его увлечении жанром научной фантастики, начальство уволит «несерьезного» сотрудника. Правда, когда во время вручений Госпремии СССР тайна раскрылась, ожидаемого увольнения не последовало.
В 1961 году свет увидел первый из опубликованных рассказов Кира Булычева «Маунг Джо будет жить», пока еще подписанный подлинным именем автора. В основу сюжета легли впечатления от увиденного в Бирме, куда дипломированный переводчик Игорь Можейко уехал сразу после окончания Московского иняза. Писать литературу в фантастическом формате он начал через 4 года и издавал ее только под псевдонимом. Полный список произведений, созданных в жанре научной фантастики, огромен. Только книг насчитывается 18 томов. А опубликованных в разное время сочинений — несколько сотен. Многие экранизированы, причем сценарии к фильмам писал сам автор. Судя по отзывам о книгах Кира Булычева, наибольшей популярностью у читателей пользуются циклы о школьнице из будущего Алисе Селезневой, забавные зарисовки о городке Великий Гусляр, космические повести о докторе Павлыше, романы о спецагенте Космофлота Андрее Брюсе и фантастические детективы о сотруднице ИнтерГалактической полиции Коре Орват. Последняя, по признанию автора, — вариант повзрослевшей Алисы. Только теперь девушка не просто путешествует по другим планетам и прошлому, а борется с преступниками и распутывает сложные загадки, в основном криминального характера.
В богатом литературном наследии автора есть место и сказочным сюжетам, и юмористическим историям, и классическому научному фэнтези, и приключенческим повестям, и пиратам, и средневековым властителям. В книгах прослеживается одна особенность: писателя увлекают не события, а люди. И критики, и поклонники отмечают удивительную человечность его творений. Не случайно один из первых сборников получил название «Люди как люди». В каких бы сложных ситуациях ни оказывались персонажи книг, они остаются простыми и добрыми. И это главный нравственный урок, который писатель преподносит читателям.
Умер 5 сентября 2003 года в возрасте 68 лет, в Москве, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после тяжёлого и продолжительного онкологического заболевания. Похоронен в Москве на Миусском кладбище.
Умер 5 сентября 2003 года в возрасте 68 лет, в Москве, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после тяжёлого и продолжительного онкологического заболевания. Похоронен в Москве на Миусском кладбище.
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