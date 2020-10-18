В этот день, в 1934 году, родился один из известнейших советских писателей-фантастов – Кир Булычёв

В 1961 году свет увидел первый из опубликованных рассказов Кира Булычева «Маунг Джо будет жить», пока еще подписанный подлинным именем автора. В основу сюжета легли впечатления от увиденного в Бирме, куда дипломированный переводчик Игорь Можейко уехал сразу после окончания Московского иняза. Писать литературу в фантастическом формате он начал через 4 года и издавал ее только под псевдонимом. Полный список произведений, созданных в жанре научной фантастики, огромен. Только книг насчитывается 18 томов. А опубликованных в разное время сочинений — несколько сотен. Многие экранизированы, причем сценарии к фильмам писал сам автор. Судя по отзывам о книгах Кира Булычева, наибольшей популярностью у читателей пользуются циклы о школьнице из будущего Алисе Селезневой, забавные зарисовки о городке Великий Гусляр, космические повести о докторе Павлыше, романы о спецагенте Космофлота Андрее Брюсе и фантастические детективы о сотруднице ИнтерГалактической полиции Коре Орват. Последняя, по признанию автора, — вариант повзрослевшей Алисы. Только теперь девушка не просто путешествует по другим планетам и прошлому, а борется с преступниками и распутывает сложные загадки, в основном криминального характера.