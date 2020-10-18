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Мифы о славянах, которые давно опровергнуты

Мифы о славянах, которые давно опровергнуты (6 фото)

Автор:
18 октября 2020 15:52
Метки: культура   образование   славяне   
992
6
«А кто такие славяне? Это варвары, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери», – сказал как-то раз о славянах до принятия ими христианства один высокопоставленный муж. Что ж, эта характеристика имеет давние истоки и повторяется из одного «научного» писания в другое с 18 века.
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Метки: культура   образование   славяне   
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Менструальный бздун Час назад
Всё более-менее зашибись было, пока православие не засадили по самое то.
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Ellen 39 минут назад
Слово славянин происходит от латинского slave (раб). Оно внесено в лексику викингами совершавшими набеги в 8м и 9м веках. Первый русский князь (рус - разновидность викингов) был Олег (Helge) в 9м веке: wiki/Oleg_of_Novgorod
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Ellen 17 минут назад
Недоела национальная вражда! Мы одной крови: ты и я
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29k
Азат Баширов 57 минут назад
"Внезапно вышли из леса"? А в лес они так же внезапно вошли?
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☣️Месть печенегов☣️ Азат Баширов 41 минуту назад
Да!

Да!
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Пополь Вух Час назад
Мифы о славянах, которые давно опровергнуты
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2k
Менструальный бздун Час назад
Мифы о славянах, которые давно опровергнуты
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Менструальный бздун 40 минут назад
Он тебя в жертву просил принести
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6k
diman02 2 часа назад
Мифы о славянах, которые давно опровергнуты
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☣️Месть печенегов☣️ diman02 38 минут назад
Когда про 8 век говорят "древняя Русь", греки очень смеются. Для них это практически позавчера
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22k
aolti 2 часа назад
Очень странно: почему германские племена могли появляться внезапно волнами, по словам того же Тацита, сравнивавшего Скандинавию с "кузницей племен и утробой народов", а славяне - нет? С чего автор взял, что славяне "издавна" жили на территории Восточной и Центральной Европы, а не пришли с кочевыми племенами, как например, визиготы и остерготы, или же были "выдавлены" на оную территорию цепной реакцией?
Разве автору не известно, что настоящая родина бургундцев - это не современные Лион с Дижоном, а побережье Дуная, сегодня исконно "славянское", где они жили столетиями, и откуда они были вытеснены все теми же полчищами Аттилы?
Ничего внятного альтернативщики от истории предложить не могут, никаких письменных источников, никаких доказательств, более того, Восточноевропейские славяне уже к концу VIII века н.э. влились в тесное экономическое и политическое взаимодействие с франкско-германским миром, получив от оного в качестве форпоста город Прагу, основанный самим Карлом Арнульфингом.
Зачем придумывать мифическое величие?
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18k
turyst aolti 45 минут назад
Читал как-то: "Готы, готья, хорошие люди, славные, славяне."
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Шилов 2 часа назад
Вот тут про восточных славян познавательно, на мой взгляд.
Ссылка www.youtube.com
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