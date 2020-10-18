Мифы о славянах, которые давно опровергнуты

«А кто такие славяне? Это варвары, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери», – сказал как-то раз о славянах до принятия ими христианства один высокопоставленный муж. Что ж, эта характеристика имеет давние истоки и повторяется из одного «научного» писания в другое с 18 века.
"Славяне были дикарями".
Что такое «дикость», «варварство» и «цивилизация»? По классической схеме, предложенной Льюисом Генри Морганом в середине 19 века, дикость это состояние первобытного общества уровня присваивающего хозяйства. Проще говоря – исключительно охота и собирательство. На стадии варварства появляется земледелие и скотоводство – производящее хозяйство. Можно сказать, что варварское общество это типичное сельскохозяйственное общество, только ещё без городов. И на уровне цивилизации появляется отделение ремесла от сельского хозяйства, и возникают города.
Что такое «дикость», «варварство» и «цивилизация»? По классической схеме, предложенной Льюисом Генри Морганом в середине 19 века, дикость это состояние первобытного общества уровня присваивающего хозяйства. Проще говоря – исключительно охота и собирательство. На стадии варварства появляется земледелие и скотоводство – производящее хозяйство. Можно сказать, что варварское общество это типичное сельскохозяйственное общество, только ещё без городов. И на уровне цивилизации появляется отделение ремесла от сельского хозяйства, и возникают города.
Так вот, любое известное нам в источниках славянское общество было как минимум варварским, но у большинства – коль скоро они попадают в источники – возникает и ремесло как отдельная отрасль экономики, и города. Все древние славяне обладают политической властью в виде князя и народного веча, все имеют профессиональное войско – дружину. Племена обладают политическим суверенитетом и вступают между собой в союзы, объявляют войну и заключают мир. Нет, древние славяне это даже не варвары, а люди, прочно вступившие на первую стадию цивилизации.
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«Людьми второго сорта» древние славяне могли казаться только людям, ослеплённым доктринами собственной исключительности.
Славяне внезапно вышли из лесов в 6-7 веках, а до этого не были известны в Европе
Абсурдно уже само по себе представление, будто многочисленный народ, расселившийся всего за столетие на пространстве половины Европы, вышел в одночасье из каких-то лесов или болот, а до этого был совершенно неизвестен окружающему миру. Откуда такая сверхрождаемость? Или земля была до того свободна, что такому огромному народу было где прятаться?
Очевидно, что ещё до возникновения общего суперэтнонима «славяне», народы этого корня были известны под разными отдельными именами. Некоторые из этих имён мы знаем по источникам: анты, венеты, спалы, сербы, хорваты, дулебы, вероятно также герулы, руги, вандалы и др. Это, скорее всего, экзоэтнонимы – так прозвали отдельные славянские племена их соседи на неславянских языках. Само имя «славяне» означает развитие широких межэтнических связей и появление сверхнационального единства. В некотором смысле это уникальное явление для тогдашней Европы.
Славяне внезапно вышли из лесов в 6-7 веках, а до этого не были известны в Европе
Абсурдно уже само по себе представление, будто многочисленный народ, расселившийся всего за столетие на пространстве половины Европы, вышел в одночасье из каких-то лесов или болот, а до этого был совершенно неизвестен окружающему миру. Откуда такая сверхрождаемость? Или земля была до того свободна, что такому огромному народу было где прятаться?
Очевидно, что ещё до возникновения общего суперэтнонима «славяне», народы этого корня были известны под разными отдельными именами. Некоторые из этих имён мы знаем по источникам: анты, венеты, спалы, сербы, хорваты, дулебы, вероятно также герулы, руги, вандалы и др. Это, скорее всего, экзоэтнонимы – так прозвали отдельные славянские племена их соседи на неславянских языках. Само имя «славяне» означает развитие широких межэтнических связей и появление сверхнационального единства. В некотором смысле это уникальное явление для тогдашней Европы.
Историки только не пришли ещё к единому выводу о происхождении этнонима славяне. Самая старинная версия напрямую связывает его со славой о военных подвигах и походах славян. В наше время филологи больше склоняются к мнению, что первоначальной формой было «словене», то есть наделённые даром слова, говорящие на понятной речи. В этом качестве они противопоставлялись «немцам», то есть немым, говорящим на непонятных языках. По-видимому, возникновение термина связано с распадом некогда единой праславяно-прагерманской общности, что произошло в самые первые века нашей эры (следовательно, среди «германцев», противостоявших Цезарю, могли быть и праславяне).
До принятия христианства славяне не совершили ничего значительного в области культуры
А многие ли из тогдашних народов совершили это значительное? Что сделали те же германцы до того, как вступили в тесный контакт с римским миром? Придумали руническую азбуку? Даже если у славян не было собственной рунической письменности (что не факт), это не означает, что они не могли использовать германские руны, учитывая недавнюю близость языков. Да и германские-то они не в большей степени, чем славянские.
А многие ли из тогдашних народов совершили это значительное? Что сделали те же германцы до того, как вступили в тесный контакт с римским миром? Придумали руническую азбуку? Даже если у славян не было собственной рунической письменности (что не факт), это не означает, что они не могли использовать германские руны, учитывая недавнюю близость языков. Да и германские-то они не в большей степени, чем славянские.
О расцвете монументальной культовой скульптуры у славян-язычников свидетельствуют описания немцев, воевавших с поморскими славянами в 10-12 веках. Другое дело, что все эти художественно выполненные статуи славянских богов были целенаправленно уничтожены христианскими миссионерами. Только поэтому мы знаем о славянском искусстве меньше, чем об искусстве древних греков и римлян.
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Метки: культура образование славяне
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Разве автору не известно, что настоящая родина бургундцев - это не современные Лион с Дижоном, а побережье Дуная, сегодня исконно "славянское", где они жили столетиями, и откуда они были вытеснены все теми же полчищами Аттилы?
Ничего внятного альтернативщики от истории предложить не могут, никаких письменных источников, никаких доказательств, более того, Восточноевропейские славяне уже к концу VIII века н.э. влились в тесное экономическое и политическое взаимодействие с франкско-германским миром, получив от оного в качестве форпоста город Прагу, основанный самим Карлом Арнульфингом.
Зачем придумывать мифическое величие?