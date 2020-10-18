Мифы о славянах, которые давно опровергнуты

«Людьми второго сорта» древние славяне могли казаться только людям, ослеплённым доктринами собственной исключительности.



Славяне внезапно вышли из лесов в 6-7 веках, а до этого не были известны в Европе

Абсурдно уже само по себе представление, будто многочисленный народ, расселившийся всего за столетие на пространстве половины Европы, вышел в одночасье из каких-то лесов или болот, а до этого был совершенно неизвестен окружающему миру. Откуда такая сверхрождаемость? Или земля была до того свободна, что такому огромному народу было где прятаться?



Очевидно, что ещё до возникновения общего суперэтнонима «славяне», народы этого корня были известны под разными отдельными именами. Некоторые из этих имён мы знаем по источникам: анты, венеты, спалы, сербы, хорваты, дулебы, вероятно также герулы, руги, вандалы и др. Это, скорее всего, экзоэтнонимы – так прозвали отдельные славянские племена их соседи на неславянских языках. Само имя «славяне» означает развитие широких межэтнических связей и появление сверхнационального единства. В некотором смысле это уникальное явление для тогдашней Европы.