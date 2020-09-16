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Когда не берут в содержанки: подруга на час без интим услуг

Когда не берут в содержанки: подруга на час без интим услуг (12 фото)

Автор:
16 сентября 2020 07:14
Сообщество : Юмор
Метки: вакансия   девушки   подруга на час   прикол   резюме   смешно   фото   
2237
12
В Сети все чаще стали появляться интересные объявления от девушек. Они ищут способы заработка, при которых не нужно сильно напрягаться. Кто-то подается в содержанки, другие пытаются получить деньги другими способами.

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Метки: вакансия   девушки   подруга на час   прикол   резюме   смешно   фото   
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 59 минут назад
Общество "Динамо"?
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863
Kanifolkin 4 минуты назад
Да уж, да уж. Всем хочется денех, но нихто не хочет работать. Боюсь, что при нынешних тенденциях изменений в нашей жизни, долго они так не протянут. Поживем - поглядим.

P.S. Странно, что Медведь не вышел со своей точкой зрения, но может пока просто спит с утра...
Да уж, да уж. Всем хочется денех, но нихто не хочет работать. Боюсь, что при нынешних тенденциях изменений в нашей жизни, долго они так не протянут. Поживем - поглядим. P.S. Странно, что Медведь не вышел со своей точкой зрения, но может пока просто спит с утра...
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2k
Frank Borman 9 минут назад
А если без интима, то нафиг они вообще нужны?
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3k
Убийца Прохиндеев 23 минуты назад
На работу, шкуры
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21k
Master Sсheduled 24 минуты назад
Собутыльницы по краю ходят.
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31k
Антон Полчаса назад
В моё время подобные динамо-машины за поход в кино или в кафе работали.
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1k
Core Полчаса назад
Френдзона, теперь и за деньги
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27k
BuG Полчаса назад
А они точно заплатят?
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8k
Гомерчик 43 минуты назад
Спрос рождает предложение.
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