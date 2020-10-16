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Как сделать фоторамку своими руками

Как сделать фоторамку своими руками (58 фото)

Автор:
16 октября 2020 09:39
Сообщество : Фабрика идей
Метки: мастер-класс   очумелые ручки   рамка   своими руками   фото   фоторамка   
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Рамка для фотоснимка, сделанная своими руками, поможет не только украсить интерьер, но и стать уникальным подарком для друзей и родственников.
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Метки: мастер-класс   очумелые ручки   рамка   своими руками   фото   фоторамка   
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Gogaren_3Meu Час назад
ИМХО рамка не должна доминировать над тем, что в неё вставлено, т.е. должна быть лаконичной и безо всяких финтифлюшек
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