Как сделать фоторамку своими руками

Рамка для фотоснимка, сделанная своими руками, поможет не только украсить интерьер, но и стать уникальным подарком для друзей и родственников.
Фантазии мастеров безграничны. Они могут создать свои шедевры абсолютн из любых материалов.
Изготовление рамки из картона и бумаги является наиболее легким из имеющихся способов.
Изготовление рамки из картона и бумаги является наиболее легким из имеющихся способов.
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Из картона
Картон является достаточно крепким материалом. Это качество помогает в изготовлении прочной фоторамочки, которая в дальнейшем украсит стену или полочку.
Рассмотрим поэтапно, как сделать красивую фоторамку из картона своими руками.
Вырезаем два прямоугольника, длина и ширина которых на 8 см больше соответствующих сторон фотографии.
В одной из деталей по центру вырезаем прямоугольник, немного меньший по размеру, чем фото.
Склеиваем боковые и нижнюю стороны вырезанных частей между собой.
Из картона вырезаем опорную ножку и приклеиваем с оборотной части рамки.
Если рамка с фотоснимком будет висеть на стене, то потребуется прикрепить петельку.
Вставляем фото в верхнюю непроклеенную часть поделки.
Вырезаем два прямоугольника, длина и ширина которых на 8 см больше соответствующих сторон фотографии.
В одной из деталей по центру вырезаем прямоугольник, немного меньший по размеру, чем фото.
Склеиваем боковые и нижнюю стороны вырезанных частей между собой.
Из картона вырезаем опорную ножку и приклеиваем с оборотной части рамки.
Если рамка с фотоснимком будет висеть на стене, то потребуется прикрепить петельку.
Вставляем фото в верхнюю непроклеенную часть поделки.
Нами рассмотрен стандартный вид изделия в виде прямоугольника, но можно подключить фантазию и сделать овальную, квадратную или многогранную рамочку.
Из бумаги
В любом доме наверняка имеются оставшиеся после ремонта обои или старые газеты и журналы. Умельцы, владеющие техникой оригами, могут изготовить из них замысловатые, собранные из нескольких секций рамочки для снимков. Также можно изготовить фоторамку с жестким каркасом их газетных трубочек. Они переплетаются между собой различными способами и раскрашиваются.
Изделие будет выглядеть необычно и красочно, если вместо газет использовать свернутые трубочки из листов цветных журналов.
Из дерева
Деревянные элементы являются отличным материалом для конструирования рамки. При изготовлении фоторамки из дерева наиболее удобными считаются ветки вербы, ивы и камыша.
Ход работы:
Заготавливаем необходимое количество тонких прутиков.
Веточки собираем в пучки и скрепляем между собой при помощи горячего клея.
Из получившихся заготовок секатором формируем нужные по длине стороны будущей рамки.
Для прочности конструкцию обвязываем и скрепляем их при помощи тонкой веревочки или тесьмы.
Покрываем изделие прозрачным лаком.
Заготавливаем необходимое количество тонких прутиков.
Веточки собираем в пучки и скрепляем между собой при помощи горячего клея.
Из получившихся заготовок секатором формируем нужные по длине стороны будущей рамки.
Для прочности конструкцию обвязываем и скрепляем их при помощи тонкой веревочки или тесьмы.
Покрываем изделие прозрачным лаком.
Не менее оригинально поделка будет смотреться, если в качестве элементов каркаса использовать деревянные палочки для мороженого.
Из подручных материалов
Для изготовления фоторамки своими руками из подручных материалов рассмотрим уже готовые идеи мастеров или используем свою фантазию.
Из потолочных плиток
В строительных магазинах представлено огромное разнообразие данной продукции. Достаточно из понравившейся заготовки с помощью канцелярского ножика вырезать рамку прямоугольной, круглой формы или в форме сердечка, и задекорировать ее.
Из плинтуса
Стеновой или потолочный плинтус отлично подходят при конструировании рамочки для фото. Для этого под углом 45° отпиливаем от них отрезки необходимого размера и склеиваем торцы.
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