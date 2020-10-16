Как сделать фоторамку своими руками

Рассмотрим поэтапно, как сделать красивую фоторамку из картона своими руками.



Вырезаем два прямоугольника, длина и ширина которых на 8 см больше соответствующих сторон фотографии.

В одной из деталей по центру вырезаем прямоугольник, немного меньший по размеру, чем фото.

Склеиваем боковые и нижнюю стороны вырезанных частей между собой.

Из картона вырезаем опорную ножку и приклеиваем с оборотной части рамки.

Если рамка с фотоснимком будет висеть на стене, то потребуется прикрепить петельку.

Вставляем фото в верхнюю непроклеенную часть поделки.