Родители сожительству 12-летней дочери не препятствовали

В Тольятти мужчина год жил с 12-летней девочкой с разрешения её родителей. Двоюродная сестра шестиклассницы Мирославы написала заявление в полицию после того, как узнала, что 12-летняя девочка встречается с 25-летним парнем Максимом Земсковым.
Она потребовала привлечь Максима к уголовной ответственности.
Она потребовала привлечь Максима к уголовной ответственности.
Сестра пояснила, что Мирослава живет и спит с Максимом более года, а родители ребёнка никак не препятствуют отношениям.
https://vk.com/wall-150709625_6937531?z=photo-150709625_457865482%2Fwall-150709625_6937531
Сейчас преступник в СИЗО, а максимальное наказание, которое ему сулит - 15 лет лишения свободы. Тем временем малолетняя пассия уверяет, что безумно любит Максима и будет ждать его из тюрьмы. Ее фамилия в соцсетях до сих пор такая же как у молодого человека.
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Метки: 12 ЛЕТ дочь не препятствовали родители
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И тут же пьяный урод на машине убивает человека, и ему с горем пополам дают 8... мир с ума сошел что ли ?
На счет сестры, которая заявила: думаю, зря в ее адрес столько насмешек. Мы не знаем, что происходило в этих семьях, но, видимо, одна она не смогла на это спокойно смотреть.
Зачастую, излишнее внимание "неравнодушных" соседей сейчас вызывает много геморроя у правоохранительных органов и объектов их донесений, но иногда все же вовремя поданный сигнал может сохранить чье-то здоровье или жизнь. Такие нынче времена.
Всем здоровья физического и душевного))))
И да, согласно УК это преступление.
И так нельзя.
И у меня 3 дочери и старшей 11 и она акселератка. И именно поэтому я знаю, что в случае начала такого рода отношений я был бы категорически против. Но год, Карл, целый год они уже живут вместе.
И раз мы переходим на личности, и вы решили меня заподозрить в педофилии у меня к вам вопрос:
Сколько Вам лет? С такими максималисткими оценками жизни я могу предположить только 3 версии по отдельности и в комбинациях:
1. Вы сами лично являетесь жертвой педофила и теперь рассматриваете жизнь через призму этого печального опыта.
2. Вам меньше 16 лет.
3. Вы двоюродная сестра.
2. Мне 41 год. Моему сыну через полгода будет 20 лет.
3. Шутку заценила)))
Я не пыталась навесить Вам ярлык, просто пыталась достучаться в Ваше сознание.
Хотя случай конечно за гранью. Что либо сказать о родителях я слов не подберу.