Родители сожительству 12-летней дочери не препятствовали

Сейчас преступник в СИЗО, а максимальное наказание, которое ему сулит - 15 лет лишения свободы. Тем временем малолетняя пассия уверяет, что безумно любит Максима и будет ждать его из тюрьмы. Ее фамилия в соцсетях до сих пор такая же как у молодого человека.