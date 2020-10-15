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Родители сожительству 12-летней дочери не препятствовали

Родители сожительству 12-летней дочери не препятствовали (4 фото)

Автор:
15 октября 2020 07:42
Сообщество : Истории
Метки: 12 ЛЕТ   дочь   не препятствовали   родители   
4512
4
В Тольятти мужчина год жил с 12-летней девочкой с разрешения её родителей. Двоюродная сестра шестиклассницы Мирославы написала заявление в полицию после того, как узнала, что 12-летняя девочка встречается с 25-летним парнем Максимом Земсковым.

Она потребовала привлечь Максима к уголовной ответственности.

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Метки: 12 ЛЕТ   дочь   не препятствовали   родители   
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56  комментариев
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7k
Vacony 9 часов назад
круто , значит любовь и все дела, год жительства нормального под присмотром родителей - и 15 лет может быть.. и это на фоне рекламы Ромео и Джульетта ...
И тут же пьяный урод на машине убивает человека, и ему с горем пополам дают 8... мир с ума сошел что ли ?
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2k
Дарвин и аморальная премия 42 минуты назад
Вот же ж двоюродная сестра сучка еще та,позавидовала ,что родственница на кукурузе скачет ,а она нет
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302
Дмитрий 3 часа назад
Сестра приревновала походу..
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2k
Sergey Nekrasov 4 часа назад
Если по согласию, то почему нет?Парень на озабоченного или маньяка-педофила не похож, может реально любит.
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1k
Наталия 5 часов назад
Или я уже слишком устарела для этой жизни, или чего просто не понимаю в силу своих взглядов и воспитания, но! ни для кого сейчас не секрет, что за секс с малолетними статья есть в УК, при чем нехорошая такая, некрасивая, неужели ни разу за год не задумался об этом? Далее - родители девочки.. как взрослые люди могли разрешить своей дочке жить сексуальной жизнью в 12 лет?.... видимо, с ними что-то не так (алкоголь, психические расстройства или ХЗ что там еще может это объяснять)
На счет сестры, которая заявила: думаю, зря в ее адрес столько насмешек. Мы не знаем, что происходило в этих семьях, но, видимо, одна она не смогла на это спокойно смотреть.
Зачастую, излишнее внимание "неравнодушных" соседей сейчас вызывает много геморроя у правоохранительных органов и объектов их донесений, но иногда все же вовремя поданный сигнал может сохранить чье-то здоровье или жизнь. Такие нынче времена.
Всем здоровья физического и душевного))))
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4k
sivanov1079 Наталия Полчаса назад
Статья и на родителей есть, только наказание административка. А Дочку могут в детдом забрать.
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32k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
Родители сожительству 12-летней дочери не препятствовали
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39
Сергей 6 часов назад
А ведь совсем недавно, это было нормой
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6k
Сгусток позитива 7 часов назад
сестра завидовала?
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25k
Snork Snorkoff 7 часов назад
В качестве сферического коня в вакууме, может еще и выкрутиться. Если оба, упрутся намертво, что вот не было секаса и всё. Да, вот такая суперплатоническая любовь, да жили вместе, холил, лелеял, растил и берег. А секаса вот не было и поди докажи.
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1k
Наталия Dmitry Tarasov 2 часа назад
Ну и еще: то есть, если любовь-морковь, то ср*ть мы хотели на УК? Его любовь не отменяет.
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1k
Dmitry Tarasov Наталия 2 часа назад
Да я как бэ такого не говорил. Надо чтить уголовный кодекс.
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1k
Dmitry Tarasov Наталия 2 часа назад
Я говорю о том, что Ваша справедливость может отличаться от моей, от справедливости родителей, двоюродной сестры, следователя, ведущего дело, судмедэксперта, парня и девочки. И не трахнул, а, данном случае, склонил к сексу. Первое слово все же похоже на насилие, а согласно статье насилия нет кроме как со стороны обличенных правом на насилие.
И да, согласно УК это преступление.
И так нельзя.
И у меня 3 дочери и старшей 11 и она акселератка. И именно поэтому я знаю, что в случае начала такого рода отношений я был бы категорически против. Но год, Карл, целый год они уже живут вместе.
И раз мы переходим на личности, и вы решили меня заподозрить в педофилии у меня к вам вопрос:
Сколько Вам лет? С такими максималисткими оценками жизни я могу предположить только 3 версии по отдельности и в комбинациях:
1. Вы сами лично являетесь жертвой педофила и теперь рассматриваете жизнь через призму этого печального опыта.
2. Вам меньше 16 лет.
3. Вы двоюродная сестра.
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1k
Наталия Dmitry Tarasov 2 часа назад
1. Можно сказать и так. К сексу меня он не склонил, а боялась я его жутко. Но психологической травмы, Вы же на это намекаете, у меня нет.
2. Мне 41 год. Моему сыну через полгода будет 20 лет.
3. Шутку заценила)))
Я не пыталась навесить Вам ярлык, просто пыталась достучаться в Ваше сознание.
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1k
Наталия 2 часа назад
Хотя, нет. Я его не боялась, он был мне жутко отвратен.
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3k
Дмитрий Барановский 7 часов назад
Где мозги... У неё-то понятно, где. Там, в черепушке, только ниточка, на которой уши держатся. Ну а у пацан чем думал????
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3k
Дмитрий Барановский Наталия Час назад
Не знаю, на сколько она должна не работать, чтобы на ребёнка залезть. Это уже-клиника.
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1k
Наталия Дмитрий Барановский Час назад
и статья УК))
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3k
Дмитрий Барановский Наталия 46 минут назад
Трагикомично звучат слова девочки о том, что она его любит и будет ждать из тюрьмы.. Его там тоже будут..любить.
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1k
Наталия Дмитрий Барановский 44 минуты назад
ей всего 12 лет, она вряд ли вообще понимает, что происходит...
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1k
Наталия Дмитрий Барановский 40 минут назад
пока она его будет ждать, пройдет стадия взросления (я все же на это надеюсь), и неизвестно, продолжит ли она его ждать после))
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5k
citrus1 8 часов назад
Мне очень интересно какого возраста двоюродная сестра, вот её жаба поддушила
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20k
sportage030 8 часов назад
После зоны этого дырявого петушка женский пол интересовать уже не будет.
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906
Arc_B sportage030 4 часа назад
Вопреки стереотипам, если все было по обоюдному желанию и парень не идиот какой-нибудь - ему ничего не сделают на зоне.
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27k
winergy2012 8 часов назад
Ну что,судьба дала ему время.Подумать над своим поведением.Лет 15.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста 8 часов назад
Родители сожительству 12-летней дочери не препятствовали
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301
uid-5j7c27kq Иван Кемеров 7 часов назад
К этим претензий нет, просто тупые малолетки, без совращение и педофилии
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста uid-5j7c27kq 6 часов назад
К этим нет. Но девочка на фото (в посте) не выглядит на 12. Я-бы вполне оценил на 16-18. Понятно, что товарищ был в курсе реального возраста, но на сегодня титьки второго размера в 12 лет это обыденная реальность.

Хотя случай конечно за гранью. Что либо сказать о родителях я слов не подберу.
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1k
Наталия Иван Кемеров 5 часов назад
подобным "товарищам" не мешало бы побольше узнавать о девочках, прежде чем тащить их в постель... так-то у нас незнание ни от чего не освобождает)
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Наталия 2 часа назад
Так могу понять затащил на раз. А тут проживание с согласия родителей. Хотя (думаю) для средней азии это норма.
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7k
Vlad 8 часов назад
ну ладно запудрил мозги ребенку, но родители?? Куда эти то смотрели?
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12k
Ligov Vlad 8 часов назад
Такое стало возможно, что родители скорее всего сами асоциальные личности...
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440
Walter White 9 часов назад
Грёбанный стыд.А химическая кастрация к таким выродкам применяется?Там по ходу и у родителей не всё в порядке с головой.
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440
Walter White 6 часов назад
Судя по минусам педофилы возбудились.Твари,горите в аду.
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29k
Лесли 🥰 9 часов назад
Тоже мне новость века))) Сейчас каждая вторая малолетка спит с мужиком взрослым. Поражает другое, то что у парней мозгов нет...совсем! Т.е ты долбоящер такой знаешь, что этой звезде 12 лет и один хрен лезешь на нее?! Значит ты че неполноценный и взрослые бабы тебе не дают и ты решил трахнуть ребенка! Ну, что тут скажешь...кто еще больший дурак-то?
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511
Злодей Лесли 🥰 8 часов назад
Откуда у вас инфа,что каждая вторая спит с мужиком взрослым? Сами придумали. Никто ни с кем не спит, просто во всех правилах есть исключение. это одно из них.
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4k
Дмитрий Злодей 7 часов назад
Я тоже считаю что это скорее исключение чем правило. Вот годам к 14-15 уже намного сложнее. Хотя тоже не поголовно.
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