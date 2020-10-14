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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 308 постов • 205 подписчиков подписаться
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Рыбаки поймали огромного тунца, борясь с ним 30 минут

Рыбаки поймали огромного тунца, борясь с ним 30 минут (1 фото)

Автор:
14 октября 2020 15:28
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: интересное   рыба   рыбалка   сша   тунец   удивительное   фото   
1392
1

Трое подростков поймали у берегов американского штата Массачусетс огромного тунца, весом 453 килограмма. Молодым людям понадобилось целых пол часа, чтобы вытянуть рыбину и не упустить её!

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Метки: интересное   рыба   рыбалка   сша   тунец   удивительное   фото   
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13  комментариев
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15k
nobody® Час назад
Вот такого в Тунисе полтора года назад давали на оллинклюзиве. Можно было тупо в столовую идти на обед, а можно было прямо возле пляжа на гриле зависнуть. Просто отрезали кусочки и жарили.
Вот такого в Тунисе полтора года назад давали на оллинклюзиве. Можно было тупо в столовую идти на обед, а можно было прямо возле пляжа на гриле зависнуть. Просто отрезали кусочки и жарили.
Вот такого в Тунисе полтора года назад давали на оллинклюзиве. Можно было тупо в столовую идти на обед, а можно было прямо возле пляжа на гриле зависнуть. Просто отрезали кусочки и жарили.
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2k
Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Тунец понял,что ему п-здец и решил побороться за свою жизнь
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76
Михаил Час назад
На лов тунца нужна лецензия. Ловля разрешена 2 недели в год. Разрешено выловить одного тунца. Нужны спецснасти и наживка, тунец идет только на две наживки. Просто так на дурака его не поймаешь. Всё это брехня.
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7k
Wollas Михаил 38 минут назад
Во тут спецснасти и наживка
Ссылка youtu.be
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2k
Директор свежего воздуха 2 часа назад
10 косарей кэша получат в любом прибрежном ресторане.
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28
Demid 2 часа назад
жаль тунца, мудохали аж 30мин!
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2k
Варяг Demid 2 часа назад
В сирии, украине, азербайджане,ливии сапиенсы мудохают друг друга, вам их не жалко... а тут вдруг рыбку жалко, воистину чудны творенья твои господи...
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4
Дрюша Варяг Час назад
Может ему и тех, и тех жалко и он полон сочувствия?
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44k
Albert GER Дрюша 36 минут назад
это с аватаркой Брюса???

та он пожизни готов всех перемочить, шоб тунца спасти)))
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33k
dima423 2 часа назад
ппц вчера смотрел по телеку как япошки на аукционах этих тунцов покупают...такой может стоить несколько сотен тысяч баксов))
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9k
Некто 2 часа назад
Лососнули.
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2k
Денис Некто 2 часа назад
Ху@ссе лососнули !!! Ты знаешь сколько килобаксов этот тунец будет стоить ? даже если брать за среднюю цену 2100 рублей за кило - там около 1ккк рубасов выйдет . неплохо так лососнули за полчаса
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9k
Некто Денис 2 часа назад
Знаю. Даж с интересом смарел сериал по натгео. "Дикий тунец" ЕМНИП.
Фраза просто сразу в памяти всплыла.
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