Рыбаки поймали огромного тунца, борясь с ним 30 минут

Когда огромный тунец попался на крючок, молодые люди подумали, что поймали какого-то монстра или акулу. Чтобы вытащить тунца и привязать к нему верёвку у парней ушло около получаса.

«На воде он выглядел как доска для серфинга», — рассказал Фалле, один из подростков.

В итоге выяснилось, что огромная рыбина весит 453,6 килограмма, но этого оказалось недостаточно, чтобы побить рекорд.

Самый крупный тунец в штате Массачусетс был пойман в 1984 году в заливе Кейп-Код и весил 557 килограммов.