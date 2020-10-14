Рыбаки поймали огромного тунца, борясь с ним 30 минут

Трое подростков поймали у берегов американского штата Массачусетс огромного тунца, весом 453 килограмма. Молодым людям понадобилось целых пол часа, чтобы вытянуть рыбину и не упустить её!
Когда огромный тунец попался на крючок, молодые люди подумали, что поймали какого-то монстра или акулу. Чтобы вытащить тунца и привязать к нему верёвку у парней ушло около получаса.
«На воде он выглядел как доска для серфинга», — рассказал Фалле, один из подростков.
В итоге выяснилось, что огромная рыбина весит 453,6 килограмма, но этого оказалось недостаточно, чтобы побить рекорд.
Самый крупный тунец в штате Массачусетс был пойман в 1984 году в заливе Кейп-Код и весил 557 килограммов.
Источник:
- На вечеринке рядом с университетом открыли огонь, есть погибшие
- Мужчина поймал очень редкую белую акулу
- В Азии родился здоровый двуглавый малыш
- Пентагон опубликовал официальное видео с НЛО
- В испанских водах поймали 3-метрового тунца
Понравилось16
та он пожизни готов всех перемочить, шоб тунца спасти)))
Фраза просто сразу в памяти всплыла.