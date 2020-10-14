Экс-глава Удмуртии получил 10 лет строгого режима за взятки

По версии следствия, 70-летний чиновник в 2014-2016 годах получил от подрядчиков, строивших мосты через реки Каму и Буй, взятку в размере 139 миллионов рублей, а также долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

"За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей", - говорится на сайте Следственного комитета.