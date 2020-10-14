Экс-глава Удмуртии получил 10 лет строгого режима за взятки

Также суд назначил бывшему чиновнику гигантский штраф в размере 275 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает сумму, из-за которой он отправится за решетку.
Сегодня, 14 октября, Завьяловский суд Удмуртии приговорил бывшего главу региона Александра Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 275 миллионов рублей.
Суд признал Соловьева виновным в получении взяток на более чем 139 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ).
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По версии следствия, 70-летний чиновник в 2014-2016 годах получил от подрядчиков, строивших мосты через реки Каму и Буй, взятку в размере 139 миллионов рублей, а также долю в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.
"За это Александр Соловьев обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей", - говорится на сайте Следственного комитета.
Следователи также установили и наложили арест на имущество бывшего чиновника: более 20 объектов недвижимости, дорогие автомобили, снегоходы, доли участия в уставных капиталах организаций, 15 миллионов рублей наличными, драгоценности и даже слитки золота.
"Кроме того, компетентными органами Королевства Испании по запросу следствия о правовой помощи наложен арест на расположенные там земельный участок и жилой дом, оформленные на родственников Соловьева", - говорится в сообщении ведомства.
Изначально Соловьев признал вину и активно сотрудничал со следствием, однако на суде он изменил свою позицию и стал все отрицать, обвиняя следователей в том, что они его заставили признаться в преступлении.
"Следователи убедили меня, что единственная возможность получения нормального лечения - это подтвердить абсурдные обвинения. И я подчинился", - заявил на суде Соловьев.
Приговор в силу пока не вступил. У защиты бывшего чиновника есть 10 дней на его обжалование.
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"суд назначил бывшему чиновнику гигантский штраф в размере 275 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает сумму, из-за которой он отправится за решетку"
Александр Васильевич Соловьёв
Рождение 18 июня 1950 (70 лет)
с. Алнаши, Алнашский район, Удмуртская АССР, РСФСР, СССР
Родился при Сталине, жил при Хрущёве, Брежневе, Горбачёве....значит они и виноваты.
"не поделился"