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Экс-глава Удмуртии получил 10 лет строгого режима за взятки

Экс-глава Удмуртии получил 10 лет строгого режима за взятки (3 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 14:08
Сообщество : Криминал
Метки: Взяточничество   Удмуртия   глава региона   колония   суд   
1238
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Также суд назначил бывшему чиновнику гигантский штраф в размере 275 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает сумму, из-за которой он отправится за решетку.

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Метки: Взяточничество   Удмуртия   глава региона   колония   суд   
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15  комментариев
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1k
fraxinus 3 часа назад
А вот и что-то новенькое:

"суд назначил бывшему чиновнику гигантский штраф в размере 275 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает сумму, из-за которой он отправится за решетку"
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2k
banga911 53 минуты назад
на площадях таких надо вешать - что ему 10 лет? да пох..
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744
Довер Иванович Час назад
Болезни и геморроя тебе.
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495
dark_shadow Час назад
Маловат штраф. Нужно в 10-кратном размере
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13k
Игорь Хомченко 2 часа назад
Решил узнать про партийность преступника. Итак, угадайте с первого раза: в какой партии состоял Александр Соловьев, а потом и исключен из которой.
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164
worldstreetmusic Игорь Хомченко 58 минут назад
Я так и знал что БЫВШИХ не бывает.....
Александр Васильевич Соловьёв

Рождение 18 июня 1950 (70 лет)
с. Алнаши, Алнашский район, Удмуртская АССР, РСФСР, СССР
Я так и знал что БЫВШИХ не бывает..... Александр Васильевич Соловьёв Рождение 18 июня 1950 (70 лет) с. Алнаши, Алнашский район, Удмуртская АССР, РСФСР, СССР
Я так и знал что БЫВШИХ не бывает..... Александр Васильевич Соловьёв Рождение 18 июня 1950 (70 лет) с. Алнаши, Алнашский район, Удмуртская АССР, РСФСР, СССР
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13k
Игорь Хомченко worldstreetmusic 42 минуты назад
Э, нет. Оттуда его не исключали.
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164
worldstreetmusic Игорь Хомченко Полчаса назад
а-а-а неважно.
Родился при Сталине, жил при Хрущёве, Брежневе, Горбачёве....значит они и виноваты.

а-а-а неважно. Родился при Сталине, жил при Хрущёве, Брежневе, Горбачёве....значит они и виноваты.
а-а-а неважно. Родился при Сталине, жил при Хрущёве, Брежневе, Горбачёве....значит они и виноваты.
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
пост можно было назвать проще:
"не поделился"
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−27
Cryptopunk 3 часа назад
Система позволяет, можно брать пока не попадёшься. Кто ж не взял бы на его месте? Все берут.
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27k
BuG 3 часа назад
Вы главное мосты не сносите!
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2k
SSD 3 часа назад
Даже не удивили. У нас теперь это норма стала...
Даже не удивили. У нас теперь это норма стала...
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