Художник превратил классические настольные игры в постеры для фильмов ужасов

«Мне было скучно и я решил переосмыслить эту идею и посмотреть, насколько лучше я смогу реализовать её с моими уже закалёнными навыками Photoshop. Когда я закончил, я обнаружил, что мне действительно над этим нравится работать, после чего я сразу же начал создавать Candyland, а затем мой мозг просто обезумел от идей о том, как сделать их больше. Это была забавная серия, которая на какое-то время отвлекла меня от реальной жизни, а теперь приносит столько радости другим. Это просто невероятно!»