Художник превратил классические настольные игры в постеры для фильмов ужасов

Большинство из нас, вероятно, помнят то, как играли в детстве в настольные игры. Обычно они создаются красочными, счастливыми и весёлыми, но что, если бы они были немного жутковатее?
Графический дизайнер Джастин Брайант из Нэшвилла, США, решил взять невинные настольные игры и превратит их в постеры к фильмам ужасов, и этот его проект получился весьма эффектным. Плакаты в итоге вышли довольно пугающими, и большинство поклонников фильмов ужасов, если бы они были фильмами и транслировались по ТВ или в кинотеатрах, непременно бы их посмотрели. Стоит сказать, что эти работы художнику были навеяны Тимом Бертоном и его умением сочетать милую и жуткую эстетику.
Голодные бегемотики (Hungry Hippos)
«Когда COVID уничтожил туристическую индустрию, я фактически потерял работу дизайнера товаров. Однажды днём я перебирал свой жесткий диск и нашел старый плакат, который я сделал с изображением голодных бегемотов в рамках проекта «создавай постер каждый день», с помощью которого я совершенствовался и создавал портфолио», — рассказал Джастин.
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Страна конфет (Candyland)
«Мне было скучно и я решил переосмыслить эту идею и посмотреть, насколько лучше я смогу реализовать её с моими уже закалёнными навыками Photoshop. Когда я закончил, я обнаружил, что мне действительно над этим нравится работать, после чего я сразу же начал создавать Candyland, а затем мой мозг просто обезумел от идей о том, как сделать их больше. Это была забавная серия, которая на какое-то время отвлекла меня от реальной жизни, а теперь приносит столько радости другим. Это просто невероятно!»
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