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Сообщество Страшилки и ужастики 65 постов • 117 подписчиков подписаться
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Художник превратил классические настольные игры в постеры для фильмов ужасов

Художник превратил классические настольные игры в постеры для фильмов ужасов (8 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:09
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: Джастин Брайант   кошмар   настольные игры   постер   ужас   фото   художник   
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Большинство из нас, вероятно, помнят то, как играли в детстве в настольные игры. Обычно они создаются красочными, счастливыми и весёлыми, но что, если бы они были немного жутковатее?
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Метки: Джастин Брайант   кошмар   настольные игры   постер   ужас   фото   художник   
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1  комментарий
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SSD 45 минут назад
У нас в такие игры не играют, а вот "Пекарь" - это хуже любого ужаса. Если никто не заплакал и не "погиб" от ран - читай не играли)))
У нас в такие игры не играют, а вот "Пекарь" - это хуже любого ужаса. Если никто не заплакал и не "погиб" от ран - читай не играли)))
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