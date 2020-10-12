Что такое Чача. Почему так называется. Можно ли Купить Чачу отдыхая на Юге

Обычно все сталкиваются с этим напитком, приезжая отдыхать на море. Все абсолютно уверены, что все, кто живет у моря, делают чачу из местного винограда. Но ведь и коньяк делают из винограда. Так что же такое чача, чем она отличается от коньяка и что, действительно, может называться "чача"?

У меня есть знакомые, у которых растет виноград. Они говорят так - я перегнал виноград на чачу. И ведь и вправду думают, что то, что у них получилось - чача.



Давайте сначала коротко разберемся в технологии приготовления настоящего коньяка. Нам это понадобится.



Для приготовления коньяка используется исключительно виноград белых сортов.



Виноград собирают, отделяют от него гребни (веточки, травянистые соединители ягод), отжимают на прессе сок (не насухо, косточка не должна раздробиться). Этот сок помещают в бродильные чаны и сбраживают. Сахар при этом не добавляется. Мезга или жмых, оставшийся в прессе, не используется. Он вывозится на поля, как удобрение. Обратите внимание на этот момент.



После того, как виноградный сок отбродит и получится молодое сухое вино, его направляют на дистилляцию. Вино перегоняется два раза. Первый раз - простая дистилляция, а второй раз - фракционная дистилляция, где выделяется самая лучшая часть дистиллята. Этот дистиллят называется виноградный спирт. Его можно употреблять просто или поместить в дубовую бочку, где через два года получится коньяк. Обратите внимание - виноградный спирт не имеет отношения к чаче.



Откуда вообще появилась чача, и почему она так называется?



В Грузии существует способ производства вина, называемый "Кахетинский метод". Для его производства используется специальная емкость для брожения, называемая квеври