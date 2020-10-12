Что такое Чача. Почему так называется. Можно ли Купить Чачу отдыхая на Юге

Все абсолютно уверены, что все, кто живет у моря, делают чачу из местного винограда.
Обычно все сталкиваются с этим напитком, приезжая отдыхать на море. Все абсолютно уверены, что все, кто живет у моря, делают чачу из местного винограда. Но ведь и коньяк делают из винограда. Так что же такое чача, чем она отличается от коньяка и что, действительно, может называться "чача"?
У меня есть знакомые, у которых растет виноград. Они говорят так - я перегнал виноград на чачу. И ведь и вправду думают, что то, что у них получилось - чача.
Давайте сначала коротко разберемся в технологии приготовления настоящего коньяка. Нам это понадобится.
Для приготовления коньяка используется исключительно виноград белых сортов.
Виноград собирают, отделяют от него гребни (веточки, травянистые соединители ягод), отжимают на прессе сок (не насухо, косточка не должна раздробиться). Этот сок помещают в бродильные чаны и сбраживают. Сахар при этом не добавляется. Мезга или жмых, оставшийся в прессе, не используется. Он вывозится на поля, как удобрение. Обратите внимание на этот момент.
После того, как виноградный сок отбродит и получится молодое сухое вино, его направляют на дистилляцию. Вино перегоняется два раза. Первый раз - простая дистилляция, а второй раз - фракционная дистилляция, где выделяется самая лучшая часть дистиллята. Этот дистиллят называется виноградный спирт. Его можно употреблять просто или поместить в дубовую бочку, где через два года получится коньяк. Обратите внимание - виноградный спирт не имеет отношения к чаче.
Откуда вообще появилась чача, и почему она так называется?
В Грузии существует способ производства вина, называемый "Кахетинский метод". Для его производства используется специальная емкость для брожения, называемая квеври
У меня есть знакомые, у которых растет виноград. Они говорят так - я перегнал виноград на чачу. И ведь и вправду думают, что то, что у них получилось - чача.
Давайте сначала коротко разберемся в технологии приготовления настоящего коньяка. Нам это понадобится.
Для приготовления коньяка используется исключительно виноград белых сортов.
Виноград собирают, отделяют от него гребни (веточки, травянистые соединители ягод), отжимают на прессе сок (не насухо, косточка не должна раздробиться). Этот сок помещают в бродильные чаны и сбраживают. Сахар при этом не добавляется. Мезга или жмых, оставшийся в прессе, не используется. Он вывозится на поля, как удобрение. Обратите внимание на этот момент.
После того, как виноградный сок отбродит и получится молодое сухое вино, его направляют на дистилляцию. Вино перегоняется два раза. Первый раз - простая дистилляция, а второй раз - фракционная дистилляция, где выделяется самая лучшая часть дистиллята. Этот дистиллят называется виноградный спирт. Его можно употреблять просто или поместить в дубовую бочку, где через два года получится коньяк. Обратите внимание - виноградный спирт не имеет отношения к чаче.
Откуда вообще появилась чача, и почему она так называется?
В Грузии существует способ производства вина, называемый "Кахетинский метод". Для его производства используется специальная емкость для брожения, называемая квеври
Квеври бывают разных размеров — от обычного кувшинного до громадных, на несколько тысяч литров. Самый распространенный тип квеври вмещает 1-2 тонны сусла.
Квеври (груз. ქვევრი) — керамическое изделие, напоминающее амфору, но без ручек. Имеет форму конуса и используется при изготовлении вина. Одним из лучших мест изготовления квеври является деревня Вардисубани в Восточной Грузии.
Кстати, в Армении тоже есть свой вид квеври, он называется - карас.
Когда собирается виноград, его давят и помещают все, что получилось в квеври. Там и происходит полное сбраживание вина и созревание. Не будем вдаваться в процесс брожения и созревания вина. Кстати, квеври предварительно закапывается в землю в винном погребе, горлышком вверх и может оставаться там до сотни лет, участвуя каждый раз в процессе приготовления вина. Вот тут мы и подошли к самому важному.
Кстати, в Армении тоже есть свой вид квеври, он называется - карас.
Когда собирается виноград, его давят и помещают все, что получилось в квеври. Там и происходит полное сбраживание вина и созревание. Не будем вдаваться в процесс брожения и созревания вина. Кстати, квеври предварительно закапывается в землю в винном погребе, горлышком вверх и может оставаться там до сотни лет, участвуя каждый раз в процессе приготовления вина. Вот тут мы и подошли к самому важному.
Это не канализационные люки, это - горлышки квеври
Тот жмых или мезга, который удаляется при производстве коньяка, при приготовлении вина в квеври, остался внутри. Именно этот жмых и нужно правильно называть - чача (состоит из шкурок, семечек и иногда веточек-гребней).
В следствие такой технологии — очень много экстрактивных веществ переходит из чачи в вино, что придает более насыщенный вкус, своеобразный янтарный цвет и уникальный аромат. Вино из квеври содержит гораздо больше полезных полифенолов.
Когда вино полностью готово, чача формирует толстый слой осадка внизу квеври. Вино сливают и, конечно то, что осталось внизу, а именно чача, просто перегоняют на медных перегонных дистилляторах с фракционным отбором. Чтобы не мудрствовать лукаво, крепкий напиток, получаемый из чачи, так и называется - чача!
Теперь перейдем к самому интересному вопросу. Может ли столько чачи производиться и продаваться в магазинах? Обратите внимание, она продается чуть ли не во всех сетевых магазинах, и стоит совсем не дешево. Я думаю, что в самом лучшем варианте, в бутылке коньячный спирт, который тоже производится в малых объемах, ведь нужно еще наполнить все сетевые магазины коньяком.
А теперь про то, сколько чачи продается на наших курортах. Ответ прост - нисколько. Если вам повезет найти настоящего винодела и купить у него настоящее вино, а не тот шмурдяк, который под видом домашнего вина предлагается туристам, винодел вам точно не продаст чачу или цена будет как чугунный мост! Потому что ему самому мало.
В следствие такой технологии — очень много экстрактивных веществ переходит из чачи в вино, что придает более насыщенный вкус, своеобразный янтарный цвет и уникальный аромат. Вино из квеври содержит гораздо больше полезных полифенолов.
Когда вино полностью готово, чача формирует толстый слой осадка внизу квеври. Вино сливают и, конечно то, что осталось внизу, а именно чача, просто перегоняют на медных перегонных дистилляторах с фракционным отбором. Чтобы не мудрствовать лукаво, крепкий напиток, получаемый из чачи, так и называется - чача!
Теперь перейдем к самому интересному вопросу. Может ли столько чачи производиться и продаваться в магазинах? Обратите внимание, она продается чуть ли не во всех сетевых магазинах, и стоит совсем не дешево. Я думаю, что в самом лучшем варианте, в бутылке коньячный спирт, который тоже производится в малых объемах, ведь нужно еще наполнить все сетевые магазины коньяком.
А теперь про то, сколько чачи продается на наших курортах. Ответ прост - нисколько. Если вам повезет найти настоящего винодела и купить у него настоящее вино, а не тот шмурдяк, который под видом домашнего вина предлагается туристам, винодел вам точно не продаст чачу или цена будет как чугунный мост! Потому что ему самому мало.
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то шо порусски насывается самогонка, то погрузински чача.
остальное просто понты и развод для туриков-лохов.
ВСЁ.
Можно ли купить самогонку отдыхая в деревне?
И никто из них вином не заморачивался. Просто брали виноград, разминали с гребнями, заливали водой, добавляли сахар и оставляли бродить. Потом перегоняли.
Грузины угостили даже чачей настоянной на кедровых орешках. Вещь!