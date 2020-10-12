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Что такое Чача. Почему так называется. Можно ли Купить Чачу отдыхая на Юге

Что такое Чача. Почему так называется. Можно ли Купить Чачу отдыхая на Юге (3 фото)

Автор:
12 октября 2020 21:45
Сообщество : Жить в России
Метки: виноделие   курорты Краснодарского края   отдых   путешествие   
734
3
Все абсолютно уверены, что все, кто живет у моря, делают чачу из местного винограда.

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Метки: виноделие   курорты Краснодарского края   отдых   путешествие   
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14  комментариев
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90
Сергей Кубань 4 часа назад
я живу на юге и не делаю чачу. я даже не знаю как ее делать...
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6k
Олег 54 минуты назад
Как-то у мамы получилось кислое вино и попросила она подружку его перегнать, получилась охренительно вкусная и мягкая самогонка с привкусом вина. Уже потом когда в модных ресторанах с пафосом приносили чачу я понял что во первых это тупо самогон из винограда, во вторых одни понты и в третьих самая адекватная и вкусная чача эта та из маминого вина.
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14k
Поручик 56 минут назад
Хорошая чача - страшная вещь: пьётся легко, как кипячёная водичка - можно литр слопать незаметно для себя, голова соображает ясно, а всё, что ниже головы - "раскладное" становится, как будто "кости из тушки нахрен повыдернули и выкинули"...
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44k
Albert GER 2 часа назад
давай называть вещи своими именами:

то шо порусски насывается самогонка, то погрузински чача.
остальное просто понты и развод для туриков-лохов.

ВСЁ.
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19k
Юрьевич 3 часа назад
Всё просто - чачей теперь называют дистиллят вина.
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9k
alexis 3 часа назад
Можно ли Купить Чачу отдыхая на Юге (C)
Можно ли купить самогонку отдыхая в деревне?
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2k
Serg 4 часа назад
Этим летом пил домашнюю чачу в трех семьях абхазцев и в семье из Грузии. Услышал минимум четыре способа приготовления чачи и каждый считал, что его способ самый правильный. И делали не только из винограда. Пил чачу из абрикосов, алычи и мандаринов.
И никто из них вином не заморачивался. Просто брали виноград, разминали с гребнями, заливали водой, добавляли сахар и оставляли бродить. Потом перегоняли.
Грузины угостили даже чачей настоянной на кедровых орешках. Вещь!
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4
Galido Serg 2 часа назад
Чача - только виноградная, остальное все - фруктовая водка (самогон).
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