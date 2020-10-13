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Несколько кандидатов на колонизацию находятся в 40 световых годах от Земли

Несколько кандидатов на колонизацию находятся в 40 световых годах от Земли (6 фото)

Автор:
13 октября 2020 11:36
Сообщество : Космос
Метки: TRAPPIST-1   TRAPPIST-1c   TRAPPIST-1d   TRAPPIST-1e   колонизация космоса   терраформирование   
1281
6

Примечательно, что звезда в этой звёздной системе чуть больше нашего Юпитера.

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Метки: TRAPPIST-1   TRAPPIST-1c   TRAPPIST-1d   TRAPPIST-1e   колонизация космоса   терраформирование   
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7  комментариев
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20k
Vazari 40 минут назад
Прежде чем писать байки про колонизацию, вспомните-что такое световой год. (расстояние, которое самая быстрая штука в мире(свет) проходит за год)
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АнтонПолднев 8 минут назад
Несколько кандидатов на колонизацию находятся в 40 световых годах от Земли
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14k
Александр 17 минут назад
Если эта планета "горная", предлагаю отправить туда партию Кавказских колонистов-экспедиторов-ученых и прочих, несомненно полезных членов общества, желательно в опечатанных вагонах.
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15k
SolomonA 24 минуты назад
"Радиус планеты TRAPPIST-1 d составляет всего 0,772 R (Радиуса планеты Земля), а масса и того меньше всего 0,33 M (Земной массы). Средняя температура на поверхности планеты примерно равна +15 C. Совершает оборот вокруг звезды за 4 дня. Учёные из Вашингтонского университета полагают, что эта планета чем-то схожа с Венерой и вряд ли будет пригодна для колонизации в текущем состоянии."
И вот чем эта планета схожа с Венерой? Венера по размеру почти двойник земли, по массе - 80% от земли, температура там под 500 градусов. В чем сходство?
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13k
Юрий 41 минуту назад
С расстояния 40 световых лет видны облака и моря? Ага... Поверил....

"запланировано исследование, посвящённое поиску атмосфер у планет." - атмосфера под вопросом, но облака есть.... Может надо было так и написать - фото планет из области фантастики.
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912k
Никифоридис Автор поста Юрий 23 минуты назад
Это не фотографии планет... А рисунки
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Никифоридис

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