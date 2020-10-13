Несколько кандидатов на колонизацию находятся в 40 световых годах от Земли

Примечательно, что звезда в этой звёздной системе чуть больше нашего Юпитера.
Звезда TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39,5 световых лет от Солнца.
Примечателен тот факт, что соседка Солнца является по-настоящему маленькой звездой.
По своим размерам TRAPPIST-1 сравнима с планетой Юпитер. TRAPPIST-1 — это типичный красный карлик. Светимость звезды примерно в 1900 раз меньше светимости Солнца.
Планетная система была обнаружена всего три года назад группой учёных из Бельгии и США.
Пока известно о 7 планетах на орбите звезды.
На 2021 год запланировано исследование, посвящённое поиску атмосфер у планет.
TRAPPIST-1c
Но хоть радиус планеты и совпадает с Земным, но у планеты масса значительно больше — 1,63 M⊕. Если же на планете имеется атмосфера, то средняя температура на её поверхности будет составлять +68 °C. Планета совершает оборот вокруг звезды всего за 2,4 дня.
TRAPPIST-1 d — третья по счёту планета от звезды. Предполагается, что это скалистая планета. Радиус планеты TRAPPIST-1 d составляет всего 0,772 R⊕ (Радиуса планеты Земля), а масса и того меньше — всего 0,33 M⊕ (Земной массы). Средняя температура на поверхности планеты примерно равна +15 °C. Совершает оборот вокруг звезды за 4 дня. Учёные из Вашингтонского университета полагают, что эта планета чем-то схожа с Венерой и вряд ли будет пригодна для колонизации в текущем состоянии.Требуются дополнительные исследования. Скорее всего самый вероятный кандидат для терраформирования.
Но эта планета намного холоднее. Средняя температура на поверхности равна примерно -15 °C. На основании имеющихся данных можно полагать, что у планеты даже есть атмосфера. А если это так, то средняя температура на планете будет выше. Один полный оборот вокруг звезды планета совершает всего за 6,099 земных суток.
Планета, вероятно, приливно-отливная, причем одна сторона её полушария постоянно обращена к звезде, в то время как противоположная сторона окутана вечной тьмой. Однако между этими двумя интенсивными областями будет существовать полоска обитаемости, называемая Сумеречная зона, пригодная для колонизации.
В 2021 году стартует исследование, целью которого станет изучение химических признаков жизни, биосигналов и поиск атмосферы.
Как полагаете, смогут ли учёные обнаружить на этих планетах признаки жизни?
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И вот чем эта планета схожа с Венерой? Венера по размеру почти двойник земли, по массе - 80% от земли, температура там под 500 градусов. В чем сходство?
"запланировано исследование, посвящённое поиску атмосфер у планет." - атмосфера под вопросом, но облака есть.... Может надо было так и написать - фото планет из области фантастики.