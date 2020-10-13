Несколько кандидатов на колонизацию находятся в 40 световых годах от Земли

По своим размерам TRAPPIST-1 сравнима с планетой Юпитер. TRAPPIST-1 — это типичный красный карлик. Светимость звезды примерно в 1900 раз меньше светимости Солнца.

Планетная система была обнаружена всего три года назад группой учёных из Бельгии и США.

Пока известно о 7 планетах на орбите звезды.