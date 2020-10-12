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Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы

Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 16:46
Сообщество : Животные
Метки: животные   история   трагедия   факты   
2757
4
В каждом звере есть животная натура, и об этом не стоит забывать. Две белых львицы, которых Уэст Мэтьюсон (West Mathewson) растил с детства, растерзали его во время шуточной борьбы. Любитель природы играл с ними каждый день, но на этот раз игра зашла слишком далеко.
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Метки: животные   история   трагедия   факты   
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9k
Serg2001 13 часов назад
В самом деле, ну как такое можно было от львиц ожидать?!! Действительно неожиданно!
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29k
russger 7 часов назад
"Представитель фермы подтвердил, что львиц усыплять не будут."

Вот это реально хорошая новость. А то вечно из-за дебилоидов зверюшек усыпляют.
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13k
Сталкер 7 часов назад
Зверь есть зверь...
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6k
Serjio 9 часов назад
Премия Дарвина за тугоумие и излишнюю самоуверенность.
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165
чокнутый 10 часов назад
заигрался чувак...
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5k
zurapod 10 часов назад
ну бывает. не чего удивительного неожиданного или страшного. дело житейское он знал на что шел и знал что может так погибнуть. работа с большими животными имеет риск несчастного случая или стечения обстоятельств. а льву стоит забыться чтоб случилась беда но медведь еще хуже.
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2k
Frank Borman 11 часов назад
Бойся бабу, когда у нее месячные. Особенно, если это белая львица.
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60k
Максим 11 часов назад
Даже домашняя кошка заигравшись выпускает когти и применяет зубы. А когда заиграется большая кошка это смерть.
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4k
vitenok 11 часов назад
Очередное "ты же знала, что я змея, сука". Ничему люди не учатся.
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6k
Matthew Hopkins 12 часов назад
А черные леопарды если с ними так же играть в обнимашки и поцелуйчики могут человека растерзать?
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4k
Olga Raudis Matthew Hopkins 11 часов назад
гадай три раза)))
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1k
Mibud 12 часов назад
"Хрюшки", "буренки", и "барашки", тоже наверное считают нас лучшими друзьями.... До поры до времени...
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1k
Скальпы Гуронов 12 часов назад
Шутки плохи с морем, небом, горами... и львами...
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2k
Юрий Злой 12 часов назад
никогда этого не было, и вот опять случилось
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480
Никита 13 часов назад
Когда читаю о подобных происшествиях вспоминаю притчу из ленты-"Прирождённые убийцы":
Когда- то,давным давно женщина собирала хворост.Она нашла ядовитую змею,замёрзшую в снегу.Она взяла змею и выходила её."И вот однажды змея укусила её в щёку.И умирая она спросила змею:Зачем ты это сделала?"И та ей ответила: "Послушай сука,ты же знала,что я змея".
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1k
Том Сойер 13 часов назад
Уже писал тут в посте про медведя Степана и ещё раз повторю - всякий раз, когда я вижу такие вот обнимашки со львами, тиграми, медведями и другими хищниками, то вспоминаю трагическую историю семьи Берберовых из тогдашней Азербайджанской ССР, которые жили в Баку, в квартире со львом, пумой и ещё с большим количеством разных животных, и если Кинга первого убил, тогда ещё лейтенант Гуров (во время съёмок "Невероятных приключений иностранцев в России"), то Кинг второй убил 14-ти летнего мальчика и покалечил его мать - хотя, и в первом, и во втором льве - они души не чаяли, и считали их практически домашними кошками....
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5k
Игорь Том Сойер 9 часов назад
Поподробнее об убийстве Кинга 1 во время съемок Итальянцев
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20k
winetoo Игорь 4 часа назад
История гибели льва до сих пор до конца не расследована, и имеет две версии. По официальной версии, лев напал на молодого человека, который выгуливал свою собаку, повалил его на землю и мог бы истерзать, если бы не подоспевший милиционер, который применил табельное оружие и лев погиб на месте. По версии Льва Львовича Берберова, вечером возле школьного спортзала, в котором на время съемок проживали Берберов и Кинг, прогуливался юноша, который увидев в окне живого льва, начал его дразнить. Кинг выдавил оконное стекло, и выпрыгнув из окна, в два прыжка оказался возле молодого человека, и положив ему на плечи передние лапы повалил на землю. Дело в том, что этому приему его обучали буквально несколько часов назад днем для съемок эпизода. То, что рядом случайно оказался вооруженный милиционер, Берберов считает не счастливой случайностью, а наоборот, роковым обстоятельством. Иначе бы он подоспел первым, и освободил бы юношу от объятий льва. В пользу этой версии свидетельствует и то, что молодой человек не получил никаких травм, хотя находился в объятиях зверя не менее минуты. Обычно, для умерщвления своей жертвы льву требуются считанные секунды. К тому же лев был сыт, и юноша его как пища точно не интересовал. Но случилось то, что случилось – лев погиб, юноша не пострадал, а действия милиционера были признаны правильными.
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2k
Fatima Habiba 13 часов назад
Крупноватые кошечки, для игр
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44k
Albert GER 13 часов назад
это тот же, или они каждую неделю этих львиц новыми природозащитниками кормят?
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