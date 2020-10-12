Защитника природы во время игры растерзали две его любимые белые львицы

В каждом звере есть животная натура, и об этом не стоит забывать. Две белых львицы, которых Уэст Мэтьюсон (West Mathewson) растил с детства, растерзали его во время шуточной борьбы. Любитель природы играл с ними каждый день, но на этот раз игра зашла слишком далеко.
68-летний Уэст Мэтьюсон был со своими любимыми питомицами, львицами Деми и Тэннер, когда одна из них неожиданно его атаковала.
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В 2017 году животные убили работника фермы мистера Мэтьюсона в Южной Африке. Несмотря на это, добрый хозяин продолжал играть с ними каждый день, думая, что они никогда на него не нападут.
Несмотря на смертельную опасность, туристы не жалеют денег, чтобы погулять рядом с дикими животными. Представитель фермы подтвердил, что львиц усыплять не будут. Работники рассказывают, что Уэст любил их, как детей, и проводил с ними много времени. Они уверены, что питомцы не хотели причинить ему вреда, а его смерть — несчастный случай.
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Вот это реально хорошая новость. А то вечно из-за дебилоидов зверюшек усыпляют.
Когда- то,давным давно женщина собирала хворост.Она нашла ядовитую змею,замёрзшую в снегу.Она взяла змею и выходила её."И вот однажды змея укусила её в щёку.И умирая она спросила змею:Зачем ты это сделала?"И та ей ответила: "Послушай сука,ты же знала,что я змея".