После расставания со второй женой актёра ждало куда более страшное испытание. Во время работы над фильмом «Домой» Николай Афанасьевич познакомился с известной лыжницей Зоей Кочановской. Они стали мужем и женой за три месяца до окончания съёмок. В Москве супругов ждала однокомнатная квартира, выделенная столичными властями, но в неё Николай Крючков вернулся один.

В Ленинграде, где заканчивались съёмки фильма, Зоя на одной из центральных улиц попросила остановить машину, чтобы купить себе губную помаду. Она уже торопилась обратно к поджидавшему её «газику», когда молодую женщину сбила машина с военными номерами. Зоя Кочановская умерла на руках у своего мужа, брак с которым продлился всего три месяца.

После гибели Зои Кочановской актёр впал в глубочайшую депрессию. Знакомые и друзья Крючкова стали всерьёз беспокоиться за его жизнь. Но спустя два года после смерти жены судьба подарила Николаю Крючкову ещё один шанс стать счастливым.

Лидия Крючкова