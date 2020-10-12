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Николай Афанасьевич Крючков - советский актер театра и кино, народный артист СССР.&nbsp;

Николай Афанасьевич Крючков - советский актер театра и кино, народный артист СССР.  (28 фото)

Автор:
12 октября 2020 16:08
Метки: актер   жизнь   кино   
761
28

Николай Крючков учился боксу у режиссера Б. Барнета, вылетел со съемок за пьянство у М.Ромма, мечтал догнать Габена по количеству ролей, был четырежды женат, сыграл солдат всех званий - от рядового до генерала, на съемках скакал на лошадях, работал на тракторе, летал на «кукурузнике», играл на баяне, пел, плясал, ложился под танк, лез в ледяную воду, ломал руки и ноги, обжег глаза, потерял зубы, заработал ревматизм...

Казалось, он прожил не одну, а семь

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Метки: актер   жизнь   кино   
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8  комментариев
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2k
ваня панкин 5 часов назад
наш актер, наш человек... светлая ему память...
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11k
Михаил Карпов 16 минут назад
Н.А. Крючков похоронен в г. Москве, на Новодевичьем кладбище
Н.А. Крючков похоронен в г. Москве, на Новодевичьем кладбище
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2k
Leo Час назад
Только этот фильм помню с ним
Только этот фильм помню с ним
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461
Никита 4 часа назад
Николай Афанасьевич Крючков-знаковая фигура Советского кинематографа,был любимым артистом моей мамы,родителей давно нет,а я с удовольствием смотрю фильмы с этим замечательным Актёром,который умел создавать неповторимые кинообразы,которые любили и любят уже не одно поколение зрителей.Даже отрицательные роли он наделял шармом,один из ушедших зубров, пусть наивного,но настоящего кино.
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3k
Шилов 5 часов назад
Актер совершенно другой эпохи, не уверен, что современная молодежь его сможет оценить по сравнению, скажем, с железным человеком.
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