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HBO и Джадд Апатоу снимают двухсерийный документальный фильм о Джордже Карлине

HBO и Джадд Апатоу снимают двухсерийный документальный фильм о Джордже Карлине (1 фото)

Автор:
11 октября 2020 17:33
Сообщество : Кино
Метки: HBO   Джадд Апатоу   Джордж Карлин   документальное кино   кино   стендап   телевидение   
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В фильме о культовом комике будут представлены редкие интервью с семьей и друзьями Карлина, материалы из его специальных стендапов и телевизионных выступлений, а также фото и видеоматериалы из его личного архива.

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Метки: HBO   Джадд Апатоу   Джордж Карлин   документальное кино   кино   стендап   телевидение   
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14  комментариев
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4k
Petr Chernyshev 5 часов назад
Кто-нибудь знает про существование комика-пророка и философа Карлина?
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28k
Korolev 3 часа назад
Карлин жжок...
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40k
zloykoyot 4 часа назад
Он ещё и в кино снимался, но об этом почему-то в посте не вспомнили.
Он ещё и в кино снимался, но об этом почему-то в посте не вспомнили.
Он ещё и в кино снимался, но об этом почему-то в посте не вспомнили.
Он ещё и в кино снимался, но об этом почему-то в посте не вспомнили.
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8k
ss 4 часа назад
Замечательный человек!...
"Этот старый хрен только что был тут"... Он говорил, что был бы доволен, если бы о нём так вспоминали.
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