HBO и Джадд Апатоу снимают двухсерийный документальный фильм о Джордже Карлине

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Спродюсирует этот фильм британская компания «Rise Films» и «Apatow Productions».В фильме о культовом комике будут представлены редкие интервью с семьей и друзьями Карлина, материалы из его специальных стендапов и телевизионных выступлений, а также фото и видеоматериалы из его личного архива.Карлин прославился своей острой как бритва комедией наблюдения. Он жёстко и беспощадно шутил о политике и религии ещё задолго до того, как об этом стали шутить комики в разных уголках нашей планеты. Его первый спешл вышел на HBO в 1977 году!Помимо выступлений на комедийных площадках, Джордж Карлин написал ряд книг, которые утвердили его репутацию социального критика в массах.Режиссёр Джадд Апатов (Сорокалетний девственник, Немножка беременна и Король Стейтен-Айленда) уже говорил об этом проекте ранее, хотя и не раскрывал подробности. В июне он сказал газете Boston Globe что считает работы Карлина очень пророческими и что он с нетерпением ждет возможности пересмотреть все его выступления.Келли Карлин сказала, что она давно мечтала найти правильных людей, чтобы рассказать историю своего отца через документальный фильм, который чтит его труды.Исполнительный продюсер Rise Films Тедди Лейфер в интервью Boston Globe говорит: «Жаль, что его сейчас нет с нами. Его слова сейчас так же остры, как и тогда, когда он выступал перед нами со сцены. Карлин – это комик-пророк, философ, который овладел своим ремеслом и сформировал американскую контркультуру и проложил путь для следующего поколения стендап-комиков.»