Хотите стать радиоинженером? Прочтите инструкцию к ламповой радиоле СССР 1958 года.

Маленькая инструкция по эксплуатации, а столько полезной информации! Все основные моменты изложены простым доступным языком. Если появилось желание узнать подробнее-добро пожаловать в библиотеку. Вот так рождались провинциальные самородки.

Одного я встретил при прохождении производственной практики. На телефонной станции работал простым монтером мужчина в возрасте-ходил по заявкам, ремонтировал квартирные телефоны. При этом весь город (30 тыс. жителей) знал-Саша Суворов лучший телемастер в округе. Образование у лучшего специалиста- только 7 классов, потом пошел работать, чтобы кормить младших братьев и сестер.

В 50-60х годах радиомастерские по гарантийному ремонту были только в крупных городах. В остальных населенных пунктах гарантийный ремонт обязаны были производили связисты.

Необходимые запчасти выписывались через посылторг. В каждом почтовом отделении был специальный каталог, где запчасти были расписаны по названиям радиоприемников, радиол, магнитофонов и телевизоров.