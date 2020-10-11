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Хотите стать радиоинженером? Прочтите инструкцию к ламповой радиоле СССР 1958 года.

Хотите стать радиоинженером? Прочтите инструкцию к ламповой радиоле СССР 1958 года. (16 фото)

Автор:
11 октября 2020 13:03
Метки: СССР   интересно   радиотехника   
734
16

Оказывается очень просто привить техническую грамотность населению. Только сейчас мне стало понятно, почему в деревнях все мастерили самодельные телевизионные антенны и телевизоры отлично показывали! Услышать от деда с бородой:" Дмитрич! Сделай антенну "Волновой канал"-экран рябить перестанет" было обычным делом.

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Метки: СССР   интересно   радиотехника   
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990k
Сергей 2 часа назад
Да, уж! Такие радиоприёмники, а также ламповые телевизоры и даже утюги ремонтировать было - одно удовольствие: к каждой технике прилагалась принципиальная схема, а запчасти легко можно было купить в магазине!
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−39
_I_am_an_albatross 7 минут назад
Зато сейчас андроид ТВ-приставка и к ней из документации только сложенный малюсенький листик. В ней самой настроек - кот наплакал и теряет сеть эта срань через раз после засыпания. Лечится только выдёргиванием и возвращением питания. Или каждый раз запускать андроид.
Грустно но электроника, как бизнес, сама изжила себя бесконечными новыми версиями одноразовых изделий и дэмпингом
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15k
Топпер Харли Полчаса назад
Да, все правда, я всю свою жизнь увлекался всякими схемами, разбирал все. УПК в школе закончил как телемастер и кабельщик спайщик. Проработал три года в телемастерской. Схемы читать начал лет в 10-11. Спасибо СССР за образование. (сейчас начальник ИТ-отдела в крупной компании)
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13k
Alex 40 минут назад
Все ясно и понятно описано. Тогда ЕГЭ не было!
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22k
Павел Плеханов Час назад
Наверняка ещё и принципиальная схема прилагалась.
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6k
Doomer Павел Плеханов 57 минут назад
Не наверняка, а в обязательном порядке.
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24k
Acu900 Doomer Полчаса назад
Помню батя телемастером работал. Ходил по домам и ремонтировал телевизоры. Когда на заказ приходил, первый вопрос, который он задавал заказчикам "а схема есть?" Они несли схему, после чего батя открывал крышку и с паяльником колдовал внутри телевизора..
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2k
Алексей Час назад
Недавно у меня в Степвее пропало напряжение в прикуривателе. Естественно первым делом стал винить сгоревший предохранитель. Так вот, чтобы узнать, какой предохранитель идёт на прикуриватель, пришлось залезть в Инет. Ни в мануале, ни на крышке блока предохранителей никакой схемы не было. Хотя на моей старой Ренохе всё описание присутствовало. Всё идёт к тому, чтобы мы даже со сгоревшим предохранителем обращались к официалам.
А тут целая подробная инструкция с наименованиями всех ламп.
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6k
Михаил Филиппов Алексей Полчаса назад
я для тебя открою страшную тайну... в современных авто нет предов практически там есть блок "предов" он же ТИПМ.. так вот пред там электронный. если комп видит кз он отключет линию. или перегруз или какое иное отклонение от нормы. он отключает линию до момента пока в сервисе не сбросят компом, чтобы самоделкины рукожопиковы не поставили вместо преда монету и не спалили нафик все
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Когда в нашем краю появилось цветное телевещание, я сразу купила самый большой цветной телевизор. В магазине все было нормально, а дома пришлось его подстраивать. Вот тогда у меня был ступор. Вся инструкция настройки была написана сугубо научным языком. Пришлось вновь идти в магазин , оттуда меня направили в телерадиоремонт. Т.к. В магазине он настраивал. Пришлось записать всю инструкцию. на русском обычном языке.
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