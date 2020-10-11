Хотите стать радиоинженером? Прочтите инструкцию к ламповой радиоле СССР 1958 года.

Оказывается очень просто привить техническую грамотность населению. Только сейчас мне стало понятно, почему в деревнях все мастерили самодельные телевизионные антенны и телевизоры отлично показывали! Услышать от деда с бородой:" Дмитрич! Сделай антенну "Волновой канал"-экран рябить перестанет" было обычным делом.
Инструкция по эксплуатации радиоприемника (радиолы) "Октава" 1958 года выпуска начинается с красивой обложки и общих пояснений
Далее идет список используемых радиоламп, с описанием назначения каждой из них!
Далее подробный рисунок шасси приемника с перечислением всех расположенных там элементов. Чтобы не говорили "какая то черная фигня", а конкретно "выходной трансформатор".
Просто и понятно объяснено чем отличается внутренняя магнитная антенна от внешней. Нет в доме внешней антенны? Тут же подробно расписано как самому изготовить внешнюю антенну для диапазонов ДВ,СВ, КВ. Практически "Инструкция для чайников"
Так же описывается порядок изготовления антенны для улучшения радиоприема в УКВ диапазоне:
Еще немаловажная информация-как сделать заземление
Маленькая инструкция по эксплуатации, а столько полезной информации! Все основные моменты изложены простым доступным языком. Если появилось желание узнать подробнее-добро пожаловать в библиотеку. Вот так рождались провинциальные самородки.
Одного я встретил при прохождении производственной практики. На телефонной станции работал простым монтером мужчина в возрасте-ходил по заявкам, ремонтировал квартирные телефоны. При этом весь город (30 тыс. жителей) знал-Саша Суворов лучший телемастер в округе. Образование у лучшего специалиста- только 7 классов, потом пошел работать, чтобы кормить младших братьев и сестер.
В 50-60х годах радиомастерские по гарантийному ремонту были только в крупных городах. В остальных населенных пунктах гарантийный ремонт обязаны были производили связисты.
Необходимые запчасти выписывались через посылторг. В каждом почтовом отделении был специальный каталог, где запчасти были расписаны по названиям радиоприемников, радиол, магнитофонов и телевизоров.
Еще один примечательный документ: до 1962 года в СССР так же был налог на телевизоры и радиоприемники. В инструкции к радиоле специальная памятка об этом:
Источник:
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Грустно но электроника, как бизнес, сама изжила себя бесконечными новыми версиями одноразовых изделий и дэмпингом
А тут целая подробная инструкция с наименованиями всех ламп.