Правда ли, что дикие животные приходят за помощью к людям?

«Человек — царь природы, и даже животные это понимают. Когда случается беда, куда они приходят? Правильно, к нам!»

И вправду, если насмотреться душещипательных видео о спасении животных, все: от змей до медведей идут к человеку «за помощью». Но мы-то с вами люди знающие и на громкие фейки не ведёмся, верно? Давайте разберёмся, действительно ли дикие обитатели приходят в города и деревни специально?