FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) "Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными... Фура заглохла на железнодорожном переезде Фура заглохла на железнодорожном переезде Сказ о том, как рыжий "Иванушка" в храм ходил Сказ о том, как рыжий "Иванушка" в храм ходил Красота нашей планеты с высоты птичьего полета Красота нашей планеты с высоты птичьего полета Не имеете права... Он несовершеннолетний Не имеете права... Он несовершеннолетний Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий Увлекательная история самого длинного из известных доисторических... Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный хищный хомяк кромсает скорпионов и многоножек Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный... 10 пород собак, которые очень похожи друг на друга 10 пород собак, которые очень похожи друг на друга Женщина в кровати Женщина в кровати Они тоже коты Они тоже коты Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Эквалайзер -мечта меломанов 80х Эквалайзер -мечта меломанов 80х Мужчина выкупил все купе для своих котов Мужчина выкупил все купе для своих котов
Правда ли, что дикие животные приходят за помощью к людям?

Правда ли, что дикие животные приходят за помощью к людям? (6 фото)

Автор:
10 октября 2020 20:56
Метки: животные   люди   факты   
603
6

«Человек — царь природы, и даже животные это понимают. Когда случается беда, куда они приходят? Правильно, к нам!»

И вправду, если насмотреться душещипательных видео о спасении животных, все: от змей до медведей идут к человеку «за помощью». Но мы-то с вами люди знающие и на громкие фейки не ведёмся, верно? Давайте разберёмся, действительно ли дикие обитатели приходят в города и деревни специально?

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: животные   люди   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Kucher 3 часа назад
Довелось мне как-то псину из ливнёвки доставать. Шлялся я, будучи в наряде, по стоянке аэродрома. Тут слышу тяфканье из под земли. И люк какая-то падла не закрыла решёткой. Слез, а там барбос, не мелкий такой, руки мне лижет. А там глубоко. Я со своими 190 до поверхности не доставал. Начал этого барбоса доставать, он тяжёлый, всю фуражку мне истоптал. И что? Я его вытолкал наверх, а он сразу убежал. Даже не стал дожидаться, когда я сам выберусь, чтоб хоть "спасибо" сказать. Собака неблагодарная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алеksей Час назад
не надо всех животин под одну гребёнку: дельфин за помощью приплывает и наглядно показывает где, например, верёвка/сеть опутала плавник, или собака, та вообще помощь может привести к другому существу, и это лишь единичные примеры фактов лишь двух видов. Конечно многое зависит от "дикости" животины и разумности, потому именно такие привожу примеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ss Час назад
Ерунда. Звери приходят именно за помощью. Да, далеко не все, а только самые сообразительные. Но и друг друга они выручают. Причём иногда вообще непонятно из каких соображений медведь спасает птицу, а собака выкармливает котят. Инстинкт? Да чушь. Я бы ещё понял, если бы у собаки отняли щенков и она тешила материнский инстинкт. Но когда у неё есть щенята, но она кормит ещё и котят?! Это что? От безысходности? Да хрена лысого. А кабан отбивающий косулю от волка? Тоже чувствует безысходность?
Всё гораздо сложнее в этом мире. И всё не так беспросветно тупо и жестоко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил Карпов Час назад
Правда ли, что дикие животные приходят за помощью к людям?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ыукп 2 часа назад
Что-то мои наблюдения за животными подсказывают, что они намного умнее, чем мы думаем. Они как - то учатся у человека правильному. Например переходить дорогу по переходу и на зелёный свет.
Ехали как-то, из леса вышла косуля. Оглядела дорогу (до нас метров триста, по встрече ещё дальше) и спокойно перешла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
zloykoyot 2 часа назад
Логично в принципе. Ну а китовую акулу, которая приплыла за помощью, кто, откуда и куда вытеснил из океана? Ну или того же дельфина?
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Тудаблин zloykoyot 2 часа назад
Даже в океане негде похандрить, всюду эти водолазы шныряют и помощь предлагают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49
etheral 2 часа назад
Поэтично
+1
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) "Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) Отец попросил незнакомцев подсказать интересные факты для его дочери Отец попросил незнакомцев подсказать интересные факты для его дочери Интересные факты, которые удивят и шокируют вас Интересные факты, которые удивят и шокируют вас Оказывается, Марк Твен был ещё тем кошачьим папочкой Оказывается, Марк Твен был ещё тем кошачьим папочкой 20 фактов обо всем на свете, которые потрясут вас до глубины души 20 фактов обо всем на свете, которые потрясут вас до глубины души 20 невероятных фактов, которые пошатнут вашу веру в адекватность мира 20 невероятных фактов, которые пошатнут вашу веру в адекватность мира
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2622230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему
3
54
Рейтинг актеров, сыгравших Шерлока Холмса: от худшего к лучшему
Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона
3
285
Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона
﻿
Набирающие популярность
Откуда берётся это Биомусор?!
1
16
Откуда берётся это Биомусор?!
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
41
Бренд Gucci создал платье для мужчин
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото)
«Ковровые» феи, для которых не стоит вопрос о живописных фонах (20 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#кино#gif#картинки#авто авария#фотографии#автомобили#подборка
#факты#животные#прикол#природа#дети#люди#коты#шоу бизнес#актеры#позитив
#юмор#россия#интересное#москва#дтп#авария#сша#прикольные#комментарии#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться