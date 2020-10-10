Правда ли, что дикие животные приходят за помощью к людям?

«Человек — царь природы, и даже животные это понимают. Когда случается беда, куда они приходят? Правильно, к нам!»
И вправду, если насмотреться душещипательных видео о спасении животных, все: от змей до медведей идут к человеку «за помощью». Но мы-то с вами люди знающие и на громкие фейки не ведёмся, верно? Давайте разберёмся, действительно ли дикие обитатели приходят в города и деревни специально?
Для начала, обозначим: здоровое животное никогда не подпустит к себе человека близко намеренно. И дело здесь не в том, что братья наши меньшие поголовно запуганы сапиенсом. Просто таков закон природы: если кто-то больше тебя, он, как минимум, тебя раздавит, а как максимум — сожрёт. И вообще, если какой-то незнакомец приближается к тебе с неясными целями — пора тикать, это явно не к добру.
Человек даже для медведя кажется великаном, ведь на четырёх лапах максимум потапыча — 1,5 метра, тогда как лысый примат, расхаживая на своих двоих, с лёгкостью достигает отметки 2 метров.
Так что зверушки, которые приходят к человеку, идут к нему не от хорошей жизни. Но и не за помощью. Всё потому, что у дикого животного в принципе нет такого понятия. В природе, либо ты, либо тебя — третьего не дано. Тогда вопрос остаётся открытым: зачем зверьё приходят к людям?
Например, эта змея была так измучена жаждой, что пришла в город, где её напоили.
Ответ удручает — от безысходности. Вспомнить тот же пожар в Сибири, когда тысячи лесных обитателей вышли к магистралям и городам. Животинкам попросту некуда было идти — их дом сгорел, города и деревни стали единственными местами, где можно было спастись от огня.
То же самое происходило и в Австралии. Когда континент был в огне многие животные выходили в города, чтобы спастись от пожара.
А для больных и слабых животных человеческие поселения — кладезь всего на свете. Здесь всегда найдётся еда, вода, укромное место. Оттого измученные жаждой, голодом и болезнью звери идут к человеку, но не в надежде, что лысый примат поможет, а в попытке отыскать что-нибудь самостоятельно.
Но и от подкормки с рук человека некоторые звери абсолютно не против. Халявная еда — это всегда хорошо! Если дикое животное подкармливать регулярно, у него, очевидно, выработается привычка приходить к человеку.
Если же дела обстоят совсем плохо, и животина на последнем издыхании приползла в город — сердобольные сапиенсы сами её заметят и окружат заботой. У больного зверя попросту не будет сил сопротивляться.
Когда ты измучен жаждой, грех отказываться от стаканчика воды, даже если тот, кто тебе её предлагает, может быть опасен.
В конце концов, мы сами вынуждаем братьев наших меньших заходить на нашу территорию. Каменные джунгли семимильными шагами растут, вытесняя «зелёные зоны». А чем меньше территория, тем меньше на ней еды. Потому заядлые лесные обитатели (лисы, еноты и даже медведи) становятся полноценными горожанами.
Берегите природу!
Источник:
- Оказывается, Марк Твен был ещё тем кошачьим папочкой
- Интересные факты, которые удивят и шокируют вас
- Отец попросил незнакомцев подсказать интересные факты для его дочери
- 20 невероятных фактов, которые пошатнут вашу веру в адекватность мира
- Самые чудные рекорды Гиннесса за год
Понравилось32
Всё гораздо сложнее в этом мире. И всё не так беспросветно тупо и жестоко.
Ехали как-то, из леса вышла косуля. Оглядела дорогу (до нас метров триста, по встрече ещё дальше) и спокойно перешла.
+1