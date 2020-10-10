FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) "Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными... 5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом 5 отечественных звезд, связавших свою жизнь с исламом Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Три кошки помогли забраться котенку на крышу дома Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные книги 100 лет назад Суп из сена и форма груди у эстонок: какими были научно-популярные... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 После смерти программиста его родственники нашли хлама на £4 000 000 Увлекательная история самого длинного из известных доисторических путешествий Увлекательная история самого длинного из известных доисторических... Не имеете права... Он несовершеннолетний Не имеете права... Он несовершеннолетний Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней Женщина в кровати Женщина в кровати Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный хищный хомяк кромсает скорпионов и многоножек Кузнечиковый хомяк: Яд его не убивает, а тонизирует. Невероятный... 10 пород собак, которые очень похожи друг на друга 10 пород собак, которые очень похожи друг на друга Фура заглохла на железнодорожном переезде Фура заглохла на железнодорожном переезде Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы... Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и... Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Популярный советский микроавтобус РАФ-2203 "Латвия" Мужчина выкупил все купе для своих котов Мужчина выкупил все купе для своих котов Эквалайзер -мечта меломанов 80х Эквалайзер -мечта меломанов 80х
Голодная смерть: от цинги до пеллагры

Голодная смерть: от цинги до пеллагры (16 фото)

Автор:
10 октября 2020 14:35
Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
1055
16
Сегодня об эпохе географических открытий мы практически ничего не знаем. Ну, то есть вы может и думаете что знаете, слышали там про Колумба, Ост-Индийскую компанию, читали про приключения португальцев в Японии, в курсе про фиаско Кука, а может быть, даже читали мой пост про корабельную медицину у пиратов или смотрели на ютубе видосики про цингу.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: scientae vulgaris   история   история медицина   медицина   наупоп   популярная наука   редкие болезни   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
0
Maria P. 5 часов назад
Очень интересно, кое-чего не знала. Пишите ещё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Corvus Corax Полчаса назад
Как снова на учебу вернулся )) Спасибо, с удовольствием прочел )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 2 часа назад
Кладезь витамина С.
Кладезь витамина С.
Кладезь витамина С.
Кладезь витамина С.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
516
Gayrat 5 часов назад
Если честно, не дочитал, патамучта многабукаф (и времени сейчас нет). Но поставил в закладки - обязательно почитаю полностью. Редко такое встречаешь - статья ёмкая, не размытая, вмещает в себя кучу информации, при этом достаточно полноценно расписано всё, что касается топика. Однозначно, самый качественный популяризированный материал на серьёзную тему. Редко такое встречаешь, тем более на фишках (Фишки, не в обиду).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) "Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото) Британец после инфекции потерял пенис и теперь отращивает его копию на руке Британец после инфекции потерял пенис и теперь отращивает его копию на руке Заражение: ужасная история "тифозной Мэри" Заражение: ужасная история "тифозной Мэри" 20 пугающих методов лечения из прошлого, которые, к счастью, уже не практикуют 20 пугающих методов лечения из прошлого, которые, к счастью, уже не практикуют Хирурги порезали младенцу лицо во время кесарева сечения Хирурги порезали младенцу лицо во время кесарева сечения Российскому студенту пришлось оперировать себя самому из-за отказа больниц Российскому студенту пришлось оперировать себя самому из-за отказа больниц
ScientaeVulgaris

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2064



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Россияне, что опять у нас случилось с ценами?
2
877
Россияне, что опять у нас случилось с ценами?
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
9
112
Комментаторы жгут: 18 постов с отменными замечаниями от пользователей соцсетей
﻿
Набирающие популярность
Чем так опасны дезодоранты: все мифы и правда о косметике, которой мы пользуемся каждый день
0
3
Чем так опасны дезодоранты: все мифы и правда о косметике, которой мы пользуемся...
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
1
2
40 классных открыток на Хэллоуин начала 20 века
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#кино#gif#прикольные#актеры#фотографии#люди#полиция
#юмор#история#прикол#москва#дети#авария#картинки#автомобили#подборка#смешные
#факты#россия#интересное#природа#дтп#авто авария#коты#комментарии#позитив#собака

На что жалуетесь?

Вернуться